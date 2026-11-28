Οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, κάλεσαν σήμερα την Παλαιστινιακή Αρχή να διεξαγάγει προεδρικές και βουλευτικές εκλογές «στο πρώτο τρίμηνο του 2027», δηλώνοντας σε κοινή ανακοίνωση ότι «η παλαιστινιακή δημοκρατική ανανέωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατήρηση της λύσης των δύο κρατών».

Ενώ οι βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου αναβλήθηκαν από την Παλαιστινιακή Αρχή μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, οι οκτώ χώρες (Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο) δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι «η διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δημοκρατικών αρχών (...) και για να μπορέσουν οι Παλαιστίνιοι ηγέτες να ασκήσουν, με ανανεωμένη νομιμότητα, τις προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού για αξιοπρέπεια, ελευθερία και αυτοδιάθεση».

«Είκοσι χρόνια μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές στην Παλαιστίνη και πέντε χρόνια μετά την αναβολή των βουλευτικών εκλογών που είχαν προγραμματιστεί για το 2021, αυτή η απουσία εκλογών συνεχίζει να στερεί από τον παλαιστινιακό λαό το δικαίωμά του να εκφράζεται δημοκρατικά στην κάλπη», δήλωσαν οι οκτώ υπουργοί Εξωτερικών.

«Η συνεχής υποστήριξή μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή και η υποστήριξή μας στις προσπάθειες για την εδραίωση των θεσμών της συμβαδίζουν με τον σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και την δημοκρατική ανανέωση», σημείωσαν.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς αποφάσισε τον Οκτώβριο να αναβάλει τις βουλευτικές εκλογές λόγω «εμποδίων» που έθεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ, καθώς και λόγω της «ανάγκης δημιουργίας κατάλληλων πολιτικών, ασφαλιστικών και πρακτικών συνθηκών».

Το Ισραήλ, το οποίο διεξήγαγε τις δικές του εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη. Για τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η αναβολή των παλαιστινιακών εκλογών αποφασίστηκε «χωρίς βάσιμη αιτία».

«Είναι επείγον να δοθεί στον παλαιστινιακό λαό πίσω η φωνή του και να του επιτραπεί να επιλέξει τους εκπροσώπους του μέσω ελεύθερων και διαφανών εκλογών, όπως δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Αμπάς» δήλωσε στο X.