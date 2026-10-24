Pizza Fan: Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι - «Ζητάμε αναστολή συμβάσεων», λένε στο Newsbomb

Snapshot Η ΠΟΕΕΤ ζητά την ένταξη περίπου 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων για ελέγχους.

Η ένταξη σε αναστολή συμβάσεων θα διασφαλίσει την οικονομική αποζημίωση και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

Τα καταστήματα της Pizza Fan παραμένουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τις Αρχές, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η διάρκεια.

Η ΠΟΕΕΤ περιμένει απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας και εξετάζει νομικές κινήσεις για την προστασία των εργαζομένων.

Η κύρια προτεραιότητα είναι η διασφάλιση εισοδήματος και ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζόμενους μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον της αλυσίδας. Snapshot powered by AI

Η επόμενη ημέρα για περίπου 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan παραμένει αβέβαιη, καθώς τα καταστήματα της αλυσίδας παραμένουν κλειστά στο πλαίσιο των ελέγχων των Αρχών. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) ζητά την άμεση λήψη μέτρων από το υπουργείο Εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μην μείνουν χωρίς εισόδημα και ασφαλιστική κάλυψη.

Με επιστολή προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η Ομοσπονδία ζητά να ενταχθούν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων οι εργαζόμενοι στα περίπου 110 καταστήματα της αλυσίδας σε όλη τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και να διατηρήσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη για όσο διάστημα παραμένουν εκτός εργασίας.

«Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη ημέρα»

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, Γιώργος Χότζογλου, εξήγησε ότι η Ομοσπονδία αναμένει απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί για πόσο διάστημα θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα και τι θα συμβεί με τις συμβάσεις των εργαζομένων.

«Στείλαμε το πρωί επιστολή στην κυρία Κεραμέως και ζητάμε, εφόσον τα καταστήματα παραμένουν κλειστά με εντολή των Αρχών, οι εργαζόμενοι να ενταχθούν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και να έχουν ασφαλιστική κάλυψη», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν λάβει, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εργασιακής κατάστασης των εργαζομένων και των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία τους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων

Η ΠΟΕΕΤ ζητά να υπάρξει σαφής ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων και για το τι θα ισχύσει για τους εργαζομένους όσο διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας τους.

«Πρώτο μας μέλημα είναι να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς αναστολής», υπογράμμισε ο κ. Χότζογλου, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα εξεταστούν, σε συνεργασία με νομικούς, οι επόμενες κινήσεις.

Για τους περίπου 2.500 εργαζομένους, το βασικό ζητούμενο είναι να διασφαλιστούν το εισόδημα και η ασφαλιστική τους κάλυψη, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη λειτουργία των καταστημάτων και την επόμενη ημέρα της εργασίας τους.

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις οι 23 συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Χθες Πέμπτη (22/10) έγιναν διεξοδικές έρευνες σε περισσότερα από 20 καταστήματα ώστε να ερευνηθεί εάν στις ταμειακές υπήρχαν ίχνη του λογισμικού που παράκαμπτε τον ΦΠΑ. Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Open, το «πειραγμένο» λογισμικό εντοπίστηκε σε 20 εξ αυτών, ενώ παράλληλα, έγιναν έρευνες και στα γραφεία της εταιρείας. Εκεί, εντοπίστηκαν τα «μαύρα βιβλία». Ουσιαστικά, πρόκειται για αρχεία σε υπολογιστή που αποκαλύπτουν πως τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν κρατήσει αρχεία με τα κέρδη και την χασούρα. Η απάτη αυτή, όπως μαρτυρούν τα αρχεία, μπορεί να χρονολογείται ακόμα και από το 2016.

Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις αποδείξεις «κέρασμα»

Νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός φοροδιαφυγής στην υπόθεση της Pizza Fan έρχονται στο φως, μέσα από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη λειτουργία του συστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνολικά 23 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη απόκρυψη εσόδων από καταστήματα εστίασης μέσω ειδικού λογισμικού, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Βήμα-βήμα πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα

1. Η παραγγελία καταχωριζόταν κανονικά

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα καταστήματα για την εκτέλεσή τους.

2. Υπήρχε δυνατότητα ολοκλήρωσης χωρίς απόδειξη

Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα διέθετε ειδική λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη επιλογή επέτρεπε, σε επιλεγμένες παραγγελίες, την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς να εκδίδεται το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

3. Οι συναλλαγές παρέμεναν καταγεγραμμένες στο σύστημα

Παρά τη μη έκδοση απόδειξης, οι συγκεκριμένες παραγγελίες εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης των πραγματικών εσόδων των καταστημάτων και υπολογισμού των ποσών που φέρονται να αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.

4. Τα χρήματα φέρονται να συγκεντρώνονταν και να διακινούνταν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα αρχηγικά μέλη φέρονται να μεριμνούσαν για τη μεταφορά χρημάτων σε μετρητά, ενώ πραγματοποιούνταν μηνιαίες συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την επίμαχη δραστηριότητα.

Δείτε το βίντεο:

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημία

Η έρευνα αφορά την περίοδο από το 2016 έως το 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η οικονομική ζημία του Δημοσίου από τη φερόμενη μη απόδοση φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσυκλέτες, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και ψηφιακά πειστήρια.

Τα κατασχεθέντα ηλεκτρονικά μέσα αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά, ενώ έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και οι αποδιδόμενες πράξεις αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας.