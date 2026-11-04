Υπόθεση «Χωριάτικο»: Στο Εφετείο η υπόθεση των 25 για το κύκλωμα στη Μύκονο - Απών ο ιδιοκτήτης

Snapshot Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος κατηγορείται για δωροδοκία πρώην ανθυπαστυνόμου, στον οποίο φέρεται να κατέβαλε τουλάχιστον 300 ευρώ μηνιαίως για πρόσβαση σε αστυνομικές πληροφορίες.

Ο πρώην ανθυπαστυνόμος κατηγορείται ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε από το 2022 έως το 2025, εκμεταλλευόμενος την υπηρεσιακή του θέση.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλοι αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων αρχιφύλακες και υπαστυνόμος της Δίωξης Ναρκωτικών, που φέρονται να διευκόλυναν τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη αναδιανομή τους.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν δωροδοκία, κατάχρηση υπηρεσιακών πληροφοριών, διακίνηση ναρκωτικών και παροχή παράνομης προστασίας σε επιχειρήσεις στη Μύκονο. Snapshot powered by AI

Στο εδώλιο του Εφετείου Αθηνών βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως «δίκη των 25» και αφορά την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου με φερόμενη εμπλοκή επίορκων αστυνομικών, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παροχή παράνομης προστασίας σε επιχειρήσεις της Μυκόνου.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν από τις 09:00, ωστόσο από τη διαδικασία της μεταγωγής απουσίαζε ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος γνωστός με την προσωνυμία «Mr Χωριάτικο», ο οποίος συγκαταλέγεται επίσης στα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες στην υπόθεση.

Κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας φέρεται να είναι πρώην ανθυπαστυνόμος, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, του αποδίδεται η ηγετική θέση σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα κατά το διάστημα 2022-2025, αξιοποιώντας την υπηρεσιακή του ιδιότητα και την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες των αστυνομικών αρχών.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, τα συγκεκριμένα δεδομένα φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά και για τη διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος κατηγορείται για δωροδοκία υπαλλήλου. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, φέρεται να κατέβαλλε στον πρώην ανθυπαστυνόμο χρηματικό ποσό τουλάχιστον 300 ευρώ κάθε μήνα, προκειμένου να εξασφαλίζει πρόσβαση σε μη δημόσιες αστυνομικές πληροφορίες.

Μεταξύ των στοιχείων που φέρεται να λάμβανε περιλαμβάνονταν πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω των αριθμών κυκλοφορίας, καθώς και ενημερώσεις για προγραμματισμένους ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι τελευταίες, σύμφωνα με τις κατηγορίες, αφορούσαν νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν ο επιχειρηματίας στη Μύκονο και μπορούσαν να του προσφέρουν τη δυνατότητα να προετοιμάζεται εγκαίρως για τους ελέγχους.

Επιπλέον, στον Άγγελο Γιαννακόπουλο αποδίδεται και δεύτερη πράξη, καθώς φέρεται να προσέφερε το ποσό των 3.000 ευρώ με σκοπό να διευκολυνθεί διαδικασία αμοιβαίας μετάθεσης αστυνομικών. Στόχος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν να παραμείνει στο νησί ο συγκεκριμένος ανθυπαστυνόμος, διατηρώντας τη θέση του στη Μύκονο.

Ωστόσο, το κατηγορητήριο δεν περιορίζεται στον συγκεκριμένο πρώην αξιωματικό και στις σχέσεις του με ιδιώτες. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται και άλλοι αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων αρχιφύλακες που φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει υπαστυνόμος της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να αφαιρούσε ποσότητες ναρκωτικών που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές, χωρίς αυτές να καταγράφονται επισήμως, και στη συνέχεια να τις παρέδιδε σε πληροφοριοδότη του, ο οποίος φέρεται να τις διοχέτευε εκ νέου στην παράνομη αγορά.

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