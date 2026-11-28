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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, επεκτείνοντας τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σε ολοένα και περισσότερες περιοχές. Ύστερα από τα σοβαρά προβλήματα που σημειώθηκαν την Παρασκευή στη Θεσπρωτία και τη νότια Κέρκυρα, η επιδείνωση συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τις προγνώσεις να δείχνουν περαιτέρω ένταση των φαινομένων την Κυριακή.

Στο επίκεντρο παραμένουν το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά, περιοχές για τις οποίες ισχύει προειδοποίηση Red Code. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διακοπές ρεύματος, με τα Σύβοτα και την Πλαταριά να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα, ενώ στο Μεσολόγγι ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

Θυελλώδεις άνεμοι, χιόνια και το χρονοδιάγραμμα για την Αττική

Tο Σαββατοκύριακο επιφυλάσσει επικίνδυνα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σήμερα, Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες πλήττουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ φαινόμενα εκδηλώνονται και στα βόρεια. Μεγάλη προσοχή απαιτείται και στη θάλασσα, καθώς θυελλώδεις βοριάδες κατεβαίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα προς το βόρειο Αιγαίο φτάνοντας τα 8 μποφόρ.

Η κατάσταση θα γίνει δυσκολότερη την Κυριακή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ, την ώρα που η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και πυκνές χιονοπτώσεις θα ντύσουν στα λευκά τα ορεινά, αλλά και τη Φλώρινα.

Όσο για την Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου. Την Κυριακή το κρύο θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό και τα πρώτα χιόνια αναμένονται στην Πάρνηθα, ενώ τη Δευτέρα η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Πού εστιάζει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Με βάση το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η κόκκινη προειδοποίηση αφορά το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τη δυτική Πελοπόννησο, καθώς και —από το βράδυ— για τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα την Πιερία και τη Χαλκιδική, αλλά και την ανατολική Θεσσαλία.

Αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το μέτωπο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων μετατοπίζεται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά —με έμφαση στη Φθιώτιδα— και την Εύβοια, για να επεκταθεί σταδιακά στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο. Στις ανατολικές περιοχές θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 9 μποφόρ, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ.

Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα και Μεσολόγγι

Ισχυρότατο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Θεσπρωτία ήδη από το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Η βροχόπτωση διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους, με τα Σύβοτα και την Πλαταριά να πλημμυρίζουν και κατολισθήσεις να σημειώνονται στους Φιλιάτες. Μεγάλοι όγκοι χωμάτων, πετρών και φερτών υλικών κατέβηκαν ορμητικά από τα βουνά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις, προχώρησε σε τουλάχιστον 10 αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνε τρεις ηλικιωμένους από τα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία. Στην Ηγουμενίτσα, όπου πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα και οι κάτοικοι καθάριζαν από το πρωί της Παρασκευής τις λάσπες με φτυάρια και κουβάδες, η δημοτική Αρχή ζήτησε να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δύσκολη ήταν η εικόνα και στη νότια Κέρκυρα, όπου τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 190 χιλιοστά εξαιτίας του σχηματισμού «τροφοδοτούμενου φουγάρου» πάνω από το νησί. Σύμφωνα με ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (PWS), στον Χλωμό έπεσαν 197,6 χιλιοστά βροχής και στο Περιβόλι 192,8 χιλιοστά, ενώ στη Γρίκα Θεσπρωτίας καταγράφηκαν 141,99 χιλιοστά με την ένταση να μένει στα 15 χιλιοστά ανά ώρα. Στη Λευκίμμη η στάθμη του ποταμού έφτασε στο ύψος του κρηπιδώματος, μία γυναίκα απομακρύνθηκε προληπτικά, ενώ πτώσεις βράχων, δέντρων και καταπτώσεις οδοστρώματος σημειώθηκαν σε Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί.

Στην Αιτωλοακαρνανία, τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν το Μεσολόγγι, το Λεσσίνι και το Αιτωλικό. Στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα επιχείρησαν για να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο δύο άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους λόγω της συσσώρευσης υδάτων. Στις 14:45 της Παρασκευής εστάλη μήνυμα από το 112 στον Δήμο Μεσολογγίου που ανέφερε: «Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

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