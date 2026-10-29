Υπόθεση Χωριάτικο:  Στο Εσωτερικών Υποθέσεων η έρευνα για το Δημόσιο και την ΕΛ.ΑΣ.

Το Εσωτερικών Υποθέσεων θα ενημερωθεί για όλα τα πρόσωπα  του Δημοσίου και της ΕΛ.ΑΣ που  έκαναν τα στραβά μάτια και βοηθούσαν τον ισχυρό άνδρα

Κατερίνα Ρίστα

Υπόθεση Χωριάτικο:  Στο Εσωτερικών Υποθέσεων η έρευνα για το Δημόσιο και την ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων επικεντρώνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς που συνέβαλαν στην προστασία του αρχηγού του κυκλώματος φοροδιαφυγής στην υπόθεση Χωριάτικο.
  • Υπάλληλοι από τον ΕΦΚΑ, πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων, Δήμο Ρόδου και την αστυνομία θα εξεταστούν για τη σχέση τους με το κύκλωμα.
  • Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι η «Δήμητρα», συνεργάτιδα του αρχηγού, που διαχειριζόταν τις σχέσεις του κυκλώματος με υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών.
  • Στη Ρόδο το κύκλωμα είχε ισχυρή παρουσία και διατηρούσε επαφές με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και τη δημοτική αρχή.
  • Το FBI ερευνά ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών από εσωτερικό στέλεχος που ενημέρωσε τον αρχηγό για την επιχείρηση.
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Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Χωριάτικο. Το Εσωτερικών Υποθέσεων θα ενημερωθεί για όλα τα πρόσωπα του Δημοσίου και της ΕΛ.ΑΣ που έκαναν τα στραβά μάτια και βοηθούσαν τον ισχυρό άνδρα των φούρνων και της νύχτας. Δεν αποκλείεται να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για εκείνους. Αφήναν να θησαυρίζει ο σεσημασμένος αρχηγός του κυκλώματος και μαζί με αυτόν έβαζαν κι εκείνοι στην τσέπη... δώρα.

Ονόματα από ΕΦΚΑ , πρώην ΔΟΥ Καλλιθέας, Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Ά με έδρα την Ρόδο, Δήμο Ρόδου και αστυνομία θα αποσταλούν στο Εσωτερικών Υποθέσεων για να διαπιστωθεί ο ρόλος τους και η σχέση με το κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Το πρόσωπο - κλειδί είναι η «Δήμητρα». Στενή συνεργάτης του αρχηγού. Εκείνη είχε αναλάβει τις... «δημόσιες σχέσεις» του κυκλώματος στις υπηρεσίες, είχε χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους. Με το μικρό της τη φώναζαν. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που ακολουθεί με προϊσταμένη του ΕΦΚΑ στην Πατησίων.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Έλα Δήμητρα, έλα ...Έλα γιατί σχολάμε , σε περιμένω

ΔΗΜΗΤΡΑ: Από κάτω θα σας βρω μην ανεβαίνω , άντε κατεβείτε

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Έλα πάνω μια στιγμή , έλα πάνω

ΔΗΜΗΤΡΑ: Άντε καλέ όχι , κατεβείτε , μην ενοχλώ

Μάλιστα η συγκεκριμένη είχε πάρει δώρο από τη «Δήμητρα» ένα κραγιόν αξίας 40 ευρώ , όπως και ακόμα 2 συναδέλφισσές της. Τα καλλυντικά ήταν για τις «light», όπως έλεγε το κύκλωμα, υποχρεώσεις του. Πώς επικοινωνούσαν με τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών; Στο διαβιβαστικό αναφέρεται:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ: Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι επανειλημμένες αναφορές σε επικοινωνία από «το άλλο τηλέφωνο».

Όσο οι δουλειές απλώνονταν στα νησιά , απλώνονταν και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις τοπικές υπηρεσίες. Στη Ρόδο, που ήταν το χρυσοφόρο πλυντήριο τους, είχαν εδραιωθεί για τα καλά. Εκεί μιλούσαν με τον: Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων. Σύμφωνα με την έρευνα τους ενημέρωνε για διοικητικές αποφάσεις και μελλοντικές διαγωνιστκές διαδικασίες. Ενώ αναφέρονται και επαφές με τη δημοτική αρχή και την τοπική αστυνομία.

Το FBI εκτός από τα γνωστά πρόσωπα «καίγεται» να μάθει για το... καρφί στα σπλάχνα της που ενημέρωσε το «αφεντουκούλι» για την επιχείρηση.

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