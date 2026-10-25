Χωριάτικο: Υπόθεση «μαμούθ» με 520 εταιρείες - 56 συλλήψεις για απάτη άνω των €100 εκατ.

Snapshot Συνελήφθησαν 56 άτομα σε υπόθεση οικονομικής απάτης με παράνομα κέρδη άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δίκτυο απάτης περιλαμβάνει περίπου 520 εταιρείες με «αχυρανθρώπους» ως μπροστάρηδες.

Κύριος ύποπτος είναι ο επιχειρηματίας και πρώην αρτοποιός Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης των φούρνων "Το χωριάτικο".

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτείνονται σε Μύκονο, Ρόδο και άλλες περιοχές της χώρας.

Η σύλληψη του επιχειρηματία έγινε στα Γιάννενα, μετά από παρακολούθηση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο και επισπεύθηκε λόγω πληροφοριών για πιθανή φυγή στην Αλβανία. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της έρευνας της οικονομικής αστυνομίας βρίσκεται ο πρώην αρτοποιός και νυν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης αρτοποιείων Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάνω από 50 συλλήψεις. Ανάμεσα τους ο ιδιοκτήτης των φούρνων "Το χωριάτικο" κι ένας λογιστής, στενός συνεργάτης του Α. Γιαννακόπουλου.

Αστυνομικές πηγές μιλούν στο Newsbomb για ένα κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομική και φορολογική απάτη, με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ το δίκτυο των επιχειρήσεων προσεγγίζει τις 520 εταιρείες με.... μπροστάρηδες "αχυρανθρώπους".

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές παρακολουθούσαν την υπόθεση από τον περασμένο Ιανουάριο και περίμεναν την επιστροφή του επιχειρηματία από το Ντουμπάι. Η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο πληροφορίες τον ήθελαν να ετοιμάζεται να φύγει στην Αλβανία κι έτσι επισπεύστηκε το "χτύπημα" της ΔΑΟΕ. Τελικά ο επιχειρηματίας συνελήφθη πριν λίγες ώρες στα Γιάννενα.

Η αστυνομική επιχείρηση δεν περιορίζεται στην Αττική. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιούν έρευνες και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Μύκονο και Ρόδο που δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

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