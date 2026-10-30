Σκάνδαλο «Χωριάτικο»: Το δεύτερο  στρατηγείο του κυκλώματος στη Ρόδο – «Βιτρίνα» λογιστικό γραφείο

Στο μικροσκόπιο της ΔΑΟΕ το «λογιστικό γραφείο» στη Ρόδο, που φέρεται να λειτουργούσε ως δεύτερο επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος, με εμπλοκή σε συμβάσεις, διαγωνισμούς και δημοπρασίες παραλιών.

Κατερίνα Ρίστα

Σκάνδαλο «Χωριάτικο»: Το δεύτερο  στρατηγείο του κυκλώματος στη Ρόδο – «Βιτρίνα» λογιστικό γραφείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στη Ρόδο λειτουργούσε δεύτερο επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος «Mr Χωριάτικο» μέσω ενός λογιστικού γραφείου που χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα».
  • Το λογιστικό γραφείο φέρεται να υποστήριζε τη διαχείριση συμβάσεων, διαγωνισμών και δικαιολογητικών για το κύκλωμα.
  • Επικεφαλής του στρατηγείου ήταν γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου, ενώ σημαντικό ρόλο είχε και νεαρή γυναίκα που εμφανιζόταν ως εγγυήτρια σε δημοπρασίες παραλιών.
  • Το FBI παρακολουθούσε τη μεταφορά εγγράφων και κατέγραψε συνομιλίες που αποκάλυψαν τη λειτουργία του δικτύου συνεργασιών.
  • Τουλάχιστον τρεις εικονικές εταιρείες του κυκλώματος είχαν έδρα στο συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο.
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Όταν οι δουλειές του κυκλώματος του "Mr Χωριάτικο" μεγάλωσαν, το στρατηγείο της Αθήνας δεν αρκούσε για να ελέγχει δραστηριότητες και να κινεί τα νήματα. Στη Ρόδο, εκεί όπου το χρήμα έρεε, δημιουργήθηκε ένα δεύτερο επιχειρησιακό κέντρο. Στο επίκεντρο, ένας συλληφθείς γνωστός επιχειρηματίας, η στενή συνεργάτιδά του και πρόσωπα με ρόλο στη διαχείριση συμβάσεων, διαγωνισμών και δικαιολογητικών.

Πίσω από την εικόνα ενός γραφείου που παρουσιαζόταν ως κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, φέρεται να λειτουργούσε ένας υπόγειος μηχανισμός. Για την τοπική κοινωνία ήταν ένα λογιστικό γραφείο. Για το FBI , όμως, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στην ταμπέλα της επιχείρησης, αλλά επεκτάθηκε στα πρόσωπα πίσω από τα γραφεία που όπως αποκάλυψε η έρευνα συνδέονται με το κύκλωμα.

Επικεφαλής του συγκεκριμένου στρατηγείο ήταν ο γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου που έχει συλληφθεί, ο οποίος παρουσιάζεται ως το δεξί χέρι του αποκαλούμενου «Mr Χωριάτικο».

Στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν γυναίκα νεαρής ηλικίας, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιζαν και πρόσωπα που εργάζονταν σε επιχειρήσεις εστίασης του κυκλώματος στο νησί.

Το κρίσιμο ερώτημα για την ΔΑΟΕ ήταν τι ακριβώς εξυπηρετούσε αυτό το δίκτυο συνεργασιών και ποια ήταν η πραγματική του λειτουργία.

Η φυσική παρακολούθηση από το FBI Κατέγραψε από και προς το "λογιστικό γραφείο" μεταφορές φακέλων και εγγράφων που συνδέονται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος. Παράλληλα, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες έδωσαν στους αστυνομικούς επιπλέον στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, διαδικασίες που αφορούσαν τη διαχείριση συμβάσεων, την αποδελτίωση διαγωνισμών και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πρόκειται για δραστηριότητες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο γραφείο φέρεται να υποστήριζε τις ευρύτερες επιχειρηματικές κινήσεις του κυκλώματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της γυναίκας με τα αρχικά Π.Α. που εργαζόταν στο γραφείο και ήταν έμπιστη του επικεφαλής. Η συγκεκριμένη εμφανιζόταν ως εγγυήτρια σε δημοπρασίες παραλιών.

Τέλος, τουλάχιστον 3 εικονικές εταιρείες του κυκλώματος είχαν έδρα τον συγκεκριμένο χώρο.

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