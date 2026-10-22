Αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan: 1,1 εκατ. ευρώ είχε τελικά η βίλα του ιδιοκτήτη

Snapshot Η αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ από μη καταβολή ΦΠΑ από το 2022.

Σε μυστική κρύπτη στη βίλα του ιδιοκτήτη βρέθηκαν 1,1 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με κατασχέσεις χρυσαφικών και πολυτελών αυτοκινήτων.

Συνελήφθησαν 21 άτομα, περιλαμβανομένου του ιδιοκτήτη, του «νούμερο 2», ενός προγραμματιστή και λογιστών που φέρονται ως ο πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης.

Η απάτη γινόταν μέσω πλαστού λογισμικού που χρησιμοποιούνταν σε καταστήματα της εταιρείας, με έρευνες να επεκτείνονται και σε καταστήματα franchise.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησαν πριν από περίπου 5 μήνες μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου και συνεχίζονται σε όλα τα καταστήματα της εταιρείας. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στις έρευνες του ελληνικού FBI, σχετικά με την σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής της γνωστής εταιρείας εστίασης και συγκεκριμένα πιτσαρίας Pizza Fan, που διατηρεί 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και φέρεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία ότι έχει ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, από μη καταβολή ΦΠΑ, από το 2022.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 21, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στα καταστήματα, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας.

Εντυπωσιακό της απάτης είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μυστική κρύπτη σε δωμάτιο- βεστιάριο σε βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα και έμπαινες από μια κρυφή πόρτα και μέσα βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της επιχείρησης είχαν κατασχεθεί επίσης χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.

Από τους 21 κατηγορούμενους οι εννέα πρώτοι που συνελήφθησαν με την έναρξη της επιχείρησης και φέρονται ότι αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο ιδιοκτήτης, ο «νούμερο 2» της εταιρείας, ένας προγραμματιστής και λογιστές. Η απάτη, κατά τις ίδιες πληροφορίες γινόταν μέσω ενός λογισμικού που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής και το οποίο κατέγραφε πλαστά στοιχεία.

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούσαν τα εννέα καταστήματα που έχει η μητρική εταιρεία, αλλά η έρευνα επεκτάθηκε και στα καταστήματα franchise, για να διαπιστωθεί αν πόσα χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι στιγμής σε 23 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις έρευνες αυτές έγιναν και οι υπόλοιπες 12 συλλήψεις, που είναι δαιχειριστές αυτών των καταστημάτων ενώ κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε πριν από περίπου 5 μήνες, μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην εταιρεία.

Όπως λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα γίνουν σε όλα τα καταστήματα με φίρμα της εταιρείας.

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