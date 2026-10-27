Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος «Χωριάτικο»: Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές

Snapshot Στην υπόθεση του κυκλώματος «Χωριάτικο» έχουν συλληφθεί πάνω από 50 άτομα, με δραστηριότητα που εκτείνεται σε τουλάχιστον 10 χώρες.

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ζητήσει διεθνή δικαστική συνδρομή για να λάβει στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους και τα έγγραφα των τραπεζικών λογαριασμών και των αλλοδαπών εταιρειών που εμπλέκονται.

Η υπόθεση περιλαμβάνει εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις και ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Οι αρχές ερευνούν αν οι συναλλαγές με εταιρείες σε χώρες όπως Βουλγαρία, Ολλανδία και Ρουμανία ήταν πραγματικές ή εικονικές. Snapshot powered by AI

Διεθνείς προεκτάσεις είχε η απάτη που έστησε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος: Τραπεζικοί λογαριασμοί εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ με αλλοδαπές εταιρείες, συνθέτουν το παζλ. Ως γνωστό ήδη, η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί πάνω από 50 άτομα. Η δραστηριότητα της αλυσίδας φούρνων και του δικτύου επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν εκτείνεται σε… τουλάχιστον 10 χώρες.

Ιρλανδία

Σαράντα επτά εταιρείες του κυκλώματος «Χωριάτικο» φέρεται να είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιρλανδία, γεγονός που κινητοποίησε τις ελληνικές αρχές.

Λουξεμβούργο

Περίπου 20 εταιρείες του «ομίλου» διέθεταν λογαριασμούς σε τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο και υποκαταστήματα στη Δανία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών σε πολλαπλά νομίσματα.

Ιδιοκτήτης «Το Χωριάτικο» INTIME NEWS/Mitsakos Dimitris

Ηνωμένο Βασίλειο

Τον Αύγουστο του 2025, μεταφέρθηκε ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από ελληνική εταιρεία σε λογαριασμό εταιρείας που διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό στο Λονδίνο.

Κύπρος

Το 2021, κυπριακή εταιρεία έστειλε στην Ελλάδα το ποσό των 2.600.400 ευρώ για την αγορά ακινήτου στη Μύκονο. Από την έρευνα προέκυψε ότι διαχειρίστριες της κυπριακής εταιρείας είναι δύο γυναίκες που συνδέονται με εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Βουλγαρία

Το κύκλωμα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πολλές συναλλαγές με 13 εταιρείες που είχαν έδρα στη Βουλγαρία. Οι αρχές ερευνούν εάν οι συγκεκριμένες συναλλαγές ήταν εικονικές ή πραγματικές. Το συνολικό ύψος τους ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ολλανδία

Ερευνώνται επίσης ύποπτες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ολλανδικών εταιρειών, καθώς φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 350.000 ευρώ.

Ρουμανία

Την ίδια μεθοδολογία φέρεται να ακολουθούσαν και στις συναλλαγές με εταιρείες που εδρεύουν στη Ρουμανία, με τον μεταξύ τους τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Βέλγιο

Με εταιρεία στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας 450.000 ευρώ.

Μεταγωγή απο την ΓΑΔΑ στά δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι υπέυθυνοι αλυσίδας καταστημάτων αρτοποιείας, κατηγορούμενοι για ζημία του Ελληνικού δημοσίου και εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Ιταλία

Οι συναλλαγές με μητρική εταιρεία ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Γαλλία

Οι συναλλαγές με τρεις γαλλικές εταιρείες ξεπερνούν σε συνολικό τζίρο το 1.200.000 ευρώ.

Το αίτημα δικαστικής συνδρομής

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής, έχει ζητήσει από τις παραπάνω χώρες να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα που άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμά τους, καθώς και τους δικαιούχους των λογαριασμών.

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Παράλληλα, έχει ζητηθεί η παροχή στοιχείων για τις αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι και οι μέτοχοί τους

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