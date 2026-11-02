Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η 47χρονη «Δήμητρα» που έφυγε για τη Γερμανία λίγο πριν από τις συλλήψεις

Snapshot Η «Δήμητρα» είχε σημαντικό ρόλο στον συντονισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διατηρούσε επαφές με δημόσιους υπαλλήλους, ενώ είχε αποδεχθεί ότι δεν θα επιχειρούσε ξανά να τους δωροδοκήσει.

Ο 73χρονος πρώην συνδικαλιστής φέρεται να ήταν αφανής διαχειριστής επιχειρήσεων που συνδέονται με το δίκτυο, επηρεάζοντας τουλάχιστον επτά εταιρείες χωρίς επίσημη συμμετοχή.

Το «Αφεντικό» ήρθε αντιμέτωπο με αστυνομικούς του Ελληνικού FBI στη Μύκονο, όπου ζήτησε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους και αποκάλυψε ότι ήταν αφανής ιδιοκτήτης πολλών επιχειρήσεων.

Άλλες δύο γυναίκες που συνδέονται με την υπόθεση έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Snapshot powered by AI

Στο εξωτερικό φέρεται να βρίσκεται η 47χρονη «Δήμητρα», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτελούσε ένα από τα πιο στενά πρόσωπα του αποκαλούμενου «Αφεντικού» στην υπόθεση «Χωριάτικο». Η γυναίκα, με μηνιαίες αποδοχές που φέρονται να άγγιζαν τις 10.000 ευρώ, είχε αναλάβει τον συντονισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ διατηρούσε επαφές με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ, αλλά και με στέλεχος του υπουργείου Εργασίας.

Σχεδόν ένα 24ωρο πριν από την αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις, φέρεται να εγκατέλειψε την Ελλάδα με προορισμό τη Γερμανία, έπειτα από σχετική ειδοποίηση που έλαβε από το «Αφεντικό».

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η 47χρονη είχε πραγματοποιήσει συναντήσεις με δημόσιους υπαλλήλους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνομιλία της με δύο εφοριακούς, στις 11 Ιουνίου 2026, στο λογιστήριο της οδού Χέϋδεν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φέρεται να απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιχειρήσει εκ νέου να τους χρηματίσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω». Η συγκεκριμένη φράση, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, παραπέμπει σε προηγούμενη ανάλογη ενέργεια.

Η αναχώρηση πριν από την αστυνομική επιχείρηση

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις συλλήψεις, το «Αφεντικό» φέρεται να έδωσε εντολή στη «Δήμητρα» να εγκαταλείψει τη χώρα. Την ίδια στιγμή, και ο ίδιος σχεδίαζε να διαφύγει προς το Ντουμπάι μέσω Αλβανίας.

Πριν από την αναχώρησή του, μάλιστα, άφησε στο σπίτι του στον Άλιμο ένα χειρόγραφο σημείωμα, γραμμένο σε κίτρινο αυτοκόλλητο χαρτί και τοποθετημένο σε κεντρικό τραπέζι. Με αυτό απευθυνόταν ειρωνικά στα στελέχη του Ελληνικού FBI, γράφοντας: «Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση».

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», η 47χρονη εμφανίστηκε στις 16:00 στο αποκαλούμενο «κεντρικό γραφείο» της Λεωφόρου Κηφισού. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, διέγραψε ηλεκτρονικά αρχεία, πήρε μαζί της ορισμένα έγγραφα και στη συνέχεια αποχώρησε. Οι εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι ακολούθως ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία.

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την επόμενη ημέρα την κατοικία της, ο σύζυγός της φέρεται να τους είπε: «Τσακωθήκαμε, χωρίσαμε και έφυγε».

Στο μεταξύ, εκτός Ελλάδας βρίσκεται και μία ακόμη γυναίκα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Πρόκειται για την 43χρονη Ρωσίδα με το προσωνύμιο «Κάτια», στον τραπεζικό λογαριασμό της οποίας εντοπίστηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια φέρεται να διέφυγε στη Ρουμανία και αναζητείται από τις Αρχές.

Παράλληλα, σε λογαριασμό της 39χρονης «Όλγας», επίσης από τη Ρωσία και συντρόφου του «Αφεντικού», με την οποία έχει αποκτήσει ένα παιδί, εντοπίστηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 73χρονος πρώην συνδικαλιστής και ο αφανής ρόλος στις επιχειρήσεις

Κεντρική θέση στην υπόθεση φέρεται να είχε και ένας 73χρονος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος περιγράφεται ως ο αφανής διαχειριστής επιχειρήσεων που συνδέονται με το δίκτυο του «Mr Χωριάτικου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσε ως πρόσωπα αναφοράς τη σύζυγό του, τις κόρες του και τους γαμπρούς του, ενώ είχε ουσιαστική επιρροή σε τουλάχιστον επτά εταιρείες διαφορετικών δραστηριοτήτων: αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, σουβλατζίδικα και ψαροταβέρνες.

Παρότι δεν εμφανιζόταν επισήμως στη διοικητική ή μετοχική σύνθεση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, φέρεται να είχε τον καθοριστικό λόγο στη λειτουργία τους.

Ενδεικτικός είναι διάλογος που είχε με μηχανικό αυτοκινήτων, στον οποίο αναφέρθηκε σε δύο καταστήματα που διαχειριζόταν:

- Πρώην συνδικαλιστής: Πάρ’ την γκόμενα και έλα να φας μια μέρα.

- Μηχανικός: Πού;

- Συνδικαλιστής: Στα είπα δέκα φορές. ΑΓΟΡΑ ΣΕΛΕΚΤ είναι και το ΑΤΕΝΙΕ, ένα ιταλικό.

- Μηχανικός: Ωραία.

Η αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς του Ελληνικού FBI στη Μύκονο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα περιστατικό του περασμένου Ιουλίου στη Μύκονο, όταν το «Αφεντικό» ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με δύο αστυνομικούς του Ελληνικού FBI, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις του στο νησί.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα «SPILIA BEACH MYKONOS», στην περιοχή Καλαφάτη, το οποίο ανήκει στον 57χρονο.

Ο ίδιος φαίνεται πως αναγνώρισε τους δύο άνδρες, καθώς είχε παρατηρήσει την παρουσία τους και σε άλλα καταστήματά του. Τους πλησίασε με απειλητική διάθεση και απαίτησε να μάθει ποιοι ήταν, λέγοντάς τους: «Είστε τίποτα μπατσάκια από τον 7ο όροφο. Δείξτε μου ταυτότητες γιατί θα φωνάξω την αστυνομία».

Οι αστυνομικοί απάντησαν ότι μπορούσε να καλέσει τις Αρχές, διατηρώντας παράλληλα την κάλυψή τους. Για να μην αποκαλύψουν την ιδιότητά τους, του επέδειξαν τις αστυνομικές ταυτότητες πολιτών που είχαν μαζί τους.

Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι το «Αφεντικό» γνώριζε λεπτομέρειες για τις προηγούμενες επισκέψεις των δύο αστυνομικών σε άλλα τρία καταστήματα, τα οποία μάλιστα προσδιόρισε ως δικές του επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο «Mr Χωριάτικο» υποστήριξε ότι τους προσέγγισε προκειμένου να εξακριβώσει ο ίδιος την ταυτότητα και τις προθέσεις τους. Όπως φέρεται να τους εξήγησε, ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν επρόκειτο για αστυνομικούς ή για άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ανταγωνιστή του.

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε παλαιότερη απειλή σε βάρος του. Όπως φέρεται να είπε, επιχειρηματίας που ήθελε να τον εξοντώσει είχε προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ σε άτομα που συνδέονταν με τον «Έντικ», γνωστό και ως «Φωνή από το Ντουμπάι». Το συγκεκριμένο πρόσωπο κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον τεσσάρων μελών της Greek Mafia.

Μετά την αποκατάσταση της παρεξήγησης, το «Αφεντικό» φέρεται να έγινε πιο ομιλητικό απέναντι στους δύο αστυνομικούς. Τους αποκάλυψε ότι η επιχειρηματική του διαδρομή ξεκίνησε από τη λειτουργία καταστημάτων strip club και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλους τομείς.

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