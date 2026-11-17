Snapshot Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το μέτρο χρηματικής επιβράβευσης έως 3.000 ευρώ για επώνυμες καταγγελίες φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi.

Το μπόνους ξεκινά από 100 ευρώ και δίνεται μόνο αν οι καταγγελίες οδηγήσουν σε φορολογικό έλεγχο με επιβεβαιωμένες παραβάσεις και επιβολή προστίμου.

Η ΑΑΔΕ διασφαλίζει την απόλυτη προστασία των προσωπικών στοιχείων των καταγγελλόντων καθ’ όλη τη διαδικασία, ώστε να μη γνωστοποιείται η ταυτότητά τους στους ελεγχόμενους.

Προετοιμάζεται αυτοματοποιημένος μηχανισμός πληρωμών για την αποφυγή γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των δικαιούχων.

Η αμοιβή υπολογίζεται ως δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, με κατώτατο όριο 100 ευρώ και ανώτατο 3.000 ευρώ, και είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Snapshot powered by AI

Έως και 3.000 ευρώ θα μπορούν να κερδίζουν οι πολίτες αν καταγγείλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολογεί την ενεργοποίηση του μέτρου της χρηματικής επιβράβευσης. Το μπόνους θα ξεκινά από τα 100 ευρώ και θα χορηγείται εφόσον οι καταγγελίες οδηγήσουν σε φορολογικό έλεγχο και επιβεβαιωθεί η τέλεση συγκεκριμένων παραβάσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε καθυστερήσει σχεδόν τρία χρόνια, λόγω τεχνικών δυσκολιών, με κυριότερη την ανάγκη πλήρους διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών στοιχείων των καταγγελλόντων έναντι των επιχειρήσεων που ελέγχονται. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει πλέον να διαμορφώσει ένα ασφαλές πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει την ταυτότητα των πολιτών όχι μόνο κατά τη διενέργεια των ελέγχων, αλλά και σε κάθε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Η ενεργοποίηση του μέτρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ εντείνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων οικονομικής απάτης.

Αυτόματες πληρωμές

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προετοιμάζει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης, καθώς η αμοιβή συνδέεται άμεσα με την επιβολή προστίμου, μετά τη διαπίστωση συγκεκριμένης φορολογικής παράβασης. Ζητούμενο είναι να αποφευχθούν πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της εφαρμογής Appodixi οι πολίτες μπορούν να σαρώνουν με την κάμερα του κινητού τους τηλεφώνου τον κωδικό QR της απόδειξης και να ελέγχουν τα στοιχεία της. Εφόσον διαπιστώσουν ασυμφωνία ή έχουν ενδείξεις παρατυπίας, μπορούν να αποστείλουν την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, υποβάλλοντας επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.

Μια απόδειξη που δεν διαβιβάστηκε, ένα POS που εμφανίζεται ξαφνικά εκτός λειτουργίας τη στιγμή της πληρωμής ή ένας λογαριασμός χωρίς τον προβλεπόμενο κωδικό QR αποτελούν ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω του Appodixi έχουν υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις.

Πώς υπολογίζεται το μπόνους

Το οικονομικό κίνητρο, που ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 3.000 ευρώ, προβλέπεται για τους πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες μέσω του Appodixi, εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο που θα ακολουθήσει διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο λειτουργίας του μέτρου:

Η αμοιβή ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, για απόδειξη αξίας 40 ευρώ το μπόνους ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ για απόδειξη αξίας 300 ευρώ φτάνει τα 3.000 ευρώ. Εάν η καταγγελία αφορά περισσότερες αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη εκείνη με τη μεγαλύτερη αξία. Η χρηματική επιβράβευση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή της αμοιβής δεν γίνεται αυτόματα με την υποβολή της καταγγελίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαπιστωθούν οι προβλεπόμενες παραβάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση, την παραποίηση ή την επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και να επιβληθεί το σχετικό πρόστιμο.

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