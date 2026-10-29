«Δεν στοιχειοθετείται απάτη» υποστηρίζει στην απολογία του ο «Mr Χωριάτικο» 

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρνείται την κατηγορία της απάτης και υποστηρίζει ότι πρόκειται για φορολογικές παραβάσεις.

Ισχυρίζεται ότι τα ποσά που του αποδίδονται υπάρχουν στις φορολογικές δηλώσεις και δεν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Υποστηρίζει πως οι αλλαγές διαχειριστών σε εταιρείες έγιναν για να συνεχιστεί η λειτουργία τους και όχι για αποφυγή οφειλών.

Αρνείται ότι οι εταιρείες ήταν ευκαιριακά επιχειρηματικά σχήματα και δηλώνει ότι επιδίωξε τη διατήρηση και ανάπτυξή τους από το 1996.

Ζητά να αφεθεί ελεύθερος λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και αναφέρει το ανήλικο παιδί του, προτείνοντας κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά του. Snapshot powered by AI

Στην αμφισβήτηση της κατηγορίας περί απάτης και στην υπερασπιστική γραμμή ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και όχι εξαπάτηση του Δημοσίου εστιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο», ο οποίος απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος.

Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αμφισβητεί ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της απάτης, επιμένοντας ότι η φορολογική εικόνα των επιχειρήσεων δεν επιβεβαιώνει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Για τις εταιρείες που εμφάνιζαν οφειλές και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετικούς διαχειριστές, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι οι αλλαγές έγιναν προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία τους και όχι με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Κατά τους ισχυρισμούς του, επιδίωξη ήταν να υπαχθούν οι οφειλές σε ρύθμιση, ενώ για ορισμένες επιχειρήσεις η διαδικασία είχε ήδη προχωρήσει.

Παράλληλα, αρνείται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι εταιρείες αποτελούσαν ευκαιριακά επιχειρηματικά σχήματα, επικαλούμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο από το 1996. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, πρόθεσή του ήταν να διατηρήσει και να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του.

Στο απολογητικό του υπόμνημα φέρεται να επικαλείται σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ κάνει αναφορά και στο ανήλικο παιδί του. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του να αφεθεί ελεύθερος, ζητά να εξεταστεί η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Από τους κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής, τέσσερις έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ έξι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με ορισμένους να υποχρεούνται και στην καταβολή χρηματικής εγγύησης.

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