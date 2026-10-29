«Δεν στοιχειοθετείται απάτη» υποστηρίζει στην απολογία του ο «Mr Χωριάτικο» 

Αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Άγγελος Βουράκης

«Δεν στοιχειοθετείται απάτη» υποστηρίζει στην απολογία του ο «Mr Χωριάτικο» 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρνείται την κατηγορία της απάτης και υποστηρίζει ότι πρόκειται για φορολογικές παραβάσεις.
  • Ισχυρίζεται ότι τα ποσά που του αποδίδονται υπάρχουν στις φορολογικές δηλώσεις και δεν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
  • Υποστηρίζει πως οι αλλαγές διαχειριστών σε εταιρείες έγιναν για να συνεχιστεί η λειτουργία τους και όχι για αποφυγή οφειλών.
  • Αρνείται ότι οι εταιρείες ήταν ευκαιριακά επιχειρηματικά σχήματα και δηλώνει ότι επιδίωξε τη διατήρηση και ανάπτυξή τους από το 1996.
  • Ζητά να αφεθεί ελεύθερος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και αναφέρει το ανήλικο παιδί του, προτείνοντας κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του.
Snapshot powered by AI

Στην αμφισβήτηση της κατηγορίας περί απάτης και στην υπερασπιστική γραμμή ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι εξαπάτηση του Δημοσίου εστιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο», ο οποίος απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος.

Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αμφισβητεί ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, επιμένοντας ότι η φορολογική εικόνα των επιχειρήσεων δεν επιβεβαιώνει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Για τις εταιρείες που εμφάνιζαν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έγιναν προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία τους και όχι με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Κατά τους ισχυρισμούς του, επιδίωξη ήταν να υπαχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, ενώ για ορισμένες επιχειρήσεις η διαδικασία είχε ήδη προχωρήσει.

Παράλληλα, αρνείται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι εταιρείες αποτελούσαν ευκαιριακά επιχειρηματικά σχήματα, επικαλούμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο από το 1996. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, πρόθεσή του ήταν να διατηρήσει και να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του.

Στο απολογητικό του υπόμνημα φέρεται να επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ κάνει αναφορά και στο ανήλικο παιδί του. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να αφεθεί ελεύθερος, ζητά να εξεταστεί η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Από τους κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής, τέσσερις έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ έξι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με ορισμένους να υποχρεούνται και στην καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα στο Κερατσίνι - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

18:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Δεν στοιχειοθετείται απάτη» υποστηρίζει στην απολογία του ο «Mr Χωριάτικο» 

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ΕΚΤ – Η αποκάλυψη για την υγεία της

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ηρακλειώτισσα Μαρία Trumpf-Λυριντζάκη

18:03ΕΛΛΑΔΑ

«Με χτύπησε με το αυτοκίνητο και πέρασε ξανά πάνω από τα πόδια μου» – Η μαρτυρία γυναίκας που δέχθηκε επίθεση από τον δολοφόνο της Σούζαν Ίτον

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

18:00ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 6 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης - 182 εισαγωγές COVID-19 και ένας θάνατος την τελευταία εβδομάδα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Υδροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε… αυτοκινητόδρομο στη Νεβάδα

17:47ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο ταπεινό λαχανικό κατάψυξης που προσφέρει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με τις «πινακίδες αυτοκινήτων της Μελόνι» - Το νέο μέτρο που προκαλεί αντιδράσεις

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα: Κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ έκαναν φτερά

17:31ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»

17:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τις τελευταίες 5 ημέρες

17:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

GENICA: Η παράσταση που μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης επιστρέφει στην Αθήνα

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία» - Συγκλονίζει 21χρονος Έλληνας που επέβαινε στο μοιραίο τρένο

16:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Γκράβα: Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο Δούκας

16:53ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοπορεί με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «καμινάδες των νεραϊδών»: Η ιστορία πίσω από τους μυστηριώδεις πέτρινους πύργους της Καππαδοκίας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν συνεδρίαση - Δείτε βίντεο

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το απόγευμα η απολογία του «Mr Χωριάτικο» – Τρεις προφυλακίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:31ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Έρχεται νέα κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού από αύριο - Πότε έρχονται έντονα φαινόμενα και σε ποιες περιοχές

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός, το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία» - Συγκλονίζει 21χρονος Έλληνας που επέβαινε στο μοιραίο τρένο

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο - «Είναι παράνομο»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:23WHAT THE FACT

Γυναίκα πέθανε αφού το ChatGPT τη συμβούλεψε να αλλάξει τη δόση του φαρμάκου της

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

16:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία διηγούνται όσα έζησαν

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Άνω κάτω το αμερικανικό Πεντάγωνο: «Καρατομήθηκε» αντιστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ