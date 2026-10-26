Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία της Spilias και το νερό με €8

Snapshot Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», συνελήφθη για οικονομική και φορολογική απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ μέσω δικτύου 520 εταιρειών.

Ο επιχειρηματίας δικάζεται στις 30 Οκτωβρίου για φοροδιαφυγή, δωροδοκία υπαλλήλου, απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μαστροπεία.

Στη Μύκονο κατείχε περίπου 80% των καταστημάτων στη δημοφιλή περιοχή «Γιαλός» και φέρεται ότι εξαγόραζε μαγαζιά με 30% πάνω από την αγοραία τιμή σε μετρητά.

Η εξαγορά του εστιατορίου «Spilia» περιλαμβάνει καταγγελίες για χρήση εκφοβιστικών μεθόδων με μπράβους προς τον αρχικό ιδιοκτήτη ώστε να αποχωρήσει.

Φέρεται να είχε στηθεί «ροζ» κύκλωμα γνωριμιών και να εξαγόραζε τη σιωπή αστυνομικών μέσω εμφανών χρηματικών εμβασμάτων. Snapshot powered by AI

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου με κύμα αποκαλύψεων, από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη με ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, μέσω δικτύου 520 εταιρειών που σχετίζονται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε εμπλακεί παλαιότερα σε υπόθεση trafficking το 2008, για την οποία αρχικά καταδικάστηκε το 2015, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερη δίκη το 2018.

Όπως αποκάλυψε το Newsbomb, ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος δικάζεται στις 30 Οκτωβρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και άλλες κατηγορίες. Επιπλέον, ερευνάται για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και για μαστροπεία. Η κύρια κατηγορία αφορά δωροδοκία υπαλλήλου για παράλειψη καθήκοντος κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Τα μαγαζιά στη Μύκονο και το «ροζ» κύκλωμα

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί οι δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου στη Μύκονο.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας μέσα σε λίγα χρόνια είχε καταφέρει να διεισδύσει στο χώρο των καταστημάτων εστίασης, αλλά και σε αυτόν των τουριστικών καταλυμάτων.

Πληροφορίες του Newsbomb, σχετικά με το «ροζ» κύκλωμα, για το οποίο φέρεται να ήταν υπεύθυνος ο επιχειρηματίας, που συνελήφθη, αναφέρουν ότι είχε στηθεί ιστοσελίδα προώθησης γνωριμιών, με κοπέλες, οι οποίες απασχολούνταν στα καταστήματά του.

Επιπλέον, η δράση του επιχειρηματία είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που φέρεται να εξαγόραζε τη σιωπή αστυνομικών οργάνων, καταβάλλοντάς του μάλιστα εμβάσματα, δηλαδή χρήματα τα οποία φαίνονταν στις συναλλαγές, καθώς πιθανότατα θεωρούσε ότι δεν θα λογοδοτήσει ποτέ.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε κατηγορηθεί και για εμπορία ανθρώπων (trafficking).

Εις ό,τι αφορά την επιχειρηματική του δραστηριότητα σε καταστήματα εστίασης στο νησί, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δημοφιλή περιοχή «Γιαλός» περίπου 8 στα 10 μαγαζιά ήταν δικά του. Για να νοικιάσει τα οικήματα, μάλιστα, φέρεται να παρουσίαζε δελεαστική χρηματική προσφορά στους πρώην ιδιοκτήτες, η οποία περιελάμβανε 30% παραπάνω «αέρα» από τις τιμές της αγοράς και μάλιστα σε μετρητά. Αφού κατάφερνε να ενοικιάσει τις επιχειρήσεις, δημιουργούσε τις δικές του επιχειρήσεις εστίασης...

Το σχέδιό του δεν φαίνεται να τελείωνε εκεί. Προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων, ανέθετε τη λειτουργία τους σε άτομα από το νησί της Μυκόνου, τα οποία έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης. Με τον τρόπο αυτό στα μαγαζιά του φαίνονταν μόνο αγαπητά στο νησί άτομα να εργάζονται, ενώ σε ελάχιστα από αυτά φαινόταν ο ίδιος.

Επιπλέον είχε ανεβάσει πολύ τις τιμές, είχε προβεί σε πλήρεις ανακαινίσεις απευθυνόμενος κυρίως στους τουρίστες με «γεμάτα πορτοφόλια», ενώ χαρακτηριστικό της προκλητικής πολυτέλειας ήταν το γεγονός ότι είχε φτάσει σε ένα από τα μαγαζιά να πουλάει το μπουκάλι νερού 8 ευρώ! Επόμενο ήταν οι Μυκονιάτες να του γυρίσουν την πλάτη, αφού το κόστος ήταν δυσθεώρητο.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η ιστορία, που τον συνδέει με το γνωστό εστιατόριο, «Spilia», το οποίο κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει διάσημους του διεθνούς jet set, μεταξύ των οποίων το 2022 και ο Έλον Μασκ.

Το εν λόγω εστιατόριο, αρχικά ανήκε σε δύο αδέρφια Μυκονιάτες. Ωστόσο οι οικονομικές διαφορές των δύο αδελφών για τα κέρδη του εστιατορίου (οι κακές γλώσσες στο νησί λένε ότι ο ένας αδελφός «έριχνε» τον άλλον στη μοιρασιά»), δημιούργησε πεδίον δόξης λαμπρόν στον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, αγόρασε το ποσοστό του ενός εκ των δύο αδελφών (το 50% του καταστήματος) και στη συνέχεια προκειμένου να έρθει στα χέρια του ολόκληρη η ιδιοκτησία φέρεται ότι αξιοποιούσε ακόμη και μεθόδους που συνηθίζονται στη νύχτα, με μπράβους, οι οποίοι προκαλούσαν επεισόδια για να πειθαναγκάσουν τον ιδρυτή-αρχικό ιδιοκτήτη να παραχωρήσει το 50% του καταστήματος και να αποχωρήσει από την επιχείρηση εστίασης στην Spilia.

Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων

Υπενθυμίζεται ότι όπως αποκάλυψε το Newsobmb, στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων, ο οποίος συνελήφθη για σωρεία αδικημάτων, προεξαρχούσης της giga φοροδιαφυγής, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Συν τοις άλλοις, ο 58χρονος επιχειρηματίας, θα ελεγχθεί κατά πληροφορίες και για για απάτη κατά του ΕΦΚΑ, αλλά και για μαστροπεία.

Η δίκη στις 30 Οκτωβρίου

Η κατηγορία που τον βαραίνει, όπως φαίνεται στο έγγραφο-ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr είναι η δωροδοκία υπαλλήλου για παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Τι προβλέπει κάθε άρθρο

Δωροδοκία υπαλλήλου

Αφορά την περίπτωση κατά την οποία κάποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει αθέμιτο ωφέλημα σε υπάλληλο για ενέργεια ή παράλειψη που αντίκειται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Η συγκεκριμένη παράγραφος προβλέπει κάθειρξη έως οκτώ έτη και χρηματική ποινή, σύμφωνα με το σχετικό κείμενο του Ποινικού Κώδικα.

Συναυτουργία

Προβλέπει ότι, όταν δύο ή περισσότεροι τελούν από κοινού μια αξιόποινη πράξη, καθένας τους μπορεί να θεωρηθεί συναυτουργός και να τιμωρηθεί ως αυτουργός, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Με απλά λόγια, αφορά την από κοινού τέλεση ενός εγκλήματος και όχι απλώς την παρουσία ή τη γνωριμία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται η συνολική ποινή όταν κάποιος έχει διαπράξει δύο ή περισσότερα εγκλήματα με περισσότερες πράξεις και του επιβάλλονται ποινές φυλάκισης ή πρόσκαιρης κάθειρξης. Ως βάση λαμβάνεται η βαρύτερη ποινή, η οποία επαυξάνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου. Το ανώτατο όριο της συνολικής ποινής είναι 25 έτη για την κάθειρξη και 10 έτη για τη φυλάκιση.

Τι σημαίνει ο συνδυασμός των άρθρων

Εάν οι συγκεκριμένες διατάξεις αναφέρονται μαζί σε μια ποινική υπόθεση, η βασική ερμηνεία είναι ότι:- 236 παρ. 2: Αποδίδεται κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου υπό επιβαρυντικές περιστάσεις που σχετίζονται με την παραβίαση των καθηκόντων του.- 45: Εξετάζεται αν η πράξη τελέστηκε από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα.- 94 παρ. 1: Αφορά τον υπολογισμό της συνολικής ποινής εφόσον υπάρχουν περισσότερα εγκλήματα που τελέστηκαν με διαφορετικές πράξεις.

Διαβάστε επίσης