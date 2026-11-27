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Τη δική του τοποθέτηση έκανε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, μετά την ανακοίνωση ότι η φιλανθρωπική οργάνωση «Diana Award», η οποία ιδρύθηκε στη μνήμη της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Ο οργανισμός, τον οποίο στήριζαν διαχρονικά τόσο ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου όσο και ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Χάρι, γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι, έπειτα από 27 χρόνια λειτουργίας, αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Σε δήλωσή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξήρε την προσφορά του ιδρύματος: «Το βραβείο Νταϊάνα αναγνώρισε και ενθάρρυνε χιλιάδες νέους ανθρώπους που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους συνέβαλαν ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα επί τόσα πολλά χρόνια».

Από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την εξέλιξη μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του, διευκρινίζοντας πως η υπαγωγή σε καθεστώς διαχείρισης, τη νομική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την οποία ανεξάρτητος διαχειριστής αναλαμβάνει τον έλεγχο ενός οργανισμού σε οικονομικό αδιέξοδο, αποφασίστηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης ανεξάρτητων συμβούλων. Ήδη, τη διαχείριση ανέλαβε ο Νικ Παρσκ της εταιρείας Oury Clark Chartered Accountants.

Diana Award

Το «Diana Award» ιδρύθηκε το 1999, δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της 36χρονης πριγκίπισσας Νταϊάνα σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι, με στόχο να τιμήσει την πεποίθησή της ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο. Στα χρόνια της δράσης του, περισσότεροι από 50.000 νέοι τιμήθηκαν με το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ χιλιάδες ακόμη συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά του προγράμματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι κανένας από τους δύο πρίγκιπες δεν κατείχε επίσημη διοικητική θέση ούτε υπήρχαν εκπρόσωποι του παλατιού στο συμβούλιο, αμφότεροι στήριζαν ενεργά το έργο του, αν και τα τελευταία χρόνια απέφευγαν τις κοινές εμφανίσεις. Χαρακτηριστικά, τον Μάρτιο του 2024, στους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του ιδρύματος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρέστη αυτοπροσώπως στην τελετή στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι συνδέθηκε διαδικτυακά με τους βραβευθέντες αμέσως μετά την αποχώρηση του αδελφού του.

*Με πληροφορίες από abc

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