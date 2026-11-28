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Αυξημένες καθαρές αποδοχές αναμένεται να δουν από τον Ιανουάριο του 2027 περίπου 53.000 τρίτεκνοι εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως αποτέλεσμα της μείωσης στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Το οικονομικό όφελος μπορεί να φτάσει έως τα 150 ευρώ τον μήνα για τους δημοσίους υπαλλήλους και έως τα 128,57 ευρώ ανά μισθολογική καταβολή για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με την ανώτατη ετήσια ελάφρυνση να διαμορφώνεται και στις δύο κατηγορίες στα 1.800 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο φορολογικό πλαίσιο για τους τρίτεκνους προβλέπει μηδενικό συντελεστή φόρου για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Σε συνδυασμό με την ήδη ισχύουσα έκπτωση φόρου έως 1.340 ευρώ για μισθωτούς με τρία εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο αφορολόγητο όριο ενισχύεται κατά 11.000 ευρώ, ανερχόμενο από τα 14.364 στα 25.364 ευρώ. Βάσει των κυβερνητικών υπολογισμών, από τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να ωφεληθούν συνολικά 53.033 μισθωτοί.

Δημόσιος τομέας: Ποιοι κερδίζουν έως 150 ευρώ τον μήνα

Η μείωση της παρακράτησης φόρου θα αποτυπωθεί απευθείας στη μισθοδοσία των τρίτεκνων δημοσίων υπαλλήλων από την αρχή του 2027. Η παρέμβαση καλύπτει τόσο τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους όσο και τους δημόσιους λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών, διπλωματών και ερευνητών.

Για όσους λαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές, το όφελος θα είναι περιορισμένο ή μηδενικό, καθώς ήδη επιβαρύνονται με ελάχιστο ή καθόλου φόρο εισοδήματος, ενώ όσο υψηλότερες είναι οι φορολογητέες αποδοχές, τόσο μεγαλώνει η φορολογική ελάφρυνση έως το ανώτατο προβλεπόμενο όριο. Συγκεκριμένα, για δημόσιο υπάλληλο με μηνιαίες αποδοχές προ φόρου 1.400 ευρώ, η σημερινή παρακράτηση των 22,33 ευρώ μηδενίζεται, ενώ για αποδοχές 1.600 ευρώ προ φόρου το μηνιαίο όφελος ανέρχεται σε 44,33 ευρώ και για αποδοχές 2.000 ευρώ φτάνει τα 125 ευρώ τον μήνα.

Το μέγιστο όφελος καταγράφεται για όσους έχουν μηνιαίες αποδοχές προ φόρου από 2.200 ευρώ και άνω, φτάνοντας τα 150 ευρώ τον μήνα ή 1.800 ευρώ σε ετήσια βάση. Ενδεικτικά, τρίτεκνος δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές προ φόρου 2.600 ευρώ θα λαμβάνει από το 2027 καθαρά 2.479 ευρώ, έναντι 2.329 ευρώ σήμερα.

Ιδιωτικός τομέας: Ελάφρυνση έως 128,57 ευρώ ανά μισθό

Στον ιδιωτικό τομέα, η ετήσια φορολογική ελάφρυνση κατανέμεται σε 14 αντί για 12 μισθολογικές καταβολές. Οι τρίτεκνοι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως 1.000 ευρώ προ φόρου δεν θα δουν μεταβολή στη μισθοδοσία τους, αφού δεν υπόκεινται ήδη σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Τα πρώτα οφέλη εμφανίζονται σε μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.200 ευρώ, με την κατάργηση της παρακράτησης των 19,14 ευρώ, ενώ για αποδοχές 1.400 ευρώ προ φόρου το όφελος ανά μισθολογική καταβολή διαμορφώνεται στα 41,14 ευρώ, για αποδοχές 1.600 ευρώ στα 82 ευρώ και για αποδοχές 1.800 ευρώ στα 126 ευρώ.

Για όσους λαμβάνουν από 2.000 ευρώ μηνιαίως προ φόρου και άνω, το όφελος σταθεροποιείται στα 128,57 ευρώ ανά μισθολογική καταβολή, φτάνοντας συνολικά τα 1.800 ευρώ τον χρόνο, όπως και στο Δημόσιο. Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος με τρία παιδιά και μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 2.400 ευρώ θα δει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται από 2.106 ευρώ σε 2.234,57 ευρώ, καθώς η παρακράτηση φόρου περιορίζεται από τα 294 στα 165,43 ευρώ.

Πώς προκύπτουν οι αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς

Οι αυξήσεις που θα δουν οι τρίτεκνοι εργαζόμενοι από τον Ιανουάριο του 2027 δεν απορρέουν από αναπροσαρμογή των ονομαστικών ή συμφωνημένων μισθών τους, αλλά αποκλειστικά από τον περιορισμό του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται κατά τη μισθοδοσία. Συνεπώς, το τελικό οικονομικό όφελος εξαρτάται άμεσα από το ύψος των φορολογητέων αποδοχών κάθε εργαζομένου: όσοι έχουν ήδη μηδενική παρακράτηση δεν επηρεάζονται, ενώ όσοι βρίσκονται σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εξασφαλίζουν μεγαλύτερη καθαρή ενίσχυση, έως το ανώτατο ετήσιο πλαφόν των 1.800 ευρώ.

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