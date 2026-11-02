Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

Η 47χρονη «Δήμητρα» φέρεται να διέφυγε στη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις στην υπόθεση «Χωριάτικο», μετά από ειδοποίηση του «Αφεντικού»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η «Δήμητρα» είχε σημαντικό ρόλο στον συντονισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διατηρούσε επαφές με δημόσιους υπαλλήλους, ενώ είχε αποδεχθεί ότι δεν θα επιχειρούσε ξανά να τους δωροδοκήσει.
  • Ο 73χρονος πρώην συνδικαλιστής φέρεται να ήταν αφανής διαχειριστής επιχειρήσεων που συνδέονται με το δίκτυο, επηρεάζοντας τουλάχιστον επτά εταιρείες χωρίς επίσημη συμμετοχή.
  • Το «Αφεντικό» ήρθε αντιμέτωπο με αστυνομικούς του Ελληνικού FBI στη Μύκονο, όπου ζήτησε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους και αποκάλυψε ότι ήταν αφανής ιδιοκτήτης πολλών επιχειρήσεων.
  • Άλλες δύο γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Snapshot powered by AI

Στο εξωτερικό φέρεται να βρίσκεται η 47χρονη «Δήμητρα», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτελούσε ένα από τα πιο στενά πρόσωπα του αποκαλούμενου «Αφεντικού» στην υπόθεση «Χωριάτικο». Η γυναίκα, με μηνιαίες αποδοχές που φέρονται να άγγιζαν τις 10.000 ευρώ, είχε αναλάβει τον συντονισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ διατηρούσε επαφές με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ, αλλά και με στέλεχος του υπουργείου Εργασίας.

Σχεδόν ένα 24ωρο πριν από την αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις, φέρεται να εγκατέλειψε την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία, έπειτα από σχετική ειδοποίηση που έλαβε από το «Αφεντικό».

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η 47χρονη είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με δημόσιους υπαλλήλους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία της με δύο εφοριακούς, στις 11 Ιουνίου 2026, στο λογιστήριο της οδού Χέϋδεν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φέρεται να απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιχειρήσει εκ νέου να τους χρηματίσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω». Η συγκεκριμένη φράση, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, παραπέμπει σε προηγούμενη ανάλογη ενέργεια.

Η αναχώρηση πριν από την αστυνομική επιχείρηση

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις συλλήψεις, το «Αφεντικό» φέρεται να έδωσε εντολή στη «Δήμητρα» να εγκαταλείψει τη χώρα. Την ίδια στιγμή, και ο ίδιος σχεδίαζε να διαφύγει προς το Ντουμπάι μέσω Αλβανίας.

Πριν από την αναχώρησή του, μάλιστα, άφησε στο σπίτι του στον Άλιμο ένα χειρόγραφο σημείωμα, γραμμένο σε κίτρινο αυτοκόλλητο χαρτί και τοποθετημένο σε κεντρικό τραπέζι. Με αυτό απευθυνόταν ειρωνικά στα στελέχη του Ελληνικού FBI, γράφοντας: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση».

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», η 47χρονη εμφανίστηκε στις 16:00 στο αποκαλούμενο «κεντρικό γραφείο» της Λεωφόρου Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διέγραψε ηλεκτρονικά αρχεία, πήρε μαζί της ορισμένα έγγραφα και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι ακολούθως ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία.

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την επόμενη ημέρα την κατοικία της, ο σύζυγός της φέρεται να τους είπε: «Τσακωθήκαμε, χωρίσαμε και έφυγε».

Στο μεταξύ, εκτός Ελλάδας βρίσκεται και μία ακόμη γυναίκα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Πρόκειται για την 43χρονη Ρωσίδα με το προσωνύμιο «Κάτια», στον τραπεζικό λογαριασμό της οποίας εντοπίστηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια φέρεται να διέφυγε στη Ρουμανία και αναζητείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, σε λογαριασμό της 39χρονης «Όλγας», επίσης από τη Ρωσία και συντρόφου του «Αφεντικού», με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί, εντοπίστηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 73χρονος πρώην συνδικαλιστής και ο αφανής ρόλος στις επιχειρήσεις

Κεντρική θέση στην υπόθεση φέρεται να είχε και ένας 73χρονος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος περιγράφεται ως ο αφανής διαχειριστής επιχειρήσεων που συνδέονται με το δίκτυο του «Mr Χωριάτικου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως πρόσωπα αναφοράς τη σύζυγό του, τις κόρες του και τους γαμπρούς του, ενώ είχε ουσιαστική επιρροή σε τουλάχιστον επτά εταιρείες διαφορετικών δραστηριοτήτων: αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, σουβλατζίδικα και ψαροταβέρνες.

Παρότι δεν εμφανιζόταν επισήμως στη διοικητική ή μετοχική σύνθεση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, φέρεται να είχε τον καθοριστικό λόγο στη λειτουργία τους.

Ενδεικτικός είναι διάλογος που είχε με μηχανικό αυτοκινήτων, στον οποίο αναφέρθηκε σε δύο καταστήματα που διαχειριζόταν:

- Πρώην συνδικαλιστής: Πάρ’ την γκόμενα και έλα να φας μια μέρα.

- Μηχανικός: Πού;

- Συνδικαλιστής: Στα είπα δέκα φορές. ΑΓΟΡΑ ΣΕΛΕΚΤ είναι και το ΑΤΕΝΙΕ, ένα ιταλικό.

- Μηχανικός: Ωραία.

Η αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς του Ελληνικού FBI στη Μύκονο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα περιστατικό του περασμένου Ιουλίου στη Μύκονο, όταν το «Αφεντικό» ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με δύο αστυνομικούς του Ελληνικού FBI, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις του στο νησί.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα «SPILIA BEACH MYKONOS», στην περιοχή Καλαφάτη, το οποίο ανήκει στον 57χρονο.

Ο ίδιος φαίνεται πως αναγνώρισε τους δύο άνδρες, καθώς είχε παρατηρήσει την παρουσία τους και σε άλλα καταστήματά του. Τους πλησίασε με απειλητική διάθεση και απαίτησε να μάθει ποιοι ήταν, λέγοντάς τους: «Είστε τίποτα μπατσάκια από τον 7ο όροφο. Δείξτε μου ταυτότητες γιατί θα φωνάξω την αστυνομία».

Οι αστυνομικοί απάντησαν ότι μπορούσε να καλέσει τις Αρχές, διατηρώντας παράλληλα την κάλυψή τους. Για να μην αποκαλύψουν την ιδιότητά τους, του επέδειξαν τις αστυνομικές ταυτότητες πολιτών που είχαν μαζί τους.

Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι το «Αφεντικό» γνώριζε λεπτομέρειες για τις προηγούμενες επισκέψεις των δύο αστυνομικών σε άλλα τρία καταστήματα, τα οποία μάλιστα προσδιόρισε ως δικές του επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο «Mr Χωριάτικο» υποστήριξε ότι τους προσέγγισε προκειμένου να εξακριβώσει ο ίδιος την ταυτότητα και τις προθέσεις τους. Όπως φέρεται να τους εξήγησε, ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν επρόκειτο για αστυνομικούς ή για άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ανταγωνιστή του.

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε παλαιότερη απειλή σε βάρος του. Όπως φέρεται να είπε, επιχειρηματίας που ήθελε να τον εξοντώσει είχε προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ σε άτομα που συνδέονταν με τον «Έντικ», γνωστό και ως «Φωνή από το Ντουμπάι». Το συγκεκριμένο πρόσωπο κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της Greek Mafia.

Μετά την αποκατάσταση της παρεξήγησης, το «Αφεντικό» φέρεται να έγινε πιο ομιλητικό απέναντι στους δύο αστυνομικούς. Τους αποκάλυψε ότι η επιχειρηματική του διαδρομή ξεκίνησε από τη λειτουργία καταστημάτων strip club και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλους τομείς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:19ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Κατσαφάδου: «Αμφισβητήθηκα από τον πρόεδρο της ΜΚΟ, ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα» - Τι αποκαλύπτει για τα 33.000 ευρώ

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για μέθη 14χρονου στη Σητεία: Στο νοσοκομείο ο ανήλικος – Ανάμεσα στους συλληφθέντες και φίλος του

10:05ΚΟΣΜΟΣ

«Blue Planet III»: Η σπαρακτική πρεμιέρα με την νεκρή μεγάπτερη φάλαινα - «Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε Ρωσία και Ουκρανία: Μαζικά μηνύματα για πυρηνική επίθεση - «Μας έχουν χακάρει»

09:56ΥΓΕΙΑ

Ψευδάργυρος για κρυολόγημα και γρίπη: Πότε να τον ξεκινήσετε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιδράσεις για τις θεωρίες συνωμοσίας που συνδέουν το Ισραήλ με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο

09:51WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Ξεκίνησε η παραγωγή στην Ευρώπη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Η METLEN και η Shell υπογράφουν μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις Τρεις Βαγιές: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 24χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Agneta: Σοβαρά προβλήματα στη Σάμο από τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες

09:36LIFESTYLE

Μάρθα Στιούαρτ: Σάλος με τη μεταμφίεσή της σε άστεγη για το Halloween- «Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου»

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Δεν χρειάζεται να κάνεις έρανο για θεραπεία στο εξωτερικό - Το κόστος το καλύπτει το κράτος»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 20χρονος πέρασε με κόκκινο, μπήκε με τη μηχανή στο αντίθετο ρεύμα, έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

09:06WHAT THE FACT

Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Basket gate: Καταθέτει σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης στην Ευελπίδων

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

«Mayday, Mayday! Πέφτουμε!»: Ανατριχιαστικό ηχητικό πριν τη συντριβή του αεροπλάνου στη Φλόριντα

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες στην Αττική σήμερα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα καταλάβετε ότι κάποιος λέει ψέματα – Το κόλπο που αποκαλύπτει πρώην πράκτορας

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 29χρονη στα Χανιά: Σύζυγος και πεθερός την ξυλοκόπησαν μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - H εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta στη χώρα μας

07:38ΚΥΠΡΟΣ

Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε κατάσταση συναγερμού το νησί - Εικόνες Αποκάλυψης από το πέρασμα της κακοκαιρίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλούν να «πετάξουν» στο δρόμο ηλικιωμένο ζευγάρι - Συγκέντρωση για να μη γίνει η έξωση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 38χρονος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή – Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Επιχείρησαν να αρπάξουν χρήματα ακόμη και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1 που έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Η σύζυγος του Φιρινίδη είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ και ο ίδιος είχε καταγγείλει επίθεση από κουκουλοφόρους

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε μαμά, αυτοί μας βρήκαν»: Σοκαρισμένο παιδί με καρκίνο από την απάτη της «Παιδικής Χαράς»

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ