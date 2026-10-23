Pizza Fan: Φοροδιέφευγαν από το 2016 - Τι δείχνουν τα «μαύρα βιβλία»

Snapshot Η αλυσίδα πιτσαριών Pizza Fan φοροδιαφεύγει από το 2016 μέσω «πειραγμένου» λογισμικού που παρακάμπτει τον ΦΠΑ.

Σε έρευνες σε πάνω από 20 καταστήματα βρέθηκε το παράνομο λογισμικό και στα γραφεία της εταιρείας εντοπίστηκαν «μαύρα βιβλία» με αρχεία κερδών και ζημιών.

Η απάτη μπορεί να διαρκεί τουλάχιστον δέκα χρόνια και το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ, πιθανόν να διπλασιαστεί.

Έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις και συνεχίζονται οι έρευνες για περισσότερες αποδείξεις και καταμέτρηση χρημάτων και κοσμημάτων που βρέθηκαν κρυμμένα.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία στη ΔΑΟΕ και διερευνήθηκε η μη έκδοση αποδείξεων μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών. Snapshot powered by AI

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της φοροδιαφυγής της αλυσίδας πιτσαριών της Pizza Fan καθώς τα «μαύρα βιβλία» της επιχείρησης, δείχνουν ότι έκλεβαν τον ΦΠΑ από το 2016.

Σύμφωνα με τα νεότερες πληροφορίες, χθες Πέμπτη (22/10) έγιναν διεξοδικές έρευνες σε περισσότερα από 20 καταστήματα ώστε να ερευνηθεί εάν στις ταμειακές υπήρχαν ίχνη του λογισμικού που παράκαμπτε τον ΦΠΑ. Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Open, το «πειραγμένο» λογισμικό εντοπίστηκε σε 20 εξ αυτών, ενώ παράλληλα, έγιναν έρευνες και στα γραφεία της εταιρείας.

Τουλάχιστον 10 χρόνια απάτης

Εκεί, εντοπίστηκαν τα «μαύρα βιβλία». Ουσιαστικά, πρόκειται για αρχεία σε υπολογιστή που αποκαλύπτουν πως τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν κρατήσει αρχεία με τα κέρδη και την χασούρα.

Η απάτη αυτή, όπως μαρτυρούν τα αρχεία, μπορεί να χρονολογείται ακόμα και από το 2016. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις και αναμένονται νέες εξελίξεις.

Το ποσό του κέρδους μπορεί και να διπλασιαστεί

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, η παραπάνω αποκάλυψη σημαίνει πως το κέρδος της οργάνωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 25 εκατ.

«Αυτό το ποσό μπορεί και να διπλασιαστεί αν τρέξουμε αρκετά χρόνια πίσω», σχολίασε.

Πριν από μήνες έφτασε καταγγελία στη ΔΑΟΕ, λέει η ίδια, συμπληρώνοντας πως έγινε πολύμηνη έρευνα ώστε να διαπιστωθεί πως όντως μέσα από τηλεφωνικές παραγγελίες κατάφερναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να μην αποδίδουν αποδείξεις.

Για το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα που βρέθηκαν σε κρύπτη σπιτιού, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, δήλωσε ότι τα χρήματα ίσως ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ -χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η καταμέτρηση.

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