Από τα κουπόνια του -50% στα €60 εκατ. τζίρο: Η διαδρομή του ιδρυτή της Pizza Fan και οι «σκιές»

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αντάρας ίδρυσε την Pizza Fan το 1996, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα και επενδύοντας σε τεχνολογία και κεντρική οργάνωση χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση.

Η Pizza Fan αναπτύχθηκε σημαντικά μέσω επιθετικής στρατηγικής μάρκετινγκ, όπως κουπόνια με έκπτωση 50%, και μέσω επέκτασης με franchise από το 2005, φτάνοντας πάνω από 105 καταστήματα το 2026.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 έδειξαν αύξηση τζίρου στα 60,44 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση καθαρών κερδών κατά 66,5%, ενώ ο ορκωτός ελεγκτής διατύπωσε επιφύλαξη λόγω ανεξερεύνητων φορολογικών υποχρεώσεων και μη σχηματισμένων προβλέψεων.

Ο ιδρυτής συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για «πειραγμένες» αποδείξεις και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη διαχείριση της εταιρείας.

Η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα και σε άλλες κατηγορίες εστίασης, με νέα εμπορικά σήματα και συνεργασίες, ενώ ο Αντάρας είχε ενεργό ρόλο και σε μη κερδοσκοπικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Snapshot powered by AI

Μία διαδρομή που ο χαρακτηρισμός περιπετειώδης, μάλλον είναι αρκετά μετριοπαθής για να την περιγράψει, κατέγραψε σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και επιχειρηματικής του πορείας, από το μακρινό 1980 έως πριν λίγες μέρες, ο ιδρυτής της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan Κωνσταντίνος Αντάρας, πριν από τη σύλληψή του, στο πλαίσιο της υπόθεσης των «πειραγμένων» αποδείξεων και της φερόμενης μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Αντάρας, ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από το χώρο της διαφήμισης (έχει σπουδάσει μάρκετινγκ σε Ελλάδα και εξωτερικό), ενώ στα πρώτα στάδια της καριέρας του συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κοσκωτά.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 1985-1988 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής πωλήσεων στη «Γραμμή», το εκδοτικό συγκρότημα του Γιώργου Κοσκωτά, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε τη δική του διαφημιστική εταιρεία Staff, την οποία διατήρησε μέχρι το 2005.

Η δραστηριοποίηση του στην αγορά της πίτσας είχε ξεκινήσει, όταν είχε προτείνει στην, τότε leader αλυσίδα του κλάδου Roma Pizza, τη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου που θα συγκέντρωνε τις παραγγελίες και θα τις μοίραζε στα καταστήματα. Η ιδέα αυτή προήλθε από το γεγονός ότι είχε αντιληφθεί τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η αλυσίδα στο κομμάτι των παραγγελιών και της εξυπηρέτησης πελατών. Αν και η πρόταση του αυτή δεν προχώρησε με τη Roma Pizza αποτέλεσε το έναυσμα για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση.

Έτσι, το εγχείρημα της Pizza Fan ξεκίνησε το 1996 από ένα πρώτο μικρό κατάστημα στους Αμπελοκήπους. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση ο Κωνσταντίνος Αντάρας επένδυσε εξαρχής στην τεχνολογία, στην κεντρική οργάνωση και στη δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλά καταστήματα.

Καθώς όμως, όπως ο ίδιος έχει κατά καιρούς παραδεχτεί, δεν είχε γνώση της συγκεκριμένης αγοράς, η αρχική πρώτη περίοδος χαρακτηρίστηκε από συνεχείς δοκιμές και διορθώσεις, δίνοντας πάντα προτεραιότητα τις ανάγκες των πελατών.

Η αναπτυξιακή τροχιά που η Pizza Fan διέγραψε μέσα σε αυτήν την τριακονταετή πορεία, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας του ιδρυτή της στο χώρο του μάρκετινγκ.

Η εταιρεία προχωρούσε ασκώντας συνεχώς επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ με χαμηλές τιμές μεγάλες προσφορές, κουπόνια σε εισιτήρια, εκπτώσεις σε λογαριασμούς τηλεφώνων, ακόμη και χορηγίες σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Τα κουπόνια του -50%

Χαρακτηριστική ήταν η καθιέρωση κουπονιών με έκπτωση 50%, μια στρατηγική που, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις του, βοήθησε την Pizza Fan να αναπτυχθεί ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Μάλιστα ο κ. Αντάρας έχει πει ότι η εταιρεία στα πρώτα της βήματα έδωσε περίπου 400.000 πίτσες ώστε το κοινό να γνωρίσει τα προϊόντα της, ενώ ζητούσε συνεχώς, μέσω ειδικής πλατφόρμας που είχε δημιουργηθεί, τη γνώμη των πελατών σε μία προσπάθεια να δημιουργεί προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση των καταστημάτων αυτή εκτοξεύτηκε από το 2005 και μετά μέσα από τη μέθοδο του franchise.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 26 εταιρικά καταστήματα που αριθμούσε το δίκτυο μέχρι το 2004, έφτασε τα 100 καταστήματα στις 8 Ιουλίου 2025, έναν αριθμό που πλέον τον έχει υπερβεί, ξεπερνώντας τα 105 καταστήματα τον Φεβρουάριο του 2026 με πάνω από δύο εκατομμύρια ενεργούς πελάτες. Μάλιστα όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο κ. Αντάρας στόχος ήταν μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς να ανοίξει άλλα 36 καταστήματα.

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια η διοίκηση προσπάθησε να διευρύνει τη παρουσία της στην εστίαση και πέρα από την πίτσα, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές για περισσότερες κατηγορίες φαγητού. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν τα MyCook και MyBurger, η συνεργασία με τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο και ο σχεδιασμός πρόσθετων εμπορικών σημάτων.

Παράλληλα, προωθούνταν ένα μοντέλο δικαιόχρησης με παραχώρηση έτοιμων καταστημάτων και εξοπλισμού αξίας 180.000 ευρώ, χωρίς αρχική επένδυση από τον συνεργάτη, σύμφωνα με τις ανακοινωμένες προθέσεις της εταιρείας.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας είχε αναπτύξει και δημόσια παρουσία πέρα από την Pizza Fan. Τον Μάιο του 2023 εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της «Συμμαχίας για την Ελλάδα», αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με αντικείμενο την προώθηση της εικόνας της χώρας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και

«Σκιές» από τον οικονομικό ελεγκτή στα αποτελέσματα 2025

Πάντως τα ανησυχητικά σημάδια είχαν φανεί ήδη από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Κι αυτό καθώς την ώρα που οι πωλήσεις της κεντρικής εταιρείας αυξάνονταν με διψήφιο ποσοστό, η καθαρή κερδοφορία της υποχωρούσε κατά 66,5%. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου, η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ πραγματοποίησε το 2025 κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024. Tα κέρδη προ φόρων όμως «βούτηξαν» σε 772.829 ευρώ, έναντι 2,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα καθαρά της κέρδη περιορίστηκαν σε 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε το 2025 σε 39,67 εκατ. ευρώ, από 31,76 εκατ. ευρώ το 2024, Στο τέλος του 2025 η εταιρεία εμφάνιζε συνολικές υποχρεώσεις 17,13 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 4,46 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 4,86 εκατ. ευρώ. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων διαμορφώθηκε σε 265 άτομα.

Η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ, με έδρα το Χαλάνδρι και διαχειριστή τον Κωνσταντίνο Αντάρα, απέκτησε τη σημερινή νομική μορφή της το 2014, έπειτα από μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα εταιρικά στοιχεία, το 99% της ελληνικής ΕΠΕ ανήκει στην Fanatics Pizza Deliveries and Food Services Limited και το υπόλοιπο 1% άμεσα στον Κωνσταντίνο Αντάρα, χωρίς από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει η πλήρης σύνθεση των τελικών δικαιούχων της αλλοδαπής εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις για το 2025 εγκρίθηκαν στις 10 Οκτωβρίου και καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 19 Οκτωβρίου και συνοδεύονται από έκθεση της PKF Ευρωελεγκτική, στην οποία διατυπώνεται γνώμη με επιφύλαξη.

Μεταξύ των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων 2020 έως 2025 δεν είχαν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και ότι δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, το ύψος των οποίων δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Παράλληλα, επισημαίνεται η μη σχηματισθείσα πρόβλεψη περίπου 979.000 ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, καθώς και περίπου 164.000 ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού.

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