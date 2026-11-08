Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τίμησε τους πεσόντες - Η τελετή στο κενοτάφιο και το ταξίδι στην Ινδία

Όλες οι λεπτομέρειες από την Εθνική Υπηρεσία Μνήμης και το πρόγραμμα της αποστολής στην Ινδία στις 17 Νοεμβρίου

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τίμησε τους πεσόντες - Η τελετή στο κενοτάφιο και το ταξίδι στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ τίμησε τους πεσόντες των βρετανικών και κοινοπολιτειακών ενόπλων δυνάμεων στην Εθνική Υπηρεσία Μνήμης στο Κενοτάφιο του Ουέστμινστερ.
  • Κατέθεσε στεφάνι με τα σύμβολα του Πρίγκιπα της Ουαλίας και φορούσε τη στολή του Αξιωματικού των Blues and Royals, όπου υπηρετεί ως Αντισυνταγματάρχης.
  • Η επίσημη Ημέρα Μνήμης τιμάται στις 11 Νοεμβρίου με σιγή ενός λεπτού και η βασιλική οικογένεια συμμετείχε επίσης στο Φεστιβάλ Μνήμης στο Royal Albert Hall.
  • Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ θα ταξιδέψει στη Βομβάη στις 17 Νοεμβρίου για την έκτη τελετή απονομής των βραβείων Earthshot Prize, που στηρίζουν οικολογικές λύσεις με χρηματικά έπαθλα.
  • Την εκδήλωση στη Βομβάη θα παρουσιάσει ο Καράν Τζοχάρ και το συγκρότημα Take That θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ινδία.
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Τους πεσόντες των ένοπλων δυνάμεων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας τίμησε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, συμμετέχοντας στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο 44χρονος διάδοχος του θρόνου έδωσε το «παρών» στην Εθνική Υπηρεσία Μνήμης στο μνημείο του Κενοταφίου στο Ουέστμινστερ, συνοδευόμενος από την Κέιτ Μίντλετον, τον Βασιλιά Κάρολο, τη Βασίλισσα Καμίλα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η Κυριακή της Μνήμης αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο βασιλικό ημερολόγιο και μία από τις πλέον φορτισμένες συγκινησιακά ημέρες του έτους.

Τηρώντας την παράδοση, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, το οποίο έφερε τα φτερά του Πρίγκιπα της Ουαλίας και κορδέλα στο κόκκινο χρώμα της Ουαλίας. Ο ίδιος έφερε τη χαρακτηριστική στολή με τον κόκκινο γιακά του Αξιωματικού των Blues and Royals της Βασιλικής Φρουράς, τάγμα στο οποίο διατελεί Αντισυνταγματάρχης από τον Αύγουστο του 2023.

Σε κοινή ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από την τελετή με το ακόλουθο μήνυμα:

«Τιμούμε όλους όσοι υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν στην υπεράσπιση της ελευθερίας μας. Την Κυριακή της Μνήμης θυμόμαστε όσους έδωσαν τη ζωή τους στο καθήκον και αναλογιζόμαστε τον διαρκή αντίκτυπο της θυσίας τους. Τους θυμόμαστε σήμερα και για πάντα. Για να μην ξεχάσουμε ποτέ».

https://www.instagram.com/p/DffB51iDXt2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η επίσημη Ημέρα της Μνήμης τιμάται στις 11 Νοεμβρίου, όπου στις 11:00 το πρωί τηρείται σιγή ενός λεπτού σε ανάμνηση της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν επίσης το «παρών» στο ετήσιο Φεστιβάλ Μνήμης στο Royal Albert Hall, ενώ τις ημέρες αυτές φέρουν στο πέτο την κόκκινη παπαρούνα, παραδοσιακό σύμβολο μνήμης στη Βρετανία από το 1921.

King Charles III,Prince William

Αποστολή στην Ινδία για τα βραβεία Earthshot Prize

Αμέσως μετά τις υποχρεώσεις της εβδομάδας μνήμης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ινδία για την έκτη τελετή απονομής των περιβαλλοντικών βραβείων Earthshot Prize, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βομβάη στις 17 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πέντε νικητές θα λάβουν από 1 εκατομμύριο λίρες για την επέκταση των οικολογικών τους λύσεων. Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο Ινδός σκηνοθέτης και παραγωγός Καράν Τζοχάρ, ενώ το συγκρότημα Take That θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Ινδία.

Σε επίσημη δήλωσή τους, τα μέλη του συγκροτήματος ανέφεραν:

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε εμφανιστεί σε απίστευτα μέρη σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 35 χρόνια, αλλά η Ινδία είναι ένας προορισμός όπου πάντα ονειρευόμασταν να φέρουμε τη μουσική μας. Το να παίζουμε εδώ για πρώτη φορά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, δίπλα σε ανθρώπους που δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας, είναι πραγματικά ξεχωριστό. Όπως έχουμε δει σε όλο τον κόσμο, η μουσική έχει έναν εξαιρετικό τρόπο να ενώει τους ανθρώπους και ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτή τη μαγεία με το Earthshot Prize και τον κόσμο από τη Βομβάη».

Η Βομβάη αποτελεί τον έκτο σταθμό του θεσμού, μετά το Λονδίνο, τη Βοστόνη, τη Σινγκαπούρη, το Κέιπ Τάουν και το Ρίο ντε Τζανέιρο.

King Charles III,Princess Ann,Prince William

*Με πληροφορίες από People

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