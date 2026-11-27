Snapshot Snapshot powered by AI

Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να παίρνουν οι κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων στον Βόλο, με νέα περιστατικά να προκαλούν προβληματισμό και αγανάκτηση. Μέσα σε διάστημα μόλις τριών ωρών καταγράφηκαν δύο κλοπές ηλεκτρικών πατινιών, σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Οπως αναφέρει το taxydromos.gr, στην πρώτη περίπτωση, το ηλεκτρικό πατίνι αφαιρέθηκε έξω από σούπερ μάρκετ, ενώ στη δεύτερη οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο πατίνι που βρισκόταν στην πυλωτή πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και ανήκει σε μια φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία σπουδάζει στον Βόλο και είδε ξαφνικά να χάνει το βασικό μέσο που χρησιμοποιούσε για τις καθημερινές μετακινήσεις της.

Η νεαρή κοπέλα προχώρησε σε δημόσια έκκληση μέσω ομάδας στα social media, ζητώντας τη βοήθεια όποιου γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του πατινιού της, καθώς εργάστηκε περιστασιακά για να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειαζόταν, ενώ ακόμη εξακολουθεί να το αποπληρώνει.

«Θα ήθελα τη βοήθειά σας, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς να αντιδράσω» έγραψε και συνεχίζοντας επισήμανε: «Για κάποιους μπορεί να είναι απλώς ένα πατίνι. Για μένα, όμως, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι το βασικό μέσο με το οποίο μετακινούμαι καθημερινά ως φοιτήτρια στον Βόλο.

Δεν μου χαρίστηκε. Δούλεψα περιστασιακά, στερήθηκα πράγματα και μάζεψα χρήματα για να μπορέσω να το αγοράσω. Και το πιο δύσκολο είναι ότι ακόμη το πληρώνω και εξακολουθώ να το χρωστάω.

Είναι πραγματικά άδικο να προσπαθείς με τον δικό σου κόπο να αποκτήσεις κάτι που έχεις ανάγκη και μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος να σου το στερεί.

Απευθύνομαι σε όποιον μπορεί να είδε κάτι, γνωρίζει κάτι ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία. Σας παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου. Ακόμη και η παραμικρή πληροφορία μπορεί να βοηθήσει. Θα ήθελα επίσης να κοινοποιήσετε την ανάρτηση, μήπως καταφέρουμε να το εντοπίσουμε. Δεν ζητάω κάτι παραπάνω από το να μου επιστρέψουν κάτι που απέκτησα με τον δικό μου κόπο και το έχω πραγματικά ανάγκη».

Διαβάστε επίσης