Υπόθεση «Χωριάτικο»: Το δίκτυο των εταιρειών, τα εικονικά πρόσωπα και η δράση της οργάνωσης

Snapshot Επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί για την εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στην εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, μεταξύ των οποίων ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ο Ρίζος Ρίζος.

Η οργάνωση στρατολογούσε γυναίκες από το εξωτερικό, τις εξανάγκαζε στην πορνεία και τις εθίζε στην κοκαΐνη για έλεγχο, ενώ δημιουργούσε εικονικά πρόσωπα και φοροδιαφεύγει μέσω σύνθετου δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η έρευνα καλύπτει πάνω από 520 τραπεζικούς λογαριασμούς και 300 φυσικά πρόσωπα από το 2020, ενώ εξετάζονται δεκάδες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα.

Ο επιχειρηματικός μηχανισμός της οργάνωσης λειτουργούσε μέσω κεντρικών γραφείων στον Κηφισό και διαχειριζόταν γνωστά εμπορικά σήματα στους κλάδους της εστίασης, φιλοξενίας και αρτοποιίας, με επιχειρήσεις σε Μύκονο, Ρόδο και Αθήνα.

Τα κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης ελέγχουν καταστήματα που συνεχίζουν να λειτουργούν, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει αναλυτική ταυτοποίηση επιχειρήσεων και εμπορικών σημάτων που σχετίζονται με το κύκλωμα. Snapshot powered by AI

Επτά άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του «Χωριάτικο», μεταξύ των οποίων ο Άγγελος Γιαννακόπουλος κι ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος.

Η έρευνα των Αρχών αποκαλύπτει ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εικονικών προσώπων, φορολογικών παραβάσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τις καταγγελίες για εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών να αποτελούν την αφετηρία της υπόθεσης.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν καταγγέλθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονταν να εμπλέκονται στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική τους εκμετάλλευση, στη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα, αλλά και στη διακίνηση ναρκωτικών.

Το modus operandi της οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να στρατολογούσαν γυναίκες από το εξωτερικό, οι οποίες ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Τους υπόσχονταν εργασία ως «χορεύτριες» σε νυχτερινά κέντρα, με ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, πείθοντάς τες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Όταν έφταναν στη χώρα, τις εγκαθιστούσαν σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούνταν ως χώροι περιορισμού και ελέγχου. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, τους αποκάλυπταν ότι στην πραγματικότητα θα εξαναγκάζονταν να εκδίδονται σε νυχτερινά καταστήματα.

Παράλληλα, τους εμφάνιζαν ένα υποτιθέμενο χρέος για τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, το οποίο καλούνταν να αποπληρώσουν μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους. Μάλιστα, φέρονται να τους χορηγούσαν κοκαΐνη, με σκοπό να προκαλέσουν εξάρτηση και να τις καταστήσουν ακόμη πιο ελεγχόμενες.

Ως κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης εμφανίζεται ο Γιαννακόπουλος, μαζί με ακόμη δύο μέλη του στενού του περιβάλλοντος, τα οποία φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Στο μικροσκόπιο και η φοροδιαφυγή

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις και για κακουργηματικής μορφής φοροδιαφυγή, σε συνδυασμό με πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ανύπαρκτα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι, με την απόδοση ΑΦΜ σε εικονικές οντότητες. Μέσω αυτού του μηχανισμού φέρεται να πραγματοποιούνταν σειρά απατών, με βασικό στόχο την αποφυγή καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των αλλοδαπών γυναικών, τα οποία φέρεται να εντάσσονταν στον ευρύτερο οικονομικό μηχανισμό της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το εύρος της οικονομικής έρευνας, καθώς έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο 520 τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με 300 φυσικά πρόσωπα, με την έρευνα να εκτείνεται από το 2020.

Οι ελληνικές εταιρείες που βρίσκονται στην έρευνα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξετάζονται για τη φερόμενη σύνδεσή τους με τον μηχανισμό της οργάνωσης.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται οι ακόλουθες εταιρείες:

Ελληνικές εταιρείες

ALKA FOOD SERVICES M.I.K.E.

ANAMNH E.E.

VICTORY ESTATE M.I.K.E.

SAINT PAULO BEACH E.E.

RODOS PLAYA E.E.

ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ε.Ε.

MERVA ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ Ε.Ε.

ΑΛΚΗΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.

BAKE THEORY M.I.K.E.

ΑΡΤΟΣΟΦΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

SWEET FACTORY M.I.K.E.

FOOD SUPPLIES ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

S.F. FACTORY ΣΙΑ Ε.Ε.

BAKEHOOD M.I.K.E.

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.

EL DEPOSITO Ε.Ε.

PUFF PASTRY Μ.Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΟΓΩΝΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.

FRESH FACTORY M.I.K.E.

HOLARGOS BAKE M.I.K.E.

SYNGROY BAKERY

ΑΡΤΟΔΕΝΤΡΟΝ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΘΕΑΡΙΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.

N. AFTERLINES TRANSPORT IMPORT EXPORT LTD

ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

MYK PLAYA E.E.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ PELICAN ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΚΡΟΓΑΛΙΑ ΜΠΑΡΑΚΑ Ε.Ε.

ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ Ε.Ε.

ANEMA BBQ I.K.E.

PLAYA DE MYKONOS M.I.K.E.

CAMINAR E.E.

KOLYMPIA PORT E.E.

ΛΑΔΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Ε.

ΜΟΝΑΞΙΑ ΡΟΔΟΥ Ε.Ε.

ΑΛΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

DBBAKERY E.E.

DREEAM RENTAL E.E.

Δ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

KOLYMPIA BEACH E.E.

LA ATHENS E.E.

MUSIC LAKE M.I.K.E.

JKE DARK M.I.K.E.

ASOS REAL ESTATE Μ.Ι.Κ.Ε.

TOURIST ENTERPRISES KALITHEA BEACH Ε.Ε.

BUSINESS CONSULTING CONSTRUCTION MANAGEMENT Ε.Ε.

JOBSY Μ.Ι.Κ.Ε.

STRYARSKI KAREN EYTYMIOY Ε.Ε.

GUSTUS ALLA DAY ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΟΝΤΙΚΙ ΡΟΔΟΥ Ε.Π.Ε.

BAKERI E.E.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Ε.

REDVAS E.E.

GAZI 99 E.E.

SILVAR M.I.K.E.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ε.Ε.

S SQUARE SMART STRATEGIES M.I.K.E.

ENTER CITY O.E.

Το διεθνές δίκτυο εταιρειών

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Στα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνονται και εταιρείες με έδρα σε έξι ακόμη χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία, καθώς και εταιρείες που εμφανίζονται να συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εταιρείες του εξωτερικού:

Εταιρεία Χώρα

PERBENE HOLDING LTD Κύπρος

OVERCLAND INVESTMENTS LTD Κύπρος

F.LOWNTER TRADING LTD Κύπρος

STARNBE HOLDING LTD Κύπρος

PEJERO HOLDINGS LTD Κύπρος

NABERINO HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED Κύπρος

EXPRESS PACK LTD Βουλγαρία

CONFIDENCE LTD Βουλγαρία

SPACE GROUP IMPORT EXPORT LTD Βουλγαρία

BULGARIA FOOD LTD Βουλγαρία

TRADE XA LTD Βουλγαρία

POLAND MEAT SOLUTIONS FOOD LTD Βουλγαρία

DELACRIM LTD Βουλγαρία

KALLAS BULGARIA FOOD LTD Βουλγαρία

RUITENBERG INGREDIENTS B.V. Ολλανδία

VAN ROOI MEAT B.V. Ολλανδία

KALLAS ROMANIA SRL Ρουμανία

PURATOS PROD SRL Ρουμανία

BARRY CALLEBAUT BELGIUM N.V. Βέλγιο

IMBALLAGGI ALIMENTARI Ιταλία

IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A. Ιταλία

SAS FLECHARD LAITERIE DU PONT Γαλλία

SAS D I P A Γαλλία

SAS CEMOI CHOCOLATIER Γαλλία

BRIDOR Γαλλία

RENT AND DREAM Ε.Ε. Ηνωμένο Βασίλειο

MARKH Πέτρος Ηνωμένο Βασίλειο

Τα brands του Γιαννακόπουλου και η επιχειρηματική δραστηριότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο επιχειρηματικός μηχανισμός της οργάνωσης.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, από τα κεντρικά γραφεία στον Κηφισό γινόταν ο συνολικός συντονισμός και η διαχείριση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο και τους συνεργάτες του.

Η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται ως δικαιούχος ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων στους κλάδους της εστίασης, της ψυχαγωγίας, της φιλοξενίας και της αρτοποιίας. Ανάμεσα στα γνωστά brands που περιλαμβάνονται είναι τα Bread Factory, Το Χωριάτικο, Αττικά Αρτοποιία και Pilot, καθώς και άλλα συναφή σήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση καταστημάτων τα οποία φέρονται να διαχειρίζονταν αφανώς μέλη της οργάνωσης και εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά και επιχειρήσεων που εμφανίζεται να είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν υπό τον ίδιο μηχανισμό ελέγχου.

Η ταυτοποίηση έγινε, μεταξύ άλλων, μέσω σύνθετων ελληνικών εμπορικών σημάτων που συνδέονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε Μύκονο, Ρόδο και Αθήνα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

M MONARCH BEACH CLUB RESTAURANT MYKONOS KALO LIVADI

MYKONOS RAYA ALL DAY BAR

ALL DAY PELICAN

PROMENADE MYKONOS WATERFRONT

OPIAN MYCONIAN MAJESTY

OCEAN INN MYKONOS SUITES

OSTRIA MYKONOS

BLUE BAIA BEACH BAR (ΡΟΔΟΣ)

TAGOO HILLS LUXURY SUITES MYKONOS

GUSTUS CAFE RESTAURANT (ΚΟΛΩΝΑΚΙ)

O AGRIOS THE DIRTY BUTCHER (ΧΙΛΤΟΝ)

Διαβάστε επίσης