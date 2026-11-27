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Έντονο προβληματισμό προκαλεί η αποκάλυψη ενός περιστατικού ακραίας απερισκεψίας, κατά το οποίο ένα παιδί μόλις επτά ετών βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού οχήματος, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς εν μέσω εργασιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από ανάρτηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο ενηλίκων.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/11) η Ελληνική Αστυνομία, το οπτικό υλικό εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβατικών και επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Ελιγμοί ανάμεσα σε γερανούς και βαρέα οχήματα

Στα πλάνα που αναρτήθηκαν σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο 7χρονος καταγράφεται να χειρίζεται το βαρύ όχημα σε ανοιχτό χώρο εταιρείας, όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το ανήλικο παιδί πραγματοποιούσε στροφές, ελιγμούς, φρεναρίσματα και απότομες ακινητοποιήσεις.

Την ίδια ακριβώς στιγμή, σε πολύ μικρή απόσταση κινούνταν άλλα φορτηγά, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης κοντέινερ με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων. Όπως επισημαίνουν οι αστυνομικές αρχές, ο συνδυασμός της παρουσίας των βαρέων μηχανημάτων με την παράνομη οδήγηση από ένα παιδί 7 ετών δημιουργούσε συνθήκες άμεσου και ακραίου κινδύνου, τόσο για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου του ανηλίκου όσο και για τους εργαζόμενους στον χώρο.

Στο κάδρο των ευθυνών ο 53χρονος συνοδηγός και η μητέρα

Από την ανάλυση του βίντεο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος δεν περιορίστηκε στον ρόλο του θεατή, αλλά καθόταν στη θέση του συνοδηγού του φορτηγού και βιντεοσκοπούσε το παιδί την ώρα που οδηγούσε, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το υλικό στο διαδίκτυο.

Σε βάρος του 53χρονου, καθώς και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση της Αστυνομίας δεν διευκρινίζεται εάν η μητέρα βρισκόταν παρούσα στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ούτε γνωστοποιούνται η ακριβής ημερομηνία καταγραφής του βίντεο και η τοποθεσία της επιχείρησης.

Δείτε το βίντεο

https://www.instagram.com/reel/DgQBWU-jzXf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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