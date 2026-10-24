Pizza Fan: «Χρυσή» κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο - Τα ευρήματα «μαμούθ» στη βίλα του επιχειρηματία

Snapshot Σε μυστική κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan βρέθηκαν 1,1τομμύρια ευρώ σετρητά και πάνω από 90 πολυτελή ρολόγια μεγάλης αξίας.

Τα ρολόγια περιλαμβάνουν πολλαπλά κομμάτια Rolex Daytona, με τιμές που φτάνουν έως και 1,5 εκατομμύριο δολάρια, και συλλογές Patek Philippe Nautilus.

Τα ευρήματα συνδέονται με καταγγελίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και δείχνουν το μέγεθος του ανεξέλεγκτου πλουτισμού του υπόπτου.

Η έρευνα αναδεικνύει νέες διαστάσεις στην υπόθεση, καθώς τα κατασχεθέντα μετρητά και αντικείμενα αυξάνουν την ένταση των ελεγκτικών μηχανισμών. Snapshot powered by AI

Μία μυστική κρύπτη επιμελώς κρυμμένη πίσω από έναν διπλό τοίχο με τούβλα και μια κρυφή πόρτα, εντός δωματίου που λειτουργούσε ως βεστιάριο, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών κατά την έφοδο στην πολυτελή βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan. Στον συγκεκριμένο χώρο αποκαλύφθηκε ένας πραγματικός θησαυρός, καθώς βρέθηκαν όχι μόνο 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, αλλά και περισσότερα από 90 πολυτελή ρολόγια εξαιρετικά μεγάλης αξίας.

Ενώ οι καταγγελίες που αφορούν στην Pizza Fan, για εκτεταμένη φοροδιαφυγή έχουν προκαλέσει την έντονη οργή της κοινής γνώμης, τα νέα αυτά ευρήματα αναδεικνύουν τις πιο σκοτεινές όψεις της υπόθεσης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της μεγαλομανίας και του ανεξέλεγκτου πλουτισμού. Την ώρα που τα εκατομμύρια ευρώ της φερόμενης φοροδιαφυγής βρίσκονται στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών, το τεράστιο ποσό των μετρητών και η σπάνια συλλογή ρολογιών που κατασχέθηκαν στην κρύπτη δημιουργούν νέα δεδομένα.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν πολλαπλά κομμάτια Rolex Daytona, με τις τιμές ορισμένων εξ αυτών να ξεπερνούν ακόμη και το μισό εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί συγκεκριμένο μοντέλο της σειράς, το οποίο κοστολογείται στο διαδίκτυο στις 541.456 ευρώ, ενώ υπάρχουν εκδόσεις του που αγγίζουν ακόμη και το 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, στη συλλογή περιλαμβάνονται και ρολόγια Patek Philippe Nautilus, τα οποία θεωρούνται ευρέως από τα πιο περιζήτητα και ποθητά κομμάτια στον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας.

Από τα ρολόγια που συνήθως κοσμούν τους καρπούς βασιλιάδων και μεγιστάνων μέχρι τα ευρήματα της μυστικής κρύπτης, το κουβάρι της πολύκροτης αυτής έρευνας μόλις άρχισε να ξετυλίγεται.

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