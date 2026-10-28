«Χωριάτικο»: Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε η οργάνωση: Η «λέσχη», το «μαγκούτ», το «Alca»

Snapshot Η εγκληματική οργάνωση του Άγγελου Γιαννακόπουλου χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες για τις παράνομες δραστηριότητές της, όπως «λέσχη» για παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη και «μαγκούτ» για τα μετρητά.

Ο όμιλος επιχειρήσεων του Γιαννακόπουλου αναφερόταν ως «όμιλος», ενώ τα κεντρικά της αρτοποιίας ονομαζόταν «γραφείο» ή «κεντρικό γραφείο».

Το strip show club Alcatraz αποκαλούνταν «Alca», και οι οίκοι ανοχής περιγράφονταν ως «room» ή «prive».

Τα ναρκωτικά, όπως η κοκαΐνη, κωδικοποιούνταν ως «σουβλάκια», ενώ τα POS ως «μηχανάκια».

Για αποφυγή ανίχνευσης κλήσεων, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν τη φράση «στο άλλο» για γνωστή διαδικτυακή εφαρμογή. Snapshot powered by AI

Όπως όλες οι εγκληματικές οργανώσεις, έτσι και αυτή της οποίας επικεφαλής είναι ο ιδιοκτήτης -μεταξύ άλλων- της αλυσίδας αρτοποιών «Το Χωριάτικο», χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες λέξεις στις επικοινωνίες μεταξύ των μελών τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε ένα ευρύ φάσμα παράνομων επιχειρήσεων, από νυχτερινά κέντρα στα οποία μεταξύ άλλων εκδίδονταν γυναίκες, έως τη διακίνηση ναρκωτικών και τις παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες. Συνολικά, 149 πρόσωπα έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ως κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τα πολλά όπως αποδεικνύεται πλοκάμια.

Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Άγγελου Γιαννακόπουλου, οριζόταν ως «όμιλος».

Σε ό,τι αφορά στα κεντρικά της εταιρείας αρτοποιείας και σφολιατοειδών, που βρίσκονταν σε κτήριο στον Κηφισό, οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση τα αποκαλούσαν «γραφείο» ή αλλιώς «κεντρικό γραφείο».

Κωδική ονομασία είχε και το strip show club ιδιοκτησίας του Αγγελούπολου, το Alcatraz, το οποίο αποκαλούσαν απλώς «Alca».

Η παράνομη λέσχη και ο prive οίκος ανοχής

Στο χώρο που στεγαζόταν κατά το παρελθόν το γνωστό strip show στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, είχε δημιουργηθεί παράνομη χαρτοπαιχτική λέσχη, την οποία στις συνομιλίες που έπιασε ο κοριός της ΕΛΑΣ, την αποκαλούσαν «λέσχη» ή αλλιώς «καζίνο».

Η εγκληματική οργάνωση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος το 2015 είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί πρωτόδικα για trafficking με 10ετή κάθειρξη, πριν «καθαρίσει» σε δεύτερο βαθμό, διατηρούσε και συγκεκαλυμένους οίκους ανοχής, στα κέντρα διασκέδασης, όπου υπήρχαν ειδικά δωμάτια ονόματι «room» ή «prive», κι εκεί εκδίδονταν γυναίκες σε πελάτες.

Τα POS που επιτρέπουν την επεξεργασία χρεωστικών και ψηφιακών πορτοφολιών, τα αποκαλούσαν «μηχανάκια».

Η εγκληματική οργάνωση, εκτός από γυναίκες, διακινούσε και ναρκωτικά, με τα φιξάκια κοκαΐνης να «βαφτίζονται» ως «σουβλάκια».

Όταν οι εμπλεκόμενοι ήθελαν να μιλήσουν χωρίς να ανιχνευθούν οι κλήσεις τους, προέτρεπαν τον συνομιλητή τους να τους πάρει «στο άλλο», εννοώντας γνωστή διαδικτυακή εφαρμογή.

Όσον αφορά στα μετρητά το κύκλωμα τα αποκαλούσε «μαγκούτ».

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