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Μπορεί η Μαρία Ολυμπία, κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, να έχει διαμορφώσει τη δική της ανεξάρτητη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο οι οικογενειακοί δεσμοί και οι παραδόσεις εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά της.

Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια Ντε Γκρες, τα μέλη της οποίας μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Οι επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν συχνά σε όλους να βρίσκονται μαζί, γι’ αυτό και οι γιορτινές ημέρες αποτελούν μια ευκαιρία να συναντηθούν και να περάσουν χρόνο ο ένας με τον άλλον.

Αυτό ακριβώς το οικογενειακό κλίμα θέλησε να μεταφέρει και η Μαρία Ολυμπία μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Μαρία Ολυμπία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις στιγμές που μοιράστηκε με την οικογένειά της.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες με τον πατέρα της, Παύλο Ντε Γκρες, τον μικρότερο αδελφό της, Αριστείδη Σταύρο, αλλά και τον Κωνσταντίνο Αλέξιο. Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν την οικογενειακή συνάντηση στην αγγλική εξοχή, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις υποχρεώσεις που συνήθως κρατούν τα μέλη της οικογένειας σε διαφορετικές χώρες.