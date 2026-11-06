«Χωριάτικο»: Ποιος είναι ο 54χρονος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου με το αιματοβαμένο παρελθόν

Snapshot Ο 54χρονος Δ.Μ. συνδέεται με τη δολοφονία ταμία του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας κατά τη ληστεία του 1995, όπου σκοτώθηκε εν ψυχρώ.

Η υπόθεση ληστείας ανέδειξε συνεργασία μεταξύ κοινού ποινικού εγκλήματος και ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Έρευνες συνδέουν τον 54χρονο με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και πρόσωπα από τον χώρο της νύχτας στη Ρόδο.

Φωτογραφικό υλικό δείχνει τον 54χρονο κοντά στον δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, ο οποίος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για απλό αίτημα φωτογραφίας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» και το δίκτυο επαφών των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Ένα πρόσωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να εμφανίζεται στη δικογραφία για την υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του 54χρονου Δ.Μ. με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο στη Ρόδο. Πρόκειται για άνδρα που είχε απασχολήσει έντονα τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε εμπλακεί σε μία από τις πιο αιματηρές ληστείες της δεκαετίας του 1990.

Το όνομά του συνδέεται με τη δολοφονία της ταμία του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Δημήτρη Μαντούβαλου, κατά τη διάρκεια της ληστείας που σημειώθηκε την 1η Ιουνίου 1995. Τότε, οι δράστες είχαν βάλει στο στόχαστρο τις τσάντες με τα 146 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία προορίζονταν για τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso» ένας από τους συνεργούς πυροβόλησε την ταμία στο πόδι, απαιτώντας να παραδώσει τα χρήματα. Εκείνη, ωστόσο, δεν υπέκυψε στις απειλές. Τότε ο Δ.Μ. φέρεται να την πυροβόλησε τρεις φορές στο στήθος, σκοτώνοντάς την εν ψυχρώ. Η συγκεκριμένη ληστεία θεωρείται χαρακτηριστική υπόθεση της εποχής, καθώς ανέδειξε και τη συνεργασία προσώπων από τον χώρο του κοινού ποινικού εγκλήματος με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση ήταν και ο Χ.Μ., ο οποίος είχε κατηγορηθεί ως συνεργός στη δολοφονία. Τον Ιούλιο του 1996 έχασε τη ζωή του μέσα στο επιβατηγό πλοίο «Πήγασος», στο λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ΕΚΑΜ. Σύμφωνα με την εκδοχή των Αρχών, αυτοκτόνησε με πυροβόλο όπλο μέσα στην καμπίνα του. Την περίοδο εκείνη βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ είχε προηγηθεί απεργία πείνας 69 ημερών, διαμαρτυρόμενος για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Η αιματηρή διαδρομή της υπόθεσης δεν σταμάτησε εκεί. Ένα ακόμη πρόσωπο που φέρεται να είχε σχέση με τη ληστεία, ο Μιχάλης Α., δολοφονήθηκε το 1997 από το αποκαλούμενο «Συνδικάτο του Εγκλήματος», ενώ το πτώμα του εντοπίστηκε θαμμένο σε περιοχή της Βοιωτίας. Δίπλα του είχε βρεθεί και η σορός της συντρόφου του, Αθηνάς Β.

Στη Ρόδο, ο 54χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει επαφές με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε δραστηριότητες που ερευνώνται από τις Αρχές. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και οι σχέσεις του με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νύχτας στο νησί.

Στις φυλακές Κορίνθου ο Αγγελος Γιαννακόπουλος

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγήθηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης οικονομικής απάτης, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην 14η τακτική ανακρίτρια, με τις δικαστικές αρχές να μην κάνουν δεκτό το αίτημά του να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

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