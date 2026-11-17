Snapshot Από το 2027 επανέρχονται οι τριετίες, με αύξηση έως 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και συνολικά έως 30% για εννέα χρόνια προϋπηρεσίας.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από 920 ευρώ σε 960 ευρώ μικτά από την 1η Απριλίου 2027, με αύξηση περίπου 4,35%.

Προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027, αυξάνοντας τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων.

Οι προσαυξήσεις των τριετιών υπολογίζονται μόνο για προϋπηρεσία πριν τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και από την 1η Ιανουαρίου 2024, αποκλείοντας το διάστημα 2012-2023.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις θα δουν όσοι συνδυάζουν την τριετία, την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των εισφορών, με συνολική αύξηση έως 136 ευρώ μικτά μηνιαίως. Snapshot powered by AI

Αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους αναμένεται να δουν το 2027 χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η νέα χρονιά φέρνει αλλαγές τόσο στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας όσο και στο ύψος του κατώτατου μισθού.

Το πρώτο κύμα αυξήσεων συνδέεται με τις τριετίες, οι οποίες άρχισαν να υπολογίζονται ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2024, έπειτα από μια περίοδο αναστολής που διήρκεσε σχεδόν 12 χρόνια.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2027 προγραμματίζεται νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, με το βασικό σενάριο να προβλέπει αύξησή του από τα σημερινά 920 ευρώ στα 960 ευρώ μικτά.

Στο νέο μισθολογικό τοπίο προστίθεται και η σχεδιαζόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, η οποία αναμένεται να προσφέρει πρόσθετη ενίσχυση στις καθαρές αποδοχές.

Οι αλλαγές δεν θα έχουν, ωστόσο, το ίδιο αποτέλεσμα για όλους τους εργαζομένους, καθώς το τελικό όφελος εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας, το ύψος του μισθού και το ασφαλιστικό καθεστώς.

Τριετίες 2027: Ποιοι δικαιούνται αύξηση 10%

Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τους εργαζομένους που συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας και αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη μισθολογική προσαύξηση.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, κάθε συμπληρωμένη τριετία προσφέρει αύξηση 10% στους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η προσαύξηση μπορεί να φτάσει συνολικά έως το 30%, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει εννέα χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.

Η 1η Ιανουαρίου 2027 αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς όσοι ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία από την πρώτη ημέρα επανενεργοποίησης των τριετιών, την 1η Ιανουαρίου 2024, συμπληρώνουν πλέον τρία χρόνια.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ και συμπληρώνει την πρώτη του τριετία δικαιούται προσαύξηση 92 ευρώ μικτά.

Έτσι, οι μηνιαίες αποδοχές του διαμορφώνονται στα 1.012 ευρώ μικτά, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι παράγοντες συμψηφισμού.

Η αύξηση δεν θα καταβληθεί απαραίτητα σε όλους από την πρώτη ημέρα του έτους. Για όσους συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία αργότερα, το δικαίωμα γεννάται με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης τριετίας.

Πώς υπολογίζεται η προϋπηρεσία και ποια χρόνια αναγνωρίζονται

Η επανενεργοποίηση των τριετιών από το 2024 δεν σημαίνει ότι προσμετράται αυτομάτως κάθε έτος εργασίας του παρελθόντος.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχε συμπληρωθεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και εκείνη που διανύεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Αντίθετα, το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση των συγκεκριμένων προσαυξήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που είχε ήδη συγκεντρώσει αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από το 2012 συνεχίζει να τη συμπληρώνει από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει ο υπολογισμός.

Αντίστοιχα, για κάποιον που ξεκίνησε να εργάζεται μετά τον Φεβρουάριο του 2012, χωρίς αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από την αναστολή, ο χρόνος για τις τριετίες αρχίζει να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι προσαυξήσεις μπορεί να συμψηφίζονται με ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα κατώτατα όρια. Επομένως, δεν συνεπάγεται κάθε νέα τριετία αυτόματα και αντίστοιχη αύξηση στο ποσό που λαμβάνει ήδη ο εργαζόμενος.Κατώτατος μισθός:

Το σενάριο των 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αναμένεται την 1η Απριλίου 2027, όταν προγραμματίζεται η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 920 ευρώ μικτά, μετά την αύξηση που εφαρμόστηκε την 1η Απριλίου 2026.

Το βασικό σενάριο για το 2027 προβλέπει νέα αναπροσαρμογή κατά 40 ευρώ, με τον κατώτατο να φτάνει στα 960 ευρώ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η αύξηση θα αντιστοιχεί σε περίπου 4,35% σε σχέση με το σημερινό επίπεδο.

Η τελική απόφαση για το ακριβές ύψος του κατώτατου μισθού δεν έχει ακόμη ληφθεί και θα καθοριστεί με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Πόσα περισσότερα χρήματα θα μένουν στους εργαζομένους

Πέρα από τις αλλαγές στους μικτούς μισθούς, πρόσθετο όφελος αναμένεται να προκύψει από τη σχεδιαζόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η παρέμβαση τοποθετείται χρονικά στην 1η Απριλίου 2027 και, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα αφορά τις εισφορές των εργαζομένων, ενισχύοντας το ποσό που απομένει μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Ενδεικτικά, εφόσον εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο:

Για μικτό μισθό 1.000 ευρώ, η μείωση των εισφορών θα αντιστοιχεί σε 5 ευρώ μηνιαίως.

Για μικτό μισθό 1.500 ευρώ, το όφελος πριν από τον υπολογισμό του φόρου θα είναι 7,50 ευρώ.

Για μικτό μισθό 2.000 ευρώ, η αντίστοιχη μείωση των κρατήσεων θα φτάνει τα 10 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν την επίδραση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την τελική μεταβολή του καθαρού πληρωτέου μισθού, καθώς πρέπει να συνυπολογιστεί και η φορολογία.

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν τη μεγαλύτερη διαφορά

Οι μεγαλύτερες μεταβολές αναμένονται για τους εργαζομένους που θα ωφεληθούν ταυτόχρονα από περισσότερες από μία παρεμβάσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας μισθωτός που αμείβεται σήμερα με 920 ευρώ μικτά, συμπληρώνει την πρώτη του τριετία τον Ιανουάριο του 2027 και στη συνέχεια επωφελείται από την ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σε αυτή την περίπτωση, οι νόμιμες ελάχιστες μικτές αποδοχές του μπορούν να αυξηθούν αρχικά στα 1.012 ευρώ και στη συνέχεια στα 1.056 ευρώ, εφόσον ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 960 ευρώ.

Πρόκειται για συνολική διαφορά 136 ευρώ μικτά τον μήνα σε σύγκριση με τα σημερινά 920 ευρώ.

Η μεταβολή προκύπτει από τον συνδυασμό της νέας τριετίας και της αύξησης του κατώτατου μισθού και δεν αφορά κάθε εργαζόμενο.

Παράλληλα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις καθαρές αποδοχές.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι εργαζόμενοι

Καθώς πλησιάζει το 2027, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σωστή καταγραφή της προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου.

Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να γνωρίζουν πόσος χρόνος εργασίας αναγνωρίζεται, πότε συμπληρώνουν την επόμενη τριετία και εάν οι ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές τους επηρεάζουν την εφαρμογή της προσαύξησης.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν τη μισθοδοσία τους στις αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ.

Το 2027 αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει σημαντικό έτος για τις αποδοχές των μισθωτών, καθώς η σταδιακή επαναφορά των μισθολογικών ωριμάνσεων συνδυάζεται με την κυβερνητική πολιτική αύξησης του κατώτατου μισθού.

Για χιλιάδες εργαζομένους, η διαφορά θα αρχίσει να αποτυπώνεται στη μισθοδοσία από τις αρχές του νέου έτους, ενώ ο Απρίλιος αναμένεται να αποτελέσει τον δεύτερο σημαντικό σταθμό για την ενίσχυση των εισοδημάτων τους.

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