Pizza Fan: Κρύπτη με 500.000 ευρώ εντοπίστηκε πίσω από έπιπλο στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Snapshot Στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan βρέθηκε κρύπτη με πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα.

Η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο κατά τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ μέσω απόκρυψης εσόδων και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Η απάτη βασιζόταν σε ειδικό λογισμικό που εμφάνιζε μειωμένο τζίρο στην εφορία από το 2022 και εμπλέκονται κυρίως λογιστές.

Έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε εργαζομένους και άλλα καταστήματα του δικτύου franchise. Snapshot powered by AI

Κρύπτη, με περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, εντοπίστηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο κατά τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ μέσω συστηματικής απόκρυψης εσόδων και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Το μικρό δωμάτιο φέρεται να ήταν επιμελώς κρυμμένο πίσω από έπιπλο, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης κοσμήματα μεγάλης αξίας και πολυτελή αυτοκίνητα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η απάτη στηριζόταν σε ειδικό λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα καταχώρισης των παραγγελιών. Μέσω αυτού, φέρεται να εμφανιζόταν στην εφορία μικρότερος τζίρος από τον πραγματικό, με αποτέλεσμα να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ. Η δράση των εμπλεκομένων εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2022, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Οι εννέα συλληφθέντες, στην πλειονότητά τους λογιστές, φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της ομάδας. Οι έρευνες, ωστόσο, επεκτείνονται και σε εργαζομένους περίπου 20 καταστημάτων που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη.

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