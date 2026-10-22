Pizza Fan: Πώς λειτουργεί το παράλληλο λογισμικό σύστημα στη φερόμενη απάτη των 25 εκ. ευρώ

Snapshot Η υπόθεση αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ μέσω παράλληλου λογισμικού που έκρυβε έσοδα της Pizza Fan.

Το λογισμικό αλλοίωνε παραγγελίες, μεταβάλοντας αξίες συναλλαγών και ακυρώνοντας αποδείξεις, ενώ ο πελάτης λάμβανε κανονικά έντυπη απόδειξη.

Ερευνάται η διανομή του λογισμικού σε υποκαταστήματα με εικονικά franchise και η αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης και οκτώ εργαζόμενοι, με ζημία του δημοσίου τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022.

Κατασχέθηκαν μετρητά άνω των 500.000 ευρώ, κοσμήματα και οχήματα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί η έκταση και οι εμπλεκόμενοι. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αφορά την αλυσίδα καταστημάτων Pizza Fan, μετά την επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη συστηματική φοροδιαφυγή. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα ειδικό λογισμικό παραγγελιών, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη μέρους των εσόδων από τις φορολογικές αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει η εταιρεία για το 2025. Ενώ ο κύκλος εργασιών της φερόταν να ανέρχεται σε 60,44 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη που εμφανίζονταν για την ίδια περίοδο έφταναν μόλις τα 533.100 ευρώ. Η συγκεκριμένη εικόνα αποκτά νέα διάσταση υπό το πρίσμα των καταγγελλόμενων πρακτικών που διερευνώνται από τις Αρχές.

Το λογισμικό που φέρεται να αλλοίωνε τις παραγγελίες

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, βασικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί ένα παράλληλο σύστημα διαχείρισης παραγγελιών, το οποίο φέρεται να παρενέβαινε στη λειτουργία των ταμειακών μηχανών και στα κεντρικά ηλεκτρονικά συστήματα των καταστημάτων.

Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, σύμφωνα με τα ευρήματα που περιγράφονται στο πλαίσιο της έρευνας, φέρεται να πραγματοποιούνταν τρεις βασικές ενέργειες:

Αποκρύπτονταν ολόκληρες παραγγελίες από τα ηλεκτρονικά αρχεία.

Μεταβάλλονταν οι καταγεγραμμένες αξίες των συναλλαγών.

Ακυρώνονταν αποδείξεις, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται απαραίτητα η πραγματική εικόνα των πωλήσεων στα ψηφιακά συστήματα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πελάτης μπορούσε να λαμβάνει κανονικά την έντυπη απόδειξή του. Η φερόμενη παρέμβαση αφορούσε την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής, η οποία είτε δεν εμφανιζόταν στα συστήματα είτε καταχωριζόταν με διαφορετικά στοιχεία.

Μία ακόμη πρακτική που εξετάζεται ήταν η εμφάνιση μέρους της παραγγελίας ως «κέρασμα» και όχι ως κανονικής πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, ένα τμήμα των εισπράξεων μπορούσε να μην αποτυπώνεται ως έσοδο από εμπορική δραστηριότητα.

Τα ερωτήματα για τους ελέγχους και τα καταστήματα franchise

Η έρευνα φέρεται να επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας. Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί αφήνουν να εννοηθεί ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται απαραίτητα σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες επιμέρους καταστηματαρχών.

Ειδικότερα, εξετάζεται ο ισχυρισμός ότι το επίμαχο λογισμικό διατίθετο από την κεντρική εταιρεία σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα. Ορισμένα από αυτά φέρονται να λειτουργούσαν με τη μορφή εικονικού franchise, καθώς ως ιδιοκτήτες εμφανίζονταν εργαζόμενοι της επιχείρησης, χωρίς να είναι οι πραγματικοί επιχειρηματίες που είχαν τον έλεγχο της δραστηριότητας.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τους ελέγχους της προηγούμενης πενταετίας, ορκωτοί ελεγκτές που είχαν συνεργαστεί με την εταιρεία φέρονται να μην είχαν συνυπολογίσει πιθανές οικονομικές επιβαρύνσεις από φορολογικές παραβάσεις που ενδεχομένως θα εντόπιζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο στοιχείο προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην υπόθεση, χωρίς να προδικάζει την ευθύνη οποιουδήποτε εμπλεκομένου.

Εννέα συλλήψεις και εκτιμώμενη ζημία 25 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και οκτώ εργαζόμενοι της εταιρείας, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται κυρίως στελέχη με λογιστικό αντικείμενο.

Η δραστηριότητα που αποδίδεται στους εμπλεκομένους φέρεται να ξεκίνησε το 2022, ενώ η οικονομική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί από την έρευνα και τις δικαστικές διαδικασίες, αποτυπώνει το μέγεθος της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και τα ευρήματα από την έρευνα στην κατοικία του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν πίσω από έπιπλο έναν μικρό, κρυφό χώρο, όπου φέρεται να φυλάσσονταν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση κοσμημάτων μεγάλης αξίας, καθώς και οχημάτων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι εννέα συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν τον στενό πυρήνα της ομάδας που βρίσκεται υπό έρευνα. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν την έκταση του μηχανισμού, τον τρόπο λειτουργίας του και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου.

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