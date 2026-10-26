Οι business του «Mr Χωριάτικο» σε Ντουμπάι, Μύκονο, Ρόδο: Τα νυχτερινά κέντρα, η υπόθεση trafficking

Snapshot Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη με ζημία άνω των 100 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, μέσω δικτύου 520 εταιρειών που σχετίζονται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Ο Γιαννακόπουλος είχε εμπλακεί παλαιότερα σε υπόθεση trafficking το 2008, για την οποία αρχικά καταδικάστηκε το 2015, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερη δίκη το 2018.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος καλύπτει και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε νυχτερινά κέντρα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την εκμετάλλευση παραλιών σε Ρόδο και Μύκονο.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί επίσης το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα σε δημόσιο δρόμο. Snapshot powered by AI

Κεντρικό πρόσωπο πολυμελούς κυκλώματος, που λειτουργούσε ένα πολυδαίδαλο σχήμα 520 εταιριών με επίκεντρο όμως πάντα την γνωστή αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, συνελήφθη μαζί με ένα λογιστή και άλλα άτομα στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για εκτεταμένη οικονομική και φορολογική απάτη, που προκάλεσε ζημιά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την ελληνική Δικαιοσύνη ούτε οι παροικούντες την επιχειρηματική Ιερουσαλήμ έπεσαν από τα σύννεφα στο άκουσμα της σύλληψης του.

Γιατί ο «πρωταγωνιστής» είναι μεν ένας επιχειρηματίας που έγινε γνωστός μέσα από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», αλλά η δραστηριότητά του δεν περιορίστηκε στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα. Στο επιχειρηματικό του παρελθόν βρίσκονται νυχτερινά κέντρα, όπως τo Alcatraz στη Λεωφόρο Συγγρού και το Star στη Μεταμόρφωση, ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για μία πολύκροτη υπόθεση trafficking.

Πιο συγκεκριμένα ο Mr Χωριάτικο είχε την πρώτη του… στενή γνωριμία με τις αρχές από το μακρινό 2008 όταν είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με το τότε παραπεμπτικό βούλευμα, ο Γιαννακόπουλος φερόταν να είναι αφανής ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, ενώ του αποδιδόταν ότι διοχέτευε έσοδα από την καταγγελλόμενη εγκληματική δραστηριότητα σε επενδύσεις στην αλυσίδα «Χωριάτικο». Η αλυσίδα εκείνη την περίοδο αριθμούσε 17 καταστήματα στην Αττική.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούσαν μέρος της τότε δικογραφίας και όχι αποδεδειγμένα γεγονότα. Άλλωστε, οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Νέες περιπέτειες σε Ντουμπάι, Μύκονο και Ρόδο

Η νέα περιπέτεια του επιχειρηματία έχει, πάντως, όλα τα χαρακτηριστικά μιας «χολυγουντιανής» αστυνομικής υπόθεσης.

Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν τη σύλληψή του, καθώς η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε αρχίσει περίπου εννέα μήνες νωρίτερα, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πολύπλοκο πλέγμα εταιρικών συναλλαγών που σχετίζονταν με την αλυσίδα αρτοποιίας.

Ο επιχειρηματίας, ωστόσο, βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι. Η απουσία του από την Ελλάδα φέρεται να είχε οδηγήσει σε επανειλημμένες αναβολές της αστυνομικής επιχείρησης με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να περιμένουν την επιστροφή του, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Τελικά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες στον επιχειρηματία και σε έναν λογιστή, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτιζε σημαίνοντα ρόλο στη λειτουργία του υπό διερεύνηση κυκλώματος, ενώ ακολούθησαν και άλλες συλλήψεις τουλάχιστον 50 ατόμων.

Η ιστορία της αλυσίδας «Χωριάτικο»

Πίσω από τις δικαστικές περιπέτειες βρίσκεται η επιχειρηματική δραστηριότητα που έκανε ευρύτερα γνωστό τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, η οποία σχετίζεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Η ιστορία του δικτύου ξεκινά το 1997 από τη Μιχαήλ Βόδα, όπου ο Άγγελος Γιαννακόπουλος δημιούργησε τον πρώτο φούρνο. Δύο χρόνια αργότερα η επιχείρηση μετατράπηκε σε ΕΠΕ. Η αρχική ανάπτυξη του δικτύου έγινε με προσεκτικά βήματα, ωστόσο στην πορεία εκτοξεύθηκε ακόμα και μέσα στην κρίση.

Το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιούσε η ίδια η εταιρεία, το «Χωριάτικο» διέθετε 14 εταιρικά αρτοποιεία, τρία πρατήρια άρτου και 12 καταστήματα franchise, ενώ απασχολούσε περισσότερους από 150 εργαζομένους. Είχε αναπτύξει κεντρική μονάδα παραγωγής σφολιατοειδών, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και οργανωμένο κέντρο διανομής με τέσσερα ιδιόκτητα φορτηγά.

Η επέκταση στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία με παλαιούς εργαζομένους και συγγενικά πρόσωπα του ιδρυτή, μέσω ενός άτυπου συστήματος franchise. Το 2013, το δίκτυο αριθμούσε πλέον 19 εταιρικά καταστήματα και επτά franchise, ενώ άλλα τρία βρίσκονταν υπό κατασκευή. Πάντως, από τα 19 εταιρικά καταστήματα σήμερα συνεχίζουν να λειτουργούν μόνο τα 7, ενώ προβληματισμό είχε προκαλέσει στην αγορά το γεγονός ότι παρά το μέγεθος της η αλυσίδα δεν δημοσίευσε ούτε έναν ενιαίο ισολογισμό.

Business σε δημοφιλή νησιά και παραλίες

Σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιεύματα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και εταιρικά σχήματα που φέρονται να συνδέονται με την εκμετάλλευση οργανωμένων παραλιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Ρόδο, αλλά και τη Μύκονο, όπου εταιρείες που ελέγχονται για ενδεχόμενες διασυνδέσεις με τον επιχειρηματία φέρονται να είχαν αποκτήσει μέσω διαγωνισμών δικαιώματα εκμετάλλευσης σημαντικού αριθμού παραλιών

Το εύρος της έρευνας είναι πολύ μεγαλύτερο από τη λειτουργία μιας αλυσίδας αρτοποιείων. Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που φέρονται να συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο, από το εμπόριο τροφίμων μέχρι τη νυχτερινή διασκέδαση και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ζημιές για το Δημόσιο 100 εκατ. ευρώ και δίκτυο «αχυρανθρώπων»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας φερόμενος μηχανισμός οικονομικής απάτης, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στηριζόταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και εικονικών συναλλαγών.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 520 εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πλέγμα, με το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας να εκτιμάται πως ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος της να συνδέεται, σύμφωνα πάντα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις.

Από τα στοιχεία που εξετάζονται, είναι το εάν μέσω των εταιρειών αυτών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, εκδίδονταν παραστατικά χωρίς πραγματικό οικονομικό αντικείμενο και χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενα ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν ουσιαστικά τη διοίκησή τους.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, η έρευνα επεκτείνεται και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση, ενώ εξετάζονται πληροφορίες για ενδεχόμενη μαστροπεία μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων.

Η έκταση της υπόθεσης είναι τέτοια ώστε οι διωκτικές Αρχές να επιχειρούν να αποτυπώσουν όχι μόνο τις συναλλαγές, αλλά και τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Προς το παρόν, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τον ακριβή αριθμό των εταιρειών που φέρονται να συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες, τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και το ύψος της ζημίας που μπορεί να τεκμηριωθεί.

Η υπόθεση trafficking του 2008

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν με διεθνείς αστυνομικούς οργανισμούς, ενώ σε βάρος του επιχειρηματία είχε εκδοθεί και διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με το τότε παραπεμπτικό βούλευμα, ο Γιαννακόπουλος και ακόμη επτά πρόσωπα φέρονταν να αποτελούν τον πυρήνα εγκληματικής ομάδας, ενώ άλλα 12 πρόσωπα κατηγορούνταν για συμμετοχή σε αυτήν.

Η δικογραφία περιέγραφε ένα δίκτυο εκμετάλλευσης γυναικών, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εξαναγκάζονταν με απειλές και σωματική βία να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες εντός και εκτός νυχτερινών κέντρων.

Η καταδίκη του 2015

Στις 28 Απριλίου 2015 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ενόχους τέσσερις από τους συνολικά 23 κατηγορουμένους, ανάμεσά τους και τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Στον επιχειρηματία επιβλήθηκε πρωτόδικα ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μηνών για αδικήματα που συνδέονταν με εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε απάτη.

Παρά την ποινή δεν οδηγήθηκε τελικά στη φυλακή, καθώς η έφεση που άσκησε είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η δεύτερη δίκη

Για την ίδια ευρύτερη υπόθεση trafficking είχε σχηματιστεί και δεύτερη, ξεχωριστή δικογραφία, η οποία αφορούσε συναφή αδικήματα και πρόσωπα που είχαν απασχολήσει την αρχική έρευνα.

Η δεύτερη δίκη ξεκίνησε τον Μάιο του 2018 στο Α΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και ολοκληρώθηκε στις 8 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, έπειτα από μόλις πέντε συνεδριάσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό καθώς και οι 20 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, αθωώθηκαν ομόφωνα, με το δικαστήριο να υιοθετεί την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα οι τέσσερις γυναίκες από τη Μολδαβία που είχαν καταθέσει μηνύσεις για την εκμετάλλευση τους δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο.

Η απόφαση αφορούσε τις κατηγορίες της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η Lamborghini των… 216 χιλιομέτρων

Στο μεταξύ, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές και για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Στις 28 Νοεμβρίου 2025 συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μία Lamborghini με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης. Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως επικίνδυνη οδήγηση, με βάση το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα.

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