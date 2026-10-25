Pizza Fan: «Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας» - Νέες συνομιλίες - «φωτιά»

Τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει την απάτη - μαμούθ με τις «κερασμένες» πίτσες της Pizza Fan,

Κατερίνα Ρίστα

Pizza Fan: «Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας» - Νέες συνομιλίες - «φωτιά»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Η εγκληματική οργάνωση της Pizza Fan απέφυγε την καταβολή ΦΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ μέσω απάτης με «κερασμένες» πίτσες.
  • Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είχε γνωστούς στην ΑΑΔΕ που τον ενημέρωσαν για καταγγελίες και επερχόμενους ελέγχους στα καταστήματά του από τον Σεπτέμβριο.
  • Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο τμήμα «take away» των καταστημάτων, με τουλάχιστον έναν έλεγχο ανά δέκα καταστήματα λόγω της καταγγελίας.
  • Η εταιρεία σταμάτησε τα «κεράσματα» στο κατάστημα της Νέας Μάκρης λόγω παρουσίας εφορίας στην περιοχή, όπως ενημερώθηκε γραπτώς.
  • Υπήρχε προσπάθεια να αποφευχθεί η άμεση σύνδεση των καταγγελιών με συγκεκριμένα άτομα, χρησιμοποιώντας ενδιάμεσους για την υποβολή των καταγγελιών.
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Νέες συνομιλίες - «φωτιά» ανάμεσα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει την απάτη - μαμούθ με τις «κερασμένες» πίτσες της Pizza Fan, η οποία «φέσωσε» το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώαπό τη μη καταβολή ΦΠΑ, φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας το Newsbomb.

Συγκεκριμένα σε τηλεφωνική επικοινωνία ο ιδιοκτήτης ενημερώνει συνεργάτη του έχει γνωστούς τους στη ΑΑΔΕ και τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της εταιρείας, καθώς και για ελέγχους που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, όπως του είπαν, στα μαγαζιά του από Σεπτέμβρη

  • Ιδιοκτήτης: Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε, όχι με την έννοια του, έχου, έχουμε ανθρώπους που είναι καλή η σχέση μας, πολύ καλή και μας ενημερώσανε ότι έτσι και έτσι, λέει κοιτάξτε να πάμε να κάνουμε λέει λίγο τέικ, να δούμε το τέικ (ΤΑΚΕ) σας γιατί τα νούμερα σας δεν συνάδουνε ότι κλέβετε κιόλας, δηλαδή το έλεγε, δε δε το είπανε οι άνθρωποι με την έννοια είμαστε οι γνωστοί και θέλουμε να σας προστατέψουμε, όχι, με την έννοια ότι μαλάκας είναι, δηλαδή με αυτά τα νούμερα που έχετε κλέβετε κιόλας, είστε τόσο μάγκες ρε παιδιά, ξέρεις, κατάλαβες;
  • Συνεργάτης: Ε ναι, ναι, ναι.
  • Ιδιοκτήτης: Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το ‘παν έτσι καθαρά, έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ ας πούμε, ε εντάξει ένα , ένα έλεγχο ανά μαγαζί, ένα έλεγχο σε δέκα μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον.
  • Συνεργάτης: Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν. Ιδιοκτήτης: Όχι ρε τρελός είσαι.
  • Συνεργάτης: Είναι πολύ μ@@@, σόρι.
  • Ιδιοκτήτης: Κατάλαβες, αυτοί όμως έχουνε, ανοίγουν υπερκοριούς και παίζουνε, γιατί είδες σου λέει δε θα με παίζεις εμένα μαλάκα βάζεις ολόκληρο κράτος να κυνηγάει κάποιον για να κάνεις εσύ τα παιχνίδια σου
  • Συνεργάτης: Ναι, ναι, ναι, ναι.

«Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας»

Σε άλλη συνομιλία γίνεται λόγος για τα «κεράσματα» στην Pizza Fan. Συγκεκριμένα ο ένας εκ των δύο συνομιλητών ενημερώνει ότι έκλεισε τα «κεράσματα» στο κατάστημα της Νέας Μάκρης λόγω ελέγχων την εφορίας και θα ενημερώσει και γραπτώς σε κάποια συνομιλία.

  • Έλα Μ...
  • Γεια σας κύριε Η..., τι κάνετε;
  • Καλησπέρα, καλά εσύ;
  • Καλά, καλά, εεεε μου είπαν ότι Νέα Μάκρη, ότι, ξέρουν ότι είναι στην περιοχή, εφορία και τους έκλεισα το κέρασμα.
  • Οκει (ΟΚ)
  • Στέλνω κάτι στις ομαδικές
  • Εεεεεε, όχι τώρα εκεί πέρα που είναι. Στείλε στο δικό μας το τέτοιο
  • Οκει (ΟΚ) (ακατάληπτη λέξη) ότι το και το
  • Στη Νέα Μάκρη κυκλοφορεί η εφορία
  • Οκει (ΟΚ) οκει (ΟΚ)
  • Εντάξει;
  • Εντάξει ναι ναι
  • Έλα μπαι
  • Γειά σας

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