«Χωριάτικο»:  Οι διάλογοι ντροπής της «θείας Μαίρης» της εφορίας με τους συνεργάτες του κυκλώματος

Στενή επαφή με ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας είχε επαφή το «δεξί χέρι» του κυκλώματος που ασχολούνταν με τις επαφές στις δημόσιες υπηρεσίες

Γιάννης Καλύβας

«Χωριάτικο»:  Οι διάλογοι ντροπής της «θείας Μαίρης» της εφορίας με τους συνεργάτες του κυκλώματος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το κύκλωμα φοροδιαφυγής «Χωριάτικο» είχε στενές και συχνές επικοινωνίες με ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας, γνωστό ως «θεία Μαίρη».
  • Στην περιοχή της Καλλιθέας εντοπίστηκαν 113 ΑΦΜ και 62 εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα, πολλές εκ των οποίων βρίσκονταν κοντά στη ΔΟΥ Καλλιθέας.
  • Η ΕΛΑΣ κατέγραψε μέσω κοριών επανειλημμένες συνομιλίες που αποδεικνύουν την αμφίδρομη και στενή σχέση μεταξύ του «δεξιού χεριού» του κυκλώματος και της «θείας Μαίρης».
  • Η «θεία Μαίρη» ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της εφορίας με εμπειρία στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και συμμετοχή σε ελέγχους, ενώ βοηθούσε το κύκλωμα να προειδοποιείται για επικείμενους ελέγχους.
  • Οι διάλογοι αποκαλύπτουν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, με χρήση εναλλακτικών τηλεφώνων για την αποφυγή εντοπισμού.
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Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση φοροαραπάτης για το «Χωριάτικο».

Όπως φαίνεται το κύκλωμα είχε επαφή με στελέχη του ΕΦΚΑ στην ΔΟΥ Καλλιθέας. Μάλιστα το κύκλωμα «αγαπούσε» πολύ την περιοχή της Καλλιθέας καθώς μόνο εκεί εντοπίστηκαν συνολικά 113 ΑΦΜ εταιριών που εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Η σχέση του κυκλώματος με στελέχη του ΕΦΚΑ Καλλιθέας διαπιστώθηκε αρχικά μέσα από τους κοριούς της ΕΛΑΣ και καταγράφηκε στην απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ. Από την έκθεση της ΕΛΑΣ προκύπτει ότι ανώτατο πρόσωπο στη ΔΥΟ Καλλιθέας είχε θερμές σχέσεις με το «δεξί χέρι» του αρχηγού του κυκλώματος

«Οι συνομιλίες της συνεργάτιδας του φερόμενου αρχηγού με ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας αποτυπώνουν σταθερή, συχνή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ τους. Η μεταξύ τους επαφή δεν είχε αποκλειστικά τυπικό ή περιστατικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι επανειλημμένες αναφορές σε επικοινωνία από άλλο τηλέφωνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόρρητη έκθεση της ΕΛΑΣ.

Όπως φαίνεται τόσο το δεξί χέρι του κυκλώματος όσο και το ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας ή αλλιώς «θεία Μαίρη» όπως συνήθιζε να την αναφέρει η συνεργάτιδα του αρχηγού έπαιρναν μέτρα προφύλαξης καθώς όπως φαίνεται είχαν συχνές επικοινωνίες από κινητό τηλέφωνο.

Γιατί ο mr. Χωριάτικο αγαπούσε τόσο πολύ την Καλλιθέα

Σε χάρτη που παρουσίασε το Mega στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας εντοπίστηκαν συνολικά ούτε μία ούτε δύο, ούτε δέκα, αλλά 62 (!) εταιρείες που είχαν σχέση με το κύκλωμα.

Η ΔΟΥ Καλλιθέας βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 195. ΟΙ 62 εταιρίες εντοπίστηκαν όλες γεωγραφικά στην περιοχή της Καλλιθέας και κοντά στην εφορία. Συγκεκριμένα:

  • Στη Λεωφόρο Συγγρού 168 βρέθηκαν 8 εταιρίες
  • Στη Λεωφόρο Συγγρού 140 βρέθηκαν 8 εταιρίες
  • Στην οδό Σαριπόλου 2-4 βρέθηκαν 25 εταιρίες και
  • Στην οδό Ξενοφώντος 164 βρέθηκαν 21 εταιρείες

Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση η «θεία Μαίρη»

Η σχέση που είχε το δεξί χέρι του κυκλώματος με τη «θεία Μαίρη» αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους διαλόγους που είχαν μεταξύ τους αλλά και τη συνεχής αναφορά για τηλεφωνική επικοινωνία στο «άλλο τηλέφωνο».

Οι διάλογοι της ντροπής

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε πολλές συνομιλίες μεταξύ τους με το Mega να αποκαλύτει ορισμένους από αυτούς.

Η πρώτη συνομιλία

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Έλα Δήμητρα!

Συνεργάτιδα Αρχηγού: Τι κάνετε; Να σας πάρω στο άλλο;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Ναι πάρε με, πάρε με.

Σημειώνεται ότι η «θεία Μαίρη» ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ από το 2014 ενώ είχε εμπειρία και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών καθώς συμμετείχε σε αρκετούς από αυτούς.

Η δεύτερη συνομιλία

Ο κοριός της αστυνομίας σε άλλη συνομιλία κατέγραψε το σήμα που έπεσε από δεξί χέρι του κυκλώματος για επικείμενο έλεγχο σε κατάστημα του κυκλώματος.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Θα έρθει η θεία μου η Μαίρη το μεσημέρι

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει

Συνεργάτιδα αρχηγού: Καταλάβατε...

Διαχειριστής καταστήματος: Κρίμα είναι η κακομοίρα μωρέ... Ναι πες της να έρθει.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ε, ναι δώστε εκεί, βοηθάει και εκεί τη γειτονιά...

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει...

Συνεργάτιδα αρχηγού: Δυομιση ώρα θα έρθει. Τη θυμάστε έτσι;

Διαχειριστής καταστήματος: Εντάξει, ναι.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Την έχετε γνωρίσει; Να βρει εσάς να της πω;

Διαχειριστής καταστήματος: Ε όχι μωρέ αλλά τα παιδιά εδώ την ξέρουν.

Η τρίτη συνομιλία

Σε άλλη συνομιλία που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ φαίνεται η θερμή σχέση που είχε το ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ με το δεξί χέρι του κυκλώματος. Όπως φαίνεται οι δύο γυναίκες είχαν σχέσεις και σε προσωπικό επίπεδο πέρα από επαγγελματικό επίπεδο.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ναι;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Καλημέρα κούκλα, τι κάνεις;

Συνεργάτιδα αρχηγού: Καλημέρα τι κάνετε;

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Δεν μπορείς άμα δε μ΄ ακούσεις.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Ε δε γίνεται...

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Λοιπόν άκου να σου πω... Η αυτή δεν ήταν... Κάτσε να σου πω, περίμενε λίγο περίμενε.

Συνεργάτιδα αρχηγού: Κάθισε θα σας πάρω στο άλλο, θα σας πάρω στο άλλο όχι εδώ

Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Πάρε με, πάρε με

Δείτε το βίντεο του Mega:

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