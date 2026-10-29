«Mr. Χωριάτικο»: Δήλωνε άνεργος, έπαιρνε επίδομα 5.000 ευρώ και ερευνάται για απάτη 120 εκατ. ευρώ

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να λάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 5.000 ευρώ το 2022 ενώ δήλωνε μηδενικό εισόδημα και εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε διάφορες ειδικότητες.

Ο ίδιος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε δίκτυο με περίπου 520 εταιρείες-φαντάσματα που χρησιμοποιούνταν για απόκρυψη οικονομικής δραστηριότητας και συσσώρευση οφειλών προς το Δημόσιο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για δωροδοκίες κρατικών λειτουργών, ύποπτες επαφές με δημόσιους υπαλλήλους και παραδόσεις εγγράφων που δεν έπρεπε να βρίσκονται σε συγκεκριμένα χέρια.

Τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί με 6 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν, ενώ ερευνάται και τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία που σχετίζεται με τα χρήματα του κυκλώματος.

Ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής, φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης και «δεξί χέρι» του Γιαννακόπουλου, με ρόλο στην επικοινωνία με αχυράνθρωπους του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, τον Mr. Χωριάτικο, ο οποίος όχι μόνο «φέσωσε» τον ελληνικό λαό με τουλάχιστον 120 εκατομμύρια ευρώ από τη ζημία που προκάλεσε στο Δημόσιο, αλλά δεν δίσταζε να λαμβάνει κι επίδομα ανεργίας.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς με το πλούσιο ποινικό παρελθόν και τις κακουργηματικού χαρακτήρα καταδίκες εις βάρος του, φέρεται να λάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 5.000 ευρώ το 2022.

Δήλωνε μηδενικό εισόδημα και εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε διάφορες ειδικότητες

Σύμφωνα με το Mega, το 2022 ο επιχειρηματίας φέρεται να δήλωνε μηδενικό εισόδημα και να εισέπραττε επίδομα ανεργίας ύψους 5.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, κατά την τελευταία δεκαετία φέρεται να εμφανιζόταν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ως εργαζόμενος σε διαφορετικές ειδικότητες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι θέσεις του μάγειρα, του φύλακα ασφαλείας (security), του ζαχαροπλάστη και του ταμία, καθώς και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τη χρήση διαφορετικών εταιρικών σχημάτων και προσώπων.

Ο αποκαλούμενος «Mr Χωριάτικο» φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να είχε τον κεντρικό ρόλο σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο που χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα και πρόσωπα ως αχυρανθρώπους, προκειμένου να αποκρύπτει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και να αφήνει πίσω του διογκωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.

Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούσαν trafficking και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη δράση του κυκλώματος, οι τραπεζικές διαδρομές των χρημάτων, αλλά και οι επαφές που εξετάζονται με δημόσιους λειτουργούς.

Τα προσωνύμια και οι επαφές με κρατικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε τον πρώτο λόγο στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και να έδινε κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ενδεικτικό της θέσης που φέρεται να κατείχε είναι τα προσωνύμια με τα οποία τον αποκαλούσαν οι συνεργάτες του, όπως «Μεγάλος», «Daddy», «Φίλος», «Αφεντικό», «Boss» και «Φάνης».

Όπως μετέδωσε το Mega, στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ εξετάζονται επίσης ύποπτες συναλλαγές και επαφές με στελέχη κτηματικών υπηρεσιών σε νησιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το ρεπορτάζ, η έρευνα περιλαμβάνει ακόμη αναφορά σε ύποπτη επαφή με δήμαρχο μεγάλου νησιού, καθώς και στην παράδοση εγγράφων που φέρεται να μην έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων.

Παράλληλα, διερευνώνται αναφορές για αστυνομικούς που φέρονται να ενημέρωναν μέλη του κυκλώματος για επικείμενους ελέγχους σε στριπτιζάδικα και νυχτερινά κέντρα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε λίστα που φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή μελών της οργάνωσης. Σε αυτήν εμφανίζεται η λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν οι καταχωρίσεις συνδέονται με ενδεχόμενες δωροδοκίες κρατικών λειτουργών και ποιες συναλλαγές μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτές.

Το «λογιστήριο» στην οδό Χέυδεν και η βιομηχανία των εικονικών εταιρειών

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να είχε το «λογιστήριο» της οργάνωσης, με έδρα την οδό Χέυδεν στην Αθήνα. Από εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γίνονταν με ταχύτατους ρυθμούς συστάσεις εικονικών εταιρειών, καταχωρίσεις ψευδών προσλήψεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και εκατοντάδες τραπεζικές συναλλαγές.

Στο συγκεκριμένο γραφείο φέρεται να δραστηριοποιούνταν ο Π. Α., οι θυγατέρες του και ομάδα λογιστών, μεταξύ των οποίων η Μ. Σ., η οποία φέρεται να ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «Μαίρη η κεντρικιά». Ως βασικό πρόσωπο στον οικονομικό μηχανισμό εμφανίζεται η Δ. Κ., η οποία φέρεται να καταχωριζόταν με τις κωδικές ονομασίες «Δήμητρα Άγγελος» ή «Δήμητρα Φούρναρη».

Σύμφωνα με την έρευνα, βασικό εργαλείο του κυκλώματος ήταν ένα δίκτυο περίπου 520 εταιρειών-φαντασμάτων, μέσω των οποίων φέρεται να διοχετεύονταν τα έσοδα από περίπου 200 καταστήματα. Το σύστημα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την έκδοση πλαστών τιμολογίων και τη μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες φέρεται να εγκαταλείπονταν, με τη δραστηριότητα να μεταφέρεται σε νέα εταιρικά σχήματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες, ενώ η οικονομική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω άλλων επιχειρήσεων.

Οι αχυράνθρωποι, τα πλαστά διαβατήρια και οι νεκροί διαχειριστές

Σημαντικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεκάδες Έλληνες και αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να δικαιολογήσουν τις οφειλές που αναλάμβαναν, εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι επιχειρήσεων, έναντι μικρών αμοιβών.

Η έρευνα φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 13 πρόσωπα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, με τα στοιχεία τους να συνδέονται με πλαστά διαβατήρια τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση ΑΦΜ.

Ακόμη ένα στοιχείο που εξετάζεται αφορά έξι πρόσωπα τα οποία είχαν τοποθετηθεί ως διαχειριστές εταιρειών και απεβίωσαν από το 2023 έως τον Μάιο του 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα που περιγράφονται στην έρευνα, οι εταιρείες παρέμεναν φορτωμένες με οφειλές στο όνομα των συγκεκριμένων προσώπων, προτού αντικατασταθούν οι διαχειριστές τους.

Δεσμεύτηκαν τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί με 6 εκατ. ευρώ

Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη δέσμευση τριών τραπεζικών λογαριασμών που βρίσκονται στο όνομα τριών γυναικών, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων φέρεται να είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσουν τους τελικούς αποδέκτες. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί και τραπεζικός λογαριασμός στη Δανία, στον οποίο φέρεται να κατέληγαν χρήματα που προέρχονταν από δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να ήταν το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος που αποδίδεται στον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζο Ρίζο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να μην προχωρούσε σε σημαντικές κινήσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη του επιχειρηματία και να είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επικοινωνία με πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι.

Η έρευνα επιχειρεί να αποσαφηνίσει τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι εταιρείες και οι τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και το εύρος της ζημιάς που φέρεται να προκλήθηκε στο Δημόσιο.

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