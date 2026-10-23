Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

Έρευνα σε όλα τα καταστήματα της Pizza Fan για το παράνομο λογισμικό

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Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έρευνα για τη φοροδιαφυγή στην αλυσίδα Pizza Fan ξεκίνησε μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην Οικονομική Αστυνομία πριν από 6 μήνες.
  • Έχουν γίνει 20 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του προγραμματιστή που εγκατέστησε παράνομο λογισμικό για απόκρυψη πωλήσεων.
  • Το παράλληλο λογισμικό επέτρεπε την απόκρυψη παραγγελιών, την αλλαγή αξιών συναλλαγών και την ακύρωση αποδείξεων, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από το 2022.
  • Εξετάζονται επίσης πρακτικές όπως η καταχώριση πωλήσεων ως «κεράσματα» και εικονικές σχέσεις δικαιόχρησης με εργαζόμενους να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες καταστημάτων.
  • Στην κατοικία του ιδιοκτήτη βρέθηκαν κρυφός χώρος με μετρητά, κοσμήματα και οχήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον προσδιορισμό της έκτασης της φοροδιαφυγής και των εμπλεκομένων.
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Το κουβάρι της υπόθεσης φοροδιαφυγής στην αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan, άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο έπειτα από ανώνυμη καταγγελία πρώην εργαζομένου. Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία 25 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση ΦΠΑ από το 2022.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 21, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στα καταστήματα, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, πρώην εργαζόμενος της Pizza Fan φέρεται να έκανε την ανώνυμη καταγγελία στην Οικονομική Αστυνομία πριν από 6 μήνες για απάτη της αλυσίδας, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων και μη απόδοσης ΦΠΑ. Η καταγγελία μιλούσε για αδήλωτους εργαζόμενους και για «πειραγμένες» ταμειακές.

Στη συνέχεια, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα και με άρση τηλεφωνικού απορρήτου. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι η έδρα της εταιρείας ήταν στην Κύπρο και ότι ο ιδιοκτήτης εμφανιζόταν ως απλός μισθωτός υπάλληλος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο προγραμματιστής που είχε εγκαταστάσει το λογισμικό.

Το «κόλπο« με το κέρασμα

Η αλυσίδα με τις πιτσαρίες είχε ένα κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο δεχόταν τις παραγγελίες.

Στις συναλλαγές με μετρητά φέρεται να στηριζόταν ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων. Κατά την τηλεφωνική παραγγελία, οι πελάτες καλούνταν να διευκρινίσουν τον τρόπο πληρωμής. Όταν επέλεγαν μετρητά, το κατάστημα που θα εκτελούσε την παραγγελία ενημερωνόταν μέσω του επίμαχου λογισμικού.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η παραγγελία εμφανιζόταν στη συνέχεια ως «κέρασμα», ώστε να μην εκδίδεται απόδειξη και να μην καταβάλλεται ο αντίστοιχος ΦΠΑ στο Δημόσιο.

Με αυτή τη μέθοδο φέρεται να καταχωριζόταν περίπου μία στις τέσσερις πίτσες, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες για την υπόθεση που διερευνούν οι Αρχές. Ουσιαστικά, «εξαφάνιζε» το 25% του τζίρου που έκανε η αλυσίδα.

Από την έρευνα, φαίνεται ότι προέκυψε πως συμμετείχαν στο «κόλπο» με το κέρασμα οι διαχειριστές και των 91 καταστημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «εγκέφαλος» φέρεται, επίσης, ότι εισέπραττε και ποσοστό επί του «μαύρου» τζίρου από τους διαχειριστές, ανά δύο μήνες σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Βρέθηκε μυστική κρύπτη με 1,1 εκατ. στη βίλα του ιδιοκτήτη

Εντυπωσιακό της απάτης είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μυστική κρύπτη σε δωμάτιο- βεστιάριο σε βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα και έμπαινες από μια κρυφή πόρτα και μέσα βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της επιχείρησης είχαν κατασχεθεί επίσης χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.

Από τους 21 κατηγορούμενους οι εννέα πρώτοι που συνελήφθησαν με την έναρξη της επιχείρησης και φέρονται ότι αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο ιδιοκτήτης, ο «νούμερο 2» της εταιρείας, ένας προγραμματιστής και λογιστές. Η απάτη, κατά τις ίδιες πληροφορίες γινόταν μέσω ενός λογισμικού που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής και το οποίο κατέγραφε πλαστά στοιχεία.

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούσαν τα εννέα καταστήματα που έχει η μητρική εταιρεία, αλλά η έρευνα επεκτάθηκε και στα καταστήματα franchise, για να διαπιστωθεί αν και πόσα χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι στιγμής σε 23 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις έρευνες αυτές έγιναν και οι υπόλοιπες 12 συλλήψεις, που είναι δαιχειριστές αυτών των καταστημάτων ενώ κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε πριν από περίπου 5 μήνες, μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην εταιρεία.

Όπως λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα γίνουν σε όλα τα καταστήματα με φίρμα της εταιρείας.

Τα οικονομικά στοιχεία και τα ευρήματα στην κατοικία

Για το 2025, η εταιρεία είχε δημοσιοποιήσει κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.100 ευρώ.

Στο υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιβαρύνσεων από φορολογικές παραβάσεις στους ελέγχους της προηγούμενης πενταετίας. Το ζήτημα αυτό δεν συνιστά από μόνο του διαπίστωση ευθύνης των ελεγκτών.

Η διερεύνηση παραμένει ανοικτή, με ζητούμενο να προσδιοριστούν η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής, τα καταστήματα που εμπλέκονται και ο ρόλος κάθε προσώπου.

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