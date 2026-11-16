Snapshot Η Ελλάδα αναβαθμίστηκε από δείκτες όπως Stoxx, S&P Dow Jones και FTSE Russell και αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση στους δείκτες MSCI τον επόμενο Μάιο.

Η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού δείκτη έχει αυξηθεί πάνω από 20 φορές από το 2013, με ναυτιλιακούς ομίλους να ενισχύουν τις εισηγήσεις τους στην Αθήνα.

Η αναβάθμιση σε «αναπτυγμένη» αγορά θα μειώσει το μερίδιο της Ελλάδας στους δείκτες MSCI σε σύγκριση με την κατηγορία των «αναδυόμενων» αγορών.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο και η ανάπτυξη του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί, αλλά η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό φέτος.

Οι τράπεζες αποτελούν μεγάλο μέρος του δείκτη και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως η συμμετοχή της UniCredit στην Alpha Bank, ενδέχεται να ενισχύσουν τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας. Snapshot powered by AI

Ως ένα απρόσμενο ασφαλές καταφύγιο, από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει για τους επενδυτές στην Ευρώπη, χαρακτηρίζει την Ελλάδα, δημοσίευμα των Financial Times, σημειώνοντας τη δεκαετή και πλέον «οδύσσεια» της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η Ελλάδα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά το 2013, όταν έχασε τον χαρακτηρισμό «αναπτυγμένη αγορά», αναβαθμίστηκε από τους δείκτες Stoxx, S&P Dow Jones και FTSE Russell, και η αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί όταν αναδιαμορφωθούν οι δείκτες MSCI τον επόμενο Μάιο, στον οποίο τη δύσκολη περίοδο είχαν απομείνει μόλις δύο εταιρείες, με συνολική αγοραία αξία μικρότερη των 3 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, από τότε, η κεφαλαιοποίηση του δείκτη έχει αυξηθεί περισσότερο από 20 φορές. Ενώ χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν για την απώλεια εταιρειών προς όφελος των ΗΠΑ, οι ναυτιλιακοί όμιλοι που είναι εισηγμένοι στη Νέα Υόρκη προσθέτουν εισηγήσεις στην Αθήνα, με την ελπίδα να ενισχύσουν τις αποτιμήσεις τους.

Απαντώντας στο ερώτημα για τους επενδυτές αν η Ελλάδα έχει ακόμη περιθώρια κέρδους. όπως επισημαίνεται η αναβάθμιση της κατηγορίας της ενδέχεται να μην είναι απολύτως ευνοϊκή, καθώς η χώρα θα αντιπροσωπεύει μικρότερο μερίδιο στους δείκτες της MSCI για την «αναπτυγμένη» Ευρώπη σε σύγκριση με το μερίδιο που κατέχει στους δείκτες των «αναδυόμενων» αγορών.

Ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών κυριαρχείται από μετοχές τεχνολογικών εταιρειών της Ταϊβάν, της Κορέας και της Κίνας. Είναι απίθανο οι επενδυτές που επιδιώκουν επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να εστιάζσυν ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη στάθμιση τραπεζών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών και ομίλων τυχερών παιχνιδιών.

Μόλις αναταξινομηθεί ως «αναπτυγμένη» αγορά, η περίπτωσή της θα αποτελεί λιγότερο ανωμαλία, δεδομένης της ομοιότητάς της με τους μεσογειακούς γείτονές της — και ιδίως με την Ισπανία.

Δεδομένου ότι οι τράπεζες αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του δείκτη, οι μεγαλύτερες απειλές για την ελληνική αγορά είναι οι ίδιες με αυτές που απειλούν την ευρύτερη οικονομία.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο έφτασε το 5,7%, το υψηλότερο επίπεδό του από το 2023, και η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, ως μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που αναμένεται να παρουσιάσει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό φέτος, το ΔΝΤ έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα βρίσκεται «σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κλυδωνισμούς».

Η Alpha Bank, ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της χώρας, ανήκει ήδη εν μέρει στην ιταλική UniCredit, η οποία άρχισε να αποκτά μερίδιο το 2023. Ο διευθύνων σύμβουλος της CrediaBank δήλωσε επίσης νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η τράπεζα θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο εξαγοράς.

Η Credia αποτελεί ανταγωνιστή των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών της Ελλάδας, αλλά ακόμη και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της είναι μικροί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα μπορούσαν να φανούν ελκυστικοί για ξένους δανειστές που επιδιώκουν να τονώσουν την ανάπτυξη και να ενισχύσουν τις διαηπειρωτικές τους φιλοδοξίες.

Για πολλά χρόνια, οι επενδυτές απέφευγαν την Ελλάδα. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, χάρη σε έναν συνδυασμό ανακατάταξης επενδύσεων και ξένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, ακόμη και οι Ευρωπαίοι επενδυτές που είναι επιφυλακτικοί ως προς τις προοπτικές της χώρας ενδέχεται να μην έχουν άλλη επιλογή από το να αποκτήσουν ένα μερίδιο.

Διαβάστε επίσης