Αυγερινοπούλου: «Καμία επιχειρηματική ή οικονομική σχέση με την εταιρεία» «Χωριάτικο»

Snapshot Η Διονυσία Αυγερινοπούλου διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την εταιρεία που αναφέρεται σε δημοσίευμα του Documento.

Η βουλευτής δηλώνει ότι έχει χωρίσει από το 2019 με τον σύζυγό της Πέτρο Μακρή, ο οποίος εμπλέκεται στη δικογραφία για το σκάνδαλο απάτης «Mr. Χωριάτικο».

Παρά το διαζύγιό τους, διατηρούν καλές οικογενειακές σχέσεις για την ανατροφή του ανήλικου παιδιού τους.

Η Αυγερινοπούλου καταγγέλλει αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς της και προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός της σε υποθέσεις που δεν σχετίζονται μαζί της. Snapshot powered by AI

Στην κατηγορηματική διάψευση οποιασδήποτε επιχειρηματικής, επαγγελματικής ή οικονομικής σχέσης με εταιρεία που αναφέρεται σε δημοσίευμα του Documento προχώρησε η Διονυσία Αυγερινοπούλου με γραπτή δήλωσή της.

«Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα» υπογραμμίζει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στο δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της, Πέτρος Μακρής, εμπλέκεται στη δικογραφία της υπόθεσης απάτης και φοροδιαφυγής του «Mr. Χωριάτικο» και ότι φέρεται να διατηρεί στενούς επιχειρηματικούς δεσμούς με τον προφυλακισμένο επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Η κ. Αυγερινοπούλου διευκρινίζει επίσης ότι έχει χωρίσει από το 2019 με τον Πέτρο Μακρή.

«Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του», σημειώνει.

Τέλος, κάνει λόγο για αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς της και προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός της σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχει την παραμικρή σχέση.

Η δήλωση της Αυγερινοπούλου

«Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της ιστοσελίδας Documento, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με τρόπο κατηγορηματικό. Δεν είχα και δεν έχω καμία απολύτως επιχειρηματική, επαγγελματική ή οικονομική σχέση με την αναφερόμενη στο δημοσίευμα εταιρεία, ούτε με οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον κ. Πέτρο Μακρή έχουμε χωρίσει από το 2019. Ως γονείς ενός ανηλίκου παιδιού, διατηρούμε αγαστές οικογενειακές σχέσεις, εστιασμένες στην ανατροφή, τη φροντίδα και το μέλλον του. Ως δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, σέβομαι απόλυτα τον ρόλο του Τύπου και ασφαλώς αποδέχομαι κάθε καλόπιστη ή αυστηρή πολιτική κριτική. Είναι άλλο όμως η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η αθέμιτη στοχοποίηση της οικογένειάς μου, και η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου σε υποθέσεις με τις οποίες δεν έχω την παραμικρή σχέση».

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