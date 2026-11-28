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Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να καταβληθούν στους δικαιούχους τα πρώτα voucher επισιτιστικής βοήθειας, η αρχική αξία των οποίων θα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ εξαιτίας της αναδρομικότητας.

Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ) διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε 180.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στην πράξη, έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα διανομής του ΤΕΒΑ, επιτρέποντας στα ευάλωτα νοικοκυριά να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών. Το εγχείρημα συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνδυάζοντας την οικονομική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με την τόνωση της αγοράς και την ελευθερία επιλογής των πολιτών.

Το αμέσως επόμενο βήμα πριν από την εκταμίευση είναι το άνοιγμα του Μητρώου Παρόχων στις 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου κάλεσε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου τις επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη.

Η συνάντηση με την ΕΣΕ ακολούθησε τις αντίστοιχες επαφές της υπουργού με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα.

«Στόχος μας τα πρώτα vouchers πριν από τα Χριστούγεννα»

«Στόχος μας είναι να χορηγήσουμε τα πρώτα vouchers πριν από τα Χριστούγεννα. Λόγω της αναδρομικότητας, η αξία τους θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Γι’ αυτό καλούμε τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτες μας θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», ανέφερε η υπουργός.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΕΣΕ αναγνώρισαν την ταχύτητα της προετοιμασίας και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, αναδεικνύοντας το εγχείρημα ως υπόδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με άμεσο όφελος για τους πολίτες. Την ίδια ώρα, ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, επισήμανε τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην πρόσκληση για το voucher επισιτιστικής βοήθειας, ενώ ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, Ιωάννης Πασπάλας, ενημέρωσε για την πρόοδο των προετοιμασιών ενόψει της έναρξης του προγράμματος.