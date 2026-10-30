Χωριάτικο»: Στη φυλακή ο Ρίζος Ρίζος - 7 προφυλακίσεις - Ελεύθερος ο γιος του Γιαννακόπουλου

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης, ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ. Σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες ακόμη 29 κατηγορουμένων

Άγγελος Βουράκης

Χωριάτικο»: Στη φυλακή ο Ρίζος Ρίζος - 7 προφυλακίσεις - Ελεύθερος ο γιος του Γιαννακόπουλου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Επτά κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα «Χωριάτικο».
  • Ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, με κομβικό ρόλο στο δίκτυο, προφυλακίστηκε τελευταίος.
  • Ο γιος του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.
  • Ο νεαρός κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις και υποστήριξε ότι δεν είχε διοικητικό ή επιχειρηματικό ρόλο στις εταιρείες του πατέρα του.
  • Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με απολογίες ακόμη 29 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του αρχιλογιστή της Ρόδου.
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Επτά κατηγορούμενοι έχουν πάρει μέχρι στιγμής τον δρόμο για τη φυλακή στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα «Χωριάτικο», καθώς ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος κύκλος των απολογιών. Τελευταίος στη λίστα των προφυλακισθέντων προστέθηκε ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο δίκτυο συνεργατών του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η χθεσινή ημέρα είχε ως βασικό πρόσωπο τον επονομαζόμενο «Mr Χωριάτικο», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Αντίθετα, ο γιος του επιχειρηματία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατηγορούμενος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πατέρα του, αρνούμενος ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στις πράξεις που διερευνώνται. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή τη διαχείριση των εταιρειών.

Όπως φέρεται να ανέφερε, την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των επιχειρήσεων και των ακινήτων είχε ο πατέρας του, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ ο ίδιος δεν ασκούσε διοικητικά καθήκοντα ούτε είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η δική του επαγγελματική απασχόληση περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», φέρεται να σημείωσε.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις απολογίες των υπόλοιπων 29 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο αρχιλογιστής της Ρόδου.

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