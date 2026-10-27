«Χωριάτικο»: Στοιχεία από την Ιρλανδία για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς

Snapshot Οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς συνδεόμενους με την υπόθεση «Χωριάτικο».

Ο επικεφαλής της ελληνικής Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ξεκίνησε διαδικασίες για τη δέσμευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.

Νέα στοιχεία για τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων είχαν φτάσει στην Αρχή πριν από την επίσημη αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η Αρχή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία πλέον βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα των ανακριτικών αρχών. Snapshot powered by AI

Στοιχεία από την Ιρλανδία για ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρονται να συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής του «Χωριάτικου» κινητοποίησαν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν άμεσα την ελληνική ανεξάρτητη Αρχή για τα ευρήματά τους, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό.

Νέα στοιχεία για την έρευνα

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πορεία της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έγγραφα και δεδομένα σχετικά με τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων είχαν φτάσει στην Αρχή ήδη πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε η Αρχή στη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανακριτικών αρχών.

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