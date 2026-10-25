Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

Snapshot Ο 58χρονος γνωστός ως Mr. Χωριάτικο συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που αφορά φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας.

Περισσότεροι από 40 συλληφθέντες και πάνω από 100 άτομα αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για την υπόθεση που περιλαμβάνει περίπου 200 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ερευνάται η λειτουργία ιστοσελίδων που φέρονται να προωθούσαν γυναίκες για μαστροπεία, με εμπλοκή και γυναικών σε καίριο ρόλο στο δίκτυο.

Ο Α.Γ. είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2015 για κύκλωμα trafficking, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Η έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλυφθούν οι οικονομικές διαδρομές και οι διασυνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων. Snapshot powered by AI

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχει αναλάβει το ελληνικό FBI εκτιμάται ότι είναι η έρευνα για τον 58χρονο γνωστό ως Mr. Χωριάτικο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης των Αρχών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται υποθέσεις φοροδιαφυγής που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και η φερόμενη δράση δικτύου μαστροπείας με σχετικές ιστοσελίδες.

Οι πρώτες συλλήψεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40, ενώ περισσότερα από 100 άτομα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 200 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι κατηγορίες για κύκλωμα μαστροπείας

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά πιθανή σύνδεση με κύκλωμα μαστροπείας. Όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Mega, ερευνάται η λειτουργία ηλεκτρονικών ιστοσελίδων μέσω των οποίων φέρεται να προωθούνταν γυναίκες για μαστροπεία.

Η συγκεκριμένη διάσταση αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας, ενώ μεταξύ των προσώπων που εξετάζεται αν είχαν εμπλοκή φέρονται να βρίσκονται και γυναίκες με καίριο ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η καταδίκη για μαστροπεία το 2015 και η αθώωση σε δεύτερο βαθμό

Ο 58χρονος Α.Γ. είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το 2015 είχε συλληφθεί για υπόθεση κυκλώματος trafficking και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 10 ετών. Ωστόσο, σε δεύτερο βαθμό αθωώθηκε.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε το 1999, με ένα κατάστημα στη Μιχαήλ Βόδα, στο κέντρο της Αθήνας. Από το 2013 και μετά, το δίκτυο των καταστημάτων άρχισε να επεκτείνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ίδιος διαθέτει επισήμως εννέα καταστήματα, εκ των οποίων τα επτά βρίσκονται στην Αττική και τα δύο στον Βόλο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις πιθανές διαδρομές του χρήματος και τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους υποθέσεων.

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