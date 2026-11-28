Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Περισσότερα από 160.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να βρίσκονται χωρίς ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, ενώ νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή.

Αντιμέτωπες με τις συνέπειες της ισχυρής κακοκαιρίας που σάρωσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται πολλές περιοχές, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ηλεκτροδότησης που επικαλείται το ABC News, περισσότερα από 160.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί του Σαββάτου, με περίπου το ένα τρίτο των διακοπών να καταγράφεται στην Πενσιλβάνια.

Στην κορύφωση της κακοκαιρίας, σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά είχαν επηρεαστεί από διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι παράκτιες πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οδικά δίκτυα, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης.

Άνεμοι έως 113 χλμ./ώρα και εκτεταμένες ζημιές

AP Photo/Ross D. Franklin

Η κακοκαιρία έπληξε μεγάλο τμήμα της ανατολικής ακτής την Πέμπτη, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Από τη Βόρεια Καρολίνα έως τη Μασαχουσέτη, οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 80 έως 113 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν ζημιές σε ακίνητα, ενώ οι αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας προκάλεσαν επίσης σημαντικά προβλήματα στις παράκτιες περιοχές.

Ρεκόρ παλίρροιας στο Νιου Τζέρσεϊ

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στο Νιου Τζέρσεϊ και στην περιοχή του κόλπου Τσέζαπικ, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές στάθμες νερού.

Στο Κέιπ Μέι, η στάθμη έφτασε τα 2,87 μέτρα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει μετρηθεί στην περιοχή.

Στο Ατλάντικ Σίτι, η στάθμη ανήλθε στα 2,52 μέτρα, το υψηλότερο επίπεδο από το πέρασμα του καταστροφικού τυφώνα Σάντι το 2012.

Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκάλεσε παράκτιες πλημμύρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις περιοχές που δοκιμάζονταν από τους θυελλώδεις ανέμους.

Έως 229 χιλιοστά βροχής στη Βόρεια Καρολίνα

Μεγάλες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν και νοτιότερα, κυρίως στην ανατολική Βιρτζίνια και στη Βόρεια Καρολίνα.

Από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, το ύψος της βροχής κυμάνθηκε σε πολλές περιοχές από 76 έως 127 χιλιοστά.

Στο Έμεραλντ Άιλ της Βόρειας Καρολίνας, ωστόσο, οι βροχοπτώσεις έφτασαν τα 229 χιλιοστά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η κυβερνήτρια της Βιρτζίνιας, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε, οι πολιτειακές υπηρεσίες συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες ηλεκτροδότησης για την αποκατάσταση των ζημιών, την επαναφορά της παροχής ρεύματος και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή

Την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν την Κυριακή στις μεσοδυτικές πολιτείες, με το σύστημα να κινείται στη συνέχεια προς τα ανατολικά.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν στην ανατολική ακτή τη Δευτέρα, δημιουργώντας νέα ανησυχία σε περιοχές όπου οι υποδομές έχουν ήδη επιβαρυνθεί από το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, με βασική προτεραιότητα την επαναφορά της ηλεκτροδότησης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες και οι πτώσεις δέντρων.