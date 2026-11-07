Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Πρίγκιπας Τζορτζ: Το ταξίδι για το Champions League και τα προληπτικά «γούρια»

Snapshot Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, ταξίδεψαν στην Ισπανία με εμπορική πτήση για να παρακολουθήσουν αγώνα Champions League στο «Spotify Καμπ Νόου».

Η κοινή μετακίνηση πατέρα και γιου παραβιάζει το παραδοσιακό βασιλικό πρωτόκολλο που απαγορεύει στους άμεσους διαδόχους να ταξιδεύουν μαζί για λόγους ασφαλείας.

Η οικογένεια Ουαλίας φαίνεται να απομακρύνεται από παλαιότερες πρακτικές, επιδιώκοντας πιο φυσιολογική ανατροφή για τα παιδιά τους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει μεταδώσει το πάθος του για την Άστον Βίλα και το ποδόσφαιρο στα παιδιά του, τα οποία συμμετέχουν άθελά τους σε προλήψεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα χαμηλών τόνων μετακίνηση επέλεξαν ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, και ο 13χρονος γιος του, πρίγκιπας Τζορτζ, για το ταξίδι τους στην Ισπανία.

Ο 44χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου και ο πρωτότοκος γιος του βρέθηκαν στις κερκίδες του «Spotify Camp Nou» στη Βαρκελώνη την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, προκειμένου να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους Άστον Βίλα στην αναμέτρηση για το Champions League. Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια από βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, πατέρας και γιος ταξίδεψαν με συμβατική εμπορική πτήση και όχι με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Αν και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας χρησιμοποιούν συχνά ιδιωτικά τζετ, οι μετακινήσεις με πτήσεις της γραμμής δεν είναι πρωτοφανείς. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε απασχολήσει ξανά τα μέσα το 2014, όταν επιβιβάστηκε σε εμπορική πτήση από τη Νέα Υόρκη προς την Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Αντίστοιχα, το 2016 η Κέιτ Μίντλετον ταξίδεψε με τη British Airways από το Ρότερνταμ στο Λονδίνο, ενώ το 2022 το πριγκιπικό ζεύγος έφτασε στη Βοστώνη επίσης με εμπορική πτήση.

«Έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο

Η κοινή μετακίνηση του Ουίλιαμ και του Τζορτζ στο ίδιο αεροσκάφος έρχεται σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρωτόκολλο της βρετανικής μοναρχίας. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, οι άμεσοι διάδοχοι του θρόνου απαγορεύεται να ταξιδεύουν μαζί, ώστε να προστατεύεται το μέλλον του στέμματος σε περίπτωση ατυχήματος. Για τον ίδιο τον Ουίλιαμ, ο κανόνας αυτός τέθηκε σε ισχύ μόλις έκλεισε τα 12 έτη.

Όπως είχε αποκαλύψει το 2023 ο πρώην πιλότος του βασιλιά Καρόλου, Γκράχαμ Λόρι, η οικογένεια ταξίδευε μαζί μόνο με την έγγραφη άδεια της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ μετά την ενηλικίωση του Ουίλιαμ οι μετακινήσεις γίνονταν υποχρεωτικά σε ξεχωριστά αεροσκάφη. Ωστόσο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται πως επιλέγουν να απομακρυνθούν από τις παλαιότερες πρακτικές, επιδιώκοντας μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ανατροφή για τα παιδιά τους.

Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και τα «γούρια»

Το ταξίδι πατέρα και γιου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του πρίγκιπα Τζορτζ από το κολέγιο Ίτον, όπου φοιτά από τον Σεπτέμβριο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, γνωστός για την αφοσίωσή του στην Άστον Βίλα, έχει μεταδώσει το πάθος του για το ποδόσφαιρο και στα τρία του παιδιά. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος στο παρελθόν, τα παιδιά συμμετέχουν, άθελά τους, ακόμη και στις προλήψεις που έχει κατά τη διάρκεια των αγώνων: «Αν η ομάδα δεν πάει καλά, αρχίζω να κινούμαι γρήγορα μέσα στο σπίτι και αλλάζω θέσεις στα παιδιά, με την ελπίδα ότι αυτό θα αλλάξει την τύχη μας».

*Με πληροφορίες από People.com

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