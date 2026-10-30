Χωριάτικο»: Στη φυλακή ο Ρίζος Ρίζος - 7 προφυλακίσεις - Ελεύθερος ο γιος του Γιαννακόπουλου

Snapshot Επτά κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα «Χωριάτικο».

Ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, με κομβικό ρόλο στο δίκτυο, προφυλακίστηκε τελευταίος.

Ο γιος του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ο νεαρός κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις και υποστήριξε ότι δεν είχε διοικητικό ή επιχειρηματικό ρόλο στις εταιρείες του πατέρα του.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με απολογίες ακόμη 29 κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του αρχιλογιστή της Ρόδου. Snapshot powered by AI

Επτά κατηγορούμενοι έχουν πάρει μέχρι στιγμής τον δρόμο για τη φυλακή στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα «Χωριάτικο», καθώς ολοκληρώθηκε χθες ο πρώτος κύκλος των απολογιών. Τελευταίος στη λίστα των προφυλακισθέντων προστέθηκε ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο δίκτυο συνεργατών του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η χθεσινή ημέρα είχε ως βασικό πρόσωπο τον επονομαζόμενο «Mr Χωριάτικο», ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Αντίθετα, ο γιος του επιχειρηματία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατηγορούμενος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από την επιχειρηματική δραστηριότητα του πατέρα του, αρνούμενος ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στις πράξεις που διερευνώνται. «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ουδέποτε είχε ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή τη διαχείριση των εταιρειών.

Όπως φέρεται να ανέφερε, την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των επιχειρήσεων και των ακινήτων είχε ο πατέρας του, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ ο ίδιος δεν ασκούσε διοικητικά καθήκοντα ούτε είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η δική του επαγγελματική απασχόληση περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις του πατέρα του. «Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα», φέρεται να σημείωσε.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις απολογίες των υπόλοιπων 29 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο αρχιλογιστής της Ρόδου.

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