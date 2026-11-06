FT: Κορυφαίος επενδυτής εγκαταλείπει τη Βρετανία για την Ελλάδα

Ένα από τα κορυφαία στελέχη στον τομέα των επενδύσεων της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) BC Partners εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα, καθώς η Αθήνα αξιοποιεί ένα νέο φορολογικό καθεστώς προκειμένου να προσελκύσει εύπορους επενδυτές και να αναδειχθεί σε ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η BC Partners είναι μία από τις μεγαλύτερες βρετανικές εταιρείες εξαγορών επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1986, ως τμήμα της Barings Bank, και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο διάσωσης της LIV Golf, το οποίο τελικά δεν προχώρησε.

Ο Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος της BC Partners για την Ευρώπη, μεταφέρει την έδρα του στην Ελλάδα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και έγγραφο που έχει καταθέσει η εταιρεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των βρετανικών Financial Times.

Η BC Partners, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα και να αντλήσει κεφάλαια για την πραγματοποίηση περισσότερων επενδύσεων στη χώρα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην BC Partners διευκρίνισε ότι η απόφαση του Σταθόπουλου να μετακομίσει στην Ελλάδα υπαγορεύτηκε από τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας και όχι από τα φορολογικά κίνητρα.

Τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Ελλάδα διεκδικεί μερίδιο από τα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα

Η Ελλάδα επιχειρεί πλέον να ανταγωνιστεί χώρες με καθιερωμένα χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Βασικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί ένα νέο φορολογικό καθεστώς, σχεδιασμένο ώστε να ενθαρρύνει επενδυτές να εγκαταστήσουν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αθήνα.

Τον Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος (Chris Rokos) αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, μετά την εισαγωγή ειδικών φορολογικών κινήτρων που απευθύνονται σε εταιρείες private equity και hedge funds.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, τα στελέχη που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και μεταφέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα φορολογούνται με συντελεστή 5% επί των μπόνους και των αμοιβών τύπου carried interest, έναντι του κανονικού συντελεστή 15%.

Το carried interest αφορά το ιδιαίτερα επικερδές μερίδιο των κερδών που λαμβάνουν τα στελέχη επενδυτικών εταιρειών όταν ολοκληρώνουν επιτυχημένες εξαγορές επιχειρήσεων.

Η επενδυτική παρουσία της BC Partners στην Ελλάδα

Η BC Partners πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση στην ελληνική αγορά πριν από 20 χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε αρκετές ακόμη συμφωνίες, τόσο μέσω του βασικού επενδυτικού της κεφαλαίου, που επικεντρώνεται στις εξαγορές επιχειρήσεων, όσο και μέσω ενός μικρότερου επενδυτικού σχήματος το οποίο διαχειρίζεται για λογαριασμό θεσμικού επενδυτή που επιθυμούσε να πραγματοποιήσει επενδύσεις στη χώρα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Μεταξύ των συμφωνιών αυτών περιλαμβάνονται η αλυσίδα καταστημάτων προϊόντων για κατοικίδια Pet City και ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός όμιλος Alphabet.

Οι επαφές για την προσέλκυση επενδυτών

Σύμβουλος του Έλληνα υπουργού Οικονομικών είχε πραγματοποιήσει επί μήνες επαφές με τον Κρις Ρόκος, στην προσπάθεια να τον πείσει να επιλέξει την Ελλάδα, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής εξέταζε τις εναλλακτικές επιλογές για τη μετεγκατάστασή του.

Ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, διαθέτει ισχυρό δίκτυο γνωριμιών και διασυνδέσεων στη χώρα, σύμφωνα με πρόσωπα που τον γνωρίζουν.