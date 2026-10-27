Άγγελος Γιαννακόπουλος: Ο Mr Χωριάτικο, η Μύκονος και η φοροδιαφυγή - Πώς αγόραζε ό,τι πωλούνταν

Ως επιχειρηματίας ήταν από τους πλέον νόμιμους και συνεπείς, δηλαδή χωρίς πολεοδομικές παραβάσεις στα καταστήματα εστίασης που κατείχε, ενώ και οι εργαζόμενοί του θεωρούνταν καλοπληρωμένοι

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Άγγελος Γιαννακόπουλος: Ο Mr Χωριάτικο, η Μύκονος και η φοροδιαφυγή - Πώς αγόραζε ό,τι πωλούνταν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δραστηριοποιήθηκε εκτενώς στον χώρο των ακινήτων στη Μύκονο, αγοράζοντας νόμιμα καταστήματα και τα αντίστοιχα κτίρια.
  • Επέμενε στην αυστηρή τήρηση της νομιμότητας, τακτοποιώντας πολεοδομικές παραβάσεις, όπως στο πρώην Lohan της Μυκόνου.
  • Τα καταστήματά του, ειδικά οι φούρνοι, προσέφεραν προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές, με ειδικές εκπτώσεις για εργαζόμενους και κατοίκους.
  • Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις συνεργατών του στη Μύκονο, ενώ εκκρεμεί δικαστήριο για την κατηγορία δωροδοκίας υπαλλήλων.
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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον συλληφθέντα επιχειρηματία των φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελο Γιαννακόπουλο, και τη δραστηριότητά του κυρίως στο νησί της Μυκόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ενασχόλησή του με τον χώρο του real estate και των ακινήτων τα τελευταία χρόνια ήταν ευρεία στο νησί των ανέμων. Όπως αναφέρουν στο Newsbomb, πηγές που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός και ως Mr «Χωριάτικο», αγόραζε μαγαζιά τα οποία λειτουργούσαν νόμιμα.

Τα ακίνητα και η αυστηρή τήρηση της νομιμότητας

Ως επιχειρηματίας φαινόταν σαν να είναι από τους πλέον... νόμιμους και συνεπείς, δηλαδή χωρίς πολεοδομικές παραβάσεις στα καταστήματα εστίασης που κατείχε, ενώ και οι εργαζόμενοί του θεωρούνταν καλοπληρωμένοι.

Η δραστηριότητά του στο χώρο των ακινήτων στη Μύκονο ήταν τέτοια, που αποτελούσε κοινή γνώση σε όλους, ότι αν κάποιος ήθελε να πουλήσει απευθυνόταν σε εκείνον. Με τον τρόπο αυτόν συγκέντρωσε μεγάλη ακίνητη περιουσία με σημαντικά ακίνητα στην ιδιοκτησία του. Σημειωτέον ότι όποια επιχείρηση εξαγόραζε, φρόντιζε να αποκτήσει παράλληλα και το κτίσμα όπου στεγαζόταν.

Πηγές του Newsbomb αποκαλύπτουν πόσο φαινόταν να... επιμένει στην νομιμότητα, ιδίως για πολεοδομικές παρατυπίες, στα ακίνητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μάλιστα το πρώην Lohan, που βρίσκεται στην παραλία Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, το οποίο είναι το μοναδικό που το νοικιάζει ο επιχειρηματίας. Αυτό, λοιπόν, είχε δεκάδες πολεοδομικές παραβάσεις τις οποίες εκείνος τις τακτοποίησε!

Φθηνές προσφορές

Εις ό,τι αφορά τους φούρνους που διέθετε στο νησί, τα μαγαζιά αυτά ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή επειδή το προϊόντα που πωλούνταν ήταν πολύ φθηνότερα από τον ανταγωνισμό. Πληροφορίες του Newsbomb αναφέρουν ότι τα είδη αρτοποϊας, αλλά και τα φαγητά, που διατίθεντο από αυτούς πωλούνταν στη μισή τιμή σε σχέση με άλλα ιδίου αντικειμένου καταστήματα, χωρίς μάλιστα να υστερούν σε ποιότητα.

Επίσης σε όλα του τα μαγαζιά ο Mr Χωριάτικο είχε καθιερώσει ειδικές τιμές για εργαζόμενους και κατοίκους της Μυκόνου.

Το δικαστήριο και τα εμβάσματα σε αστυνομικούς

Σχετικά με το επερχόμενο δικαστήριο της 30ης Οκτωβρίου, που αποκάλυψε το Newsbomb, η κατηγορία που τον βαραίνει, αφορά δωροδοκία υπαλλήλου για παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Η δράση του επιχειρηματία είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που φέρεται να εξαγόραζε τη σιωπή αστυνομικών οργάνων, καταβάλλοντάς τους μάλιστα εμβάσματα, δηλαδή χρήματα τα οποία φαίνονταν στις συναλλαγές, καθώς πιθανότατα θεωρούσε ότι δεν θα λογοδοτήσει ποτέ.

Πληροφορίες του Newsbomb επιβεβαιώνουν αυτή τη «συνεργασία» με αστυνομικούς, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Μύκονο, προκείμενου εκείνοι να τον ενημερώνουν για ελέγχους στα μαγαζιά του.

Στο στόχαστρο βρίσκονται 5 αστυνομικοί, οι οποίοι μετέβαιναν το καλοκαίρι στη Μύκονο από την Αθήνα, και όπως λέει χαρακτηριστικά πηγή στο Newsbomb, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, η οποία προειδοποιούσε τον επιχειρηματία για οποιαδήποτε καταγγελία εις βάρος των μαγαζιών του.

Η ίδια πηγή τονίζει στο Newsbomb, ότι αυτή η «συνεργασία» ήταν πολύ χρήσιμη στον Άγγελο Γιαννακόπουλου, επειδή τα τελευταία τρία χρόνια είχε μεγάλη αντιδικία στο δημοφιλές πολυτελές εστιατόριο «Spilia», το οποίο κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει διάσημους του διεθνούς jet set, μεταξύ των οποίων το 2022 και ο Έλον Μασκ.

Η αντιδικία μάλιστα με τον έταιρο ιδιοκτήτη του εστιατορίου, προσανατολίζεται σε πολεοδομικές παραβάσεις, στη λογική της πολιτικής περί τήρησης της νομιμότητας, που προαναφέρθηκε.

Συλλήψεις στη Μύκονο

Με βάση πάντα την ίδια πηγή, ήδη στη Μύκονο έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις ατόμων που ζούσαν πολλά χρόνια και εμφανίζονταν ως συνεργάτες του Άγγελου Γιαννκόπουλου επί μακρόν.

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