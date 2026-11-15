Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο, τα beach bars και τα χρέη στη Ρόδο

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να διαχειριζόταν ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο με τουλάχιστον 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο και δεκάδες παραλιακές επιχειρήσεις στη Ρόδο, που περιελάμβανε εστίαση, ξενοδοχεία και νυχτερινή διασκέδαση.

Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε σύνθετη δομή μισθώσεων με υπεκμισθώσεις και εταιρείες-βιτρίνες, ενώ καταγγελίες αφορούν πιέσεις, οικονομικές εκκρεμότητες και παρανομίες στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Στη Ρόδο, οι διαγωνισμοί για παραλίες συνοδεύτηκαν από επεισόδια και καταγγελίες για παράνομες κατασκευές, ενώ εταιρείες του δικτύου παρουσίαζαν σημαντικές οφειλές και πιθανή φοροδιαφυγή ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες, όπως μεταφορά γυναικών σε συγκεκριμένους χώρους, ένοπλη επίθεση σε επιχειρηματία και πιέσεις στην τοπική αγορά, που διερευνώνται από τις αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται με έμφαση στις οικονομικές συναλλαγές και τη λειτουργία του δικτύου, ενώ η κατάσταση έχει δημιουργήσει προβληματισμό για τη διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων σε Μύκονο και Ρόδο. Snapshot powered by AI

Η επιχειρηματική δραστηριότητα που φέρεται να είχε αναπτύξει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος στη Μύκονο και τη Ρόδο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο των επιχειρήσεών του, βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης «Χωριάτικο». Η έρευνα αποτυπώνει ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών, μισθώσεων ακινήτων, καταστημάτων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων νυχτερινής διασκέδασης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις καταγγελίες για πιέσεις, οικονομικές εκκρεμότητες και παρεμβάσεις στην τοπική επιχειρηματική αγορά.

Στη Μύκονο, η παρουσία του φέρεται να είχε αποκτήσει σημαντική έκταση, με τουλάχιστον 17 επιχειρήσεις σε εμπορικά και τουριστικά σημεία του νησιού. Στη Ρόδο, αντίστοιχα, η δραστηριότητα συνδέεται με δεκάδες τμήματα παραλιών, beach bars και εταιρικά σχήματα που εμφανίζονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Μύκονος: Από τον φούρνο του παλιού λιμανιού σε ένα δίκτυο 17 επιχειρήσεων

Η πρώτη επιχειρηματική κίνηση του Άγγελου Γιαννακόπουλου στη Μύκονο τοποθετείται χρονικά στο 2012. Τότε νοίκιασε έναν χώρο περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων στο παλιό λιμάνι, πίσω από το ιστορικό Ρεμέτζο, όπου δημιούργησε έναν φούρνο με 24ωρη λειτουργία.

Τα επόμενα χρόνια, η παρουσία του στο νησί διευρύνθηκε σταδιακά. Από το 2015 άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη δραστηριότητα στον εμπορικό πυρήνα της Μυκόνου, με καταστήματα εστίασης στον Γιαλό, ενώ ακολούθησαν επενδύσεις σε ξενοδοχεία και χώρους διασκέδασης. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο έφτασε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 17 επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώνονταν οι μισθώσεις. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», σε αρκετές περιπτώσεις το αρχικό μισθωτήριο υπογραφόταν από μία εταιρεία, ενώ στη συνέχεια ακολουθούσαν υπεκμισθώσεις και εμπλοκή διαφορετικών νομικών προσώπων, ορισμένα από τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως εταιρείες-βιτρίνες.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που συνεργάστηκαν με το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχήμα περιγράφουν συμφωνίες που προχώρησαν με ταχύτητα και με οικονομικούς όρους που, όπως αναφέρουν, κάλυπταν τις απαιτήσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ιδιοκτήτη εστιατορίου στον Γιαλό, ο οποίος υποστηρίζει ότι προσεγγίστηκε από συνεργάτη του Γιαννακόπουλου αμέσως μετά την εκδήλωση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, αντίστοιχες συμφωνίες έγιναν και για άλλα καταστήματα της περιοχής. Μάλιστα, η επιχειρηματική πλευρά φέρεται να ενδιαφερόταν να διατηρεί διακριτές δραστηριότητες, ώστε τα καταστήματα του ίδιου δικτύου να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Οι ξενοδοχειακές επενδύσεις και τα ζητήματα αδειοδότησης

Από το 2018, η δραστηριότητα επεκτάθηκε και στον ξενοδοχειακό κλάδο, με την ανάπτυξη τριών ξενοδοχειακών μονάδων και ενός ακόμη εστιατορίου.

Στην πορεία των επενδύσεων καταγράφηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιπτώσεις που προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με τις πολεοδομικές και διοικητικές διαδικασίες. Σε μία περίπτωση ξενοδοχειακού ακινήτου, η απουσία άμεσης πρόσβασης στον δρόμο αντιμετωπίστηκε με την παραχώρηση δημοτικής έκτασης περίπου 650 τετραγωνικών μέτρων. Σε διαφορετικό ακίνητο, εργασίες εκτεταμένης ανακαίνισης πραγματοποιήθηκαν με άδεια μικρής κλίμακας, αλλά διακόπηκαν έπειτα από επανειλημμένες καταγγελίες.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, ορισμένοι ιδιοκτήτες που είχαν συνάψει συμφωνίες μαζί του εξακολουθούν να τον περιγράφουν ως συνεπή στις οικονομικές συναλλαγές του. Ωστόσο, ένας από αυτούς αναφέρει ότι σημαντικό μέρος των μισθωμάτων καταβαλλόταν σε μετρητά.

Ο «Αρκούδος» και η παρουσία ανθρώπων του δικτύου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομικής έρευνας, σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της δραστηριότητας στη Μύκονο φέρεται να είχε ένας Ιρανός πρώην παλαιστής, γνωστός με το προσωνύμιο «Αρκούδος».

Άνθρωποι που εργάστηκαν στις επιχειρήσεις περιγράφουν μια δομή με διακριτούς ρόλους, στην οποία περιλαμβάνονταν υπεύθυνοι καταστημάτων, προσωπικό των νυχτερινών επιχειρήσεων και άτομα που αναλάμβαναν τη μεταφορά εργαζομένων. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, όσα φέρεται να συνέβαιναν στο στριπτιζάδικο Joker, αλλά και σε ξενοδοχεία ή δωμάτια που μισθώνονταν για πελάτες.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι αστυνομικές αναφορές περιλαμβάνουν καταγγελίες σχετικά με τη μεταφορά γυναικών προς τους συγκεκριμένους χώρους, καθώς και αναφορές για περιστατικά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Παράλληλα, εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας των καταστημάτων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τα ημερήσια έσοδα συγκεντρώνονταν και αποστέλλονταν στον Γιαννακόπουλο μέσω της εφαρμογής Viber, ενώ υπήρχε λεπτομερής εικόνα για τον τζίρο κάθε επιχείρησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά σε άτυπες συνεννοήσεις με γειτονικές επιχειρήσεις για ζητήματα όπως η μουσική και η λειτουργία των καταστημάτων. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, εργαζόμενος υποστηρίζει ότι δόθηκε εντολή να γίνει καταγγελία στην αστυνομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί επιχείρηση που δεν συμμορφωνόταν με τις σχετικές απαιτήσεις.

Μάλιστα, πρώην εργαζόμενος αναφέρει ότι υπήρχαν συζητήσεις για χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν τις 200.000 ευρώ ετησίως και φέρονται να δίνονταν ως «χαρτζιλίκια».

Η υπόθεση του εστιατορίου «Σπηλιά» και η αλλαγή διοίκησης

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων ετών αφορά το γνωστό εστιατόριο «Σπηλιά», με ιστορία περίπου τεσσάρων δεκαετιών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση και το ξενοδοχείο που συνδέεται με αυτήν ανήκαν σε δύο αδέλφια, τα οποία είχαν από 50% έκαστο. Οι μεταξύ τους σχέσεις, ωστόσο, είχαν επιβαρυνθεί, με αποτέλεσμα να προχωρήσει συμφωνία για την εξαγορά του μεριδίου του ενός από τον Γιαννακόπουλο, έναντι περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, η συμφωνία ολοκληρώθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης εικόνα των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης ή ουσιαστική συνεννόηση με την οικογένεια που διαχειριζόταν επί χρόνια το εστιατόριο.

Η είσοδος του νέου συνεταίρου προκάλεσε αντιδράσεις. Η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η συνεργασία θα μπορούσε να συνεχιστεί, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπήρχε αυξημένος έλεγχος στη λειτουργία της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετήθηκε πρόσωπο που θα παρακολουθούσε τη διοίκηση και το προσωπικό, εξέλιξη που, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, οδήγησε σε εντάσεις.

Ακολούθησαν δικαστικές και διοικητικές ενέργειες, ενώ η οικογένεια υποστηρίζει ότι σταδιακά έχασε τον έλεγχο της επιχείρησης.

Τον περασμένο Μάρτιο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος, ζητώντας να διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, δεκάδες τιμολόγια συνολικής αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν συναλλαγές της εταιρείας κατά το 2025 με νεοσύστατα νομικά πρόσωπα. Η οικογένεια κάνει λόγο για ύποπτες και ενδεχομένως εικονικές συναλλαγές.

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται ακόμη καταγγελία για βίαιο περιστατικό στο εστιατόριο. Όπως υποστηρίζεται, ο Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε στον χώρο συνοδευόμενος από περίπου δέκα άτομα, ενώ καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε επίθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, την οποία φέρεται να κατέγραφε ο ίδιος με κάμερα.

Η επένδυση στην Καλαφάτη και η σύλληψη

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μύκονο φέρεται να συνεχιζόταν και το τελευταίο διάστημα. Τον Ιούλιο, εταιρεία συμφερόντων του αναδείχθηκε πλειοδότρια σε δημοτικό διαγωνισμό για ακίνητο στην παραλία Καλαφάτη.

Το συγκεκριμένο ακίνητο συνδεόταν με ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο, στο οποίο συμμετείχαν και επιχειρηματικά συμφέροντα από αραβικές χώρες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εξασφάλιση του χώρου θεωρούνταν σημαντική για την υλοποίηση της συνολικής επένδυσης.

Όταν ο Γιαννακόπουλος συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου, οι περισσότερες επιχειρήσεις του στη Μύκονο είχαν ήδη ολοκληρώσει τη λειτουργία τους για τη θερινή περίοδο. Ωστόσο, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες ακινήτων ανέφεραν ότι οι πληρωμές τους είχαν καλυφθεί έως το τέλος του έτους.

Ρόδος: Η επέκταση στις παραλίες και οι καταγγελίες για τον έλεγχο της αγοράς

Η δεύτερη σημαντική εστία της υπόθεσης «Χωριάτικο» εντοπίζεται στη Ρόδο, όπου η δραστηριότητα του δικτύου φέρεται να είχε επεκταθεί σε δεκάδες παραλιακές επιχειρήσεις και ακίνητα.

Η έρευνα συνδέει το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχήμα με περισσότερα από 30 τμήματα παραλιών, ενώ στο νησί οι καταγγελίες αφορούν τόσο τον τρόπο απόκτησης των μισθώσεων όσο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παρουσία του δικτύου άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από το 2017, όταν απέκτησε μέσω διαγωνισμού το ιστορικό κατάστημα «Ακταίον» στο κέντρο της πόλης. Ακολούθησαν το «Αμάλφι» στην Ιαλυσό και το «NOR» στον Ναυτικό Όμιλο Ρόδου, το 2020.

Οι διαγωνισμοί των παραλιών και τα επεισόδια του 2023

Καθοριστική θεωρείται η περίοδος του 2023, όταν πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες για την παραχώρηση τμημάτων των παραλιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, κατά τη διάρκεια της πρώτης δημοπρασίας σημειώθηκαν επεισόδια στο δημαρχείο, ενώ στη διαδικασία που ακολούθησε λίγες ημέρες αργότερα καταγγέλλεται ότι η παρουσία ομάδας ατόμων εμπόδισε άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν.

Μέχρι εκείνη την περίοδο, σημαντικό μέρος της παραλιακής δραστηριότητας βρισκόταν στα χέρια οικογενειών της Ρόδου, οι οποίες συμμετείχαν επί σειρά ετών στους σχετικούς διαγωνισμούς. Η εμφάνιση νέων επιχειρηματικών σχημάτων προκάλεσε αντιδράσεις και ενίσχυσε τις καταγγελίες για αλλαγή των ισορροπιών στην τοπική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπόθεση του beach bar Baia στην παραλία Έλλη βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Το 2023 η τότε δημοτική διοίκηση είχε συνάψει συμφωνία με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), στην οποία ανήκουν σημαντικές παραλιακές εκτάσεις του νησιού. Με βάση τη συμφωνία, οι διαγωνισμοί για τις μισθώσεις θα διενεργούνταν από τον Δήμο, ενώ τα έσοδα θα κατευθύνονταν στην ΕΤΑΔ.

Στις αρχές του 2024, η κίνηση «Δίκτυο Ομπρέλα» προχώρησε σε καταγγελίες για την κατάσταση στο Baia. Όπως υποστήριξε, ενώ η παραχώρηση αφορούσε έκταση περίπου 2.100 τετραγωνικών μέτρων, είχαν καταγραφεί επιπλέον κατασκευές περίπου 704 τετραγωνικών μέτρων, από τις οποίες περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα φέρονται να είχαν δημιουργηθεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες πάνω στην άμμο.

Ακολούθησε διαδικασία απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών και σφράγιση του καταστήματος στα τέλη Οκτωβρίου του 2024.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Την άνοιξη του 2025, η εταιρεία που λειτουργούσε το κατάστημα ζήτησε προσωρινή αποσφράγιση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Στη συνέχεια υποβλήθηκαν επανειλημμένα αιτήματα παράτασης, με επίκληση δυσμενών καιρικών συνθηκών και δυσκολιών εξεύρεσης συνεργείων.

Στο μεταξύ, εμφανίστηκαν διαφορετικές εταιρείες με αλλαγμένα εταιρικά στοιχεία, οι οποίες συνδέονταν με τη λειτουργία του χώρου. Η εκκρεμότητα διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η ΕΤΑΔ προχώρησε στην ανάκληση της παραχώρησης και της μίσθωσης.

Οι οφειλές για τις παραλίες και οι εταιρείες με κοινά πρόσωπα

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και από τις οικονομικές υποχρεώσεις εταιρειών που είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση παραλιακών τμημάτων.

Το 2023, η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου παραχώρησε 28 τμήματα παραλιών σε τέσσερις εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν συσταθεί με τη συμμετοχή κοινών προσώπων και αρχικό κεφάλαιο μόλις 10.000 ευρώ η καθεμία.

Παρά τις υψηλές οικονομικές προσφορές που είχαν καταθέσει, οι εταιρείες φέρονται να σταμάτησαν να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους για τα μισθώματα. Τον Ιούλιο του 2025, οι συνολικές οφειλές τους προς τον Δήμο Ρόδου ρυθμίστηκαν σε περίπου 851.930 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε σε μεγάλο μέρος των μισθωμάτων της τριετίας.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ερωτήματα, καθώς οι συμβάσεις προέβλεπαν ότι ακόμη και η καθυστέρηση μίας δόσης μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του δικαιώματος παραχώρησης.

Από την πλευρά της, η σημερινή δημοτική αρχή φέρεται να είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη διαχείριση των συγκεκριμένων οφειλών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, δεν διέθετε την αρμοδιότητα να κηρύξει τις εταιρείες έκπτωτες, ενώ το Δημόσιο είχε ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση του μέρους των οφειλών που του αναλογούσε.

Οι καταγγελίες για παράνομα beach bars στην Τσαμπίκα

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την παραλία Τσαμπίκα, όπου το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούσαν τέσσερις επιχειρήσεις beach bar και εστίασης, οι οποίες είχαν λάβει άδειες για τροχήλατες καντίνες επιφάνειας 15 τετραγωνικών μέτρων.

Στην πράξη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα, είχαν αναπτυχθεί μόνιμες εγκαταστάσεις πολύ μεγαλύτερης έκτασης, από 250 έως και 500 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Οι σχετικές παραχωρήσεις από την ΕΤΑΔ έληξαν τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ στην επόμενη προκήρυξη δεν συμπεριλήφθηκαν οι συγκεκριμένες καντίνες, λόγω των προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η επίθεση με τους πυροβολισμούς και οι καταγγελίες για πιέσεις

Στην υπόθεση της Ρόδου περιλαμβάνεται και ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν 14 φορές την κατοικία επιχειρηματία στην περιοχή Ασγούρου, αφήνοντας πίσω τους ένα μαύρο στεφάνι.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας δέχθηκε προσέγγιση από μεσάζοντες, οι οποίοι φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό προσώπων που ερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης «Χωριάτικο». Το αίτημα που φέρεται να του μεταφέρθηκε αφορούσε την πώληση του εστιατορίου του στην παραλία Έλλη.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την πρόταση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν πιέσεις και καταγγελίες σε βάρος της επιχείρησής του.

Η συγκεκριμένη επίθεση, πάντως, δεν έχει συνδεθεί επισήμως στη δικογραφία με την υπόθεση «Χωριάτικο». Παράλληλα, η διαρροή στοιχείων της αστυνομικής έρευνας σε τοπικό μέσο ενημέρωσης προκάλεσε προβληματισμό στις Αρχές και οδήγησε στη θέση αξιωματικού της Ασφάλειας Ρόδου σε διαθεσιμότητα.

Τα χρέη των εταιρειών και η φοροδιαφυγή

Ιδιαίτερα σημαντική διάσταση της έρευνας αποτελούν τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι εταιρείες που αποδίδονται στο συγκεκριμένο δίκτυο στη Ρόδο εμφανίζουν συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ύψους περίπου 19,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι οφειλές αφορούν 56 εταιρείες, οι οποίες συνδέονται με τη λειτουργία δώδεκα καταστημάτων και οργανωμένων παραλιών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στο 20% των συνολικών οφειλών των εταιρειών του δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επιπλέον, για επτά ακόμη εταιρείες στη Ρόδο καταγράφονται ευρήματα που αφορούν πιθανή φοροδιαφυγή περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρνείται τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής, υποστηρίζοντας ότι δεν στοιχειοθετείται ούτε το αδίκημα της απάτης.

Διαβάστε επίσης