Κώστας Αντάρας: Από τον Κοσκωτά στην Pizza Fan και την υπόθεση των 25 εκατ. ευρώ

Η Pizza Fan είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες pizza delivery στην Ελλάδα με περίπου 140 καταστήματα και κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ για το 2025

Μιχάλης Παπαδάκος

Κώστας Αντάρας: Από τον Κοσκωτά στην Pizza Fan και την υπόθεση των 25 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κώστας Αντάρας, ιδρυτής της Pizza Fan, εμπλέκεται σε υπόθεση μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται υπό διερεύνηση.
  • Η Pizza Fan είναι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες pizza delivery στην Ελλάδα με περίπου 140 καταστήματα και κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ για το 2025.
  • Η επιχειρηματική πορεία του Αντάρα ξεκίνησε από τη διαφήμιση και τη συνεργασία με τον Γιώργο Κοσκωτά, πριν δημιουργήσει την Pizza Fan στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
  • Η ανάπτυξη της Pizza Fan βασίστηκε στο μοντέλο franchise και την επέκταση του μενού πέρα από την πίτσα, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν το 2025 σε 533.112 ευρώ.
  • Πρόσφατα υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου, καθώς κάποια καταστήματα δεν δέχονταν παραγγελίες, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον της επιχείρησης.
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Η Pizza Fan έχει μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που δεν έχει φάει έστω και μια φορά προϊόν του. Είτε είναι σε μια γιορτή, είτε είναι απλά ένα Σάββατο, είτε είναι ένα παιδικό ή εταιρικό πάρτι. Η εμπιστοσύνη που του έδειξε η κοινωνία είναι τεράστια. Κι αυτός την ξεπλήρωσε φεσώνοντας τον Έλληνα φορολογούμενο με 25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εν μέσω χαλεπών καιρών και την ώρα που το μέσο ελληνικό νοικοκυριό τα φέρνει βόλτα μόλις και μετά βίας, κόβοντας κάθε μήνα και κάτι ακόμα από τον προϋπολογισμό και τρέμει να μην πέσει ο υδράργυρος και χρειαστεί να βάλει πετρέλαιο για να ζεσταθεί, ο Κώστας Αντάρας με τα 100 καταστήματα στην Ελλάδα, φοροαποφεύγει και «χτίζει» εκατομμύρια στους τοίχους της βίλας του.

Το προφίλ του Κώστα Αντάρα

Η διαδρομή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τον χώρο της διαφήμισης, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κοσκωτά και δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες pizza delivery στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Ο Κώστας Αντάρας, ιδρυτής της Pizza Fan, βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση των φερόμενων πειραγμένων αποδείξεων και της μη απόδοσης ΦΠΑ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ποσό τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι σχετικές αναφορές δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής.

Πίσω από το επιχειρηματικό όνομα που συνδέθηκε με την πίτσα και το delivery υπάρχει μια επαγγελματική διαδρομή που ξεκινά αρκετές δεκαετίες πριν από την ίδρυση της εταιρείας. Αντίθετα, για την οικογενειακή του κατάσταση και τις προσωπικές του σχέσεις, τα διαθέσιμα δημοσιεύματα είναι πολύ πιο φειδωλά.

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Από τα... pampers του Κοσκωτά στην Staff

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με σπουδές στο μάρκετινγκ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δραστηριοποίηση στον χώρο της διαφήμισης.

Το 1985 ανέλαβε τη θέση του εμπορικού διευθυντή πωλήσεων στην εκδοτική εταιρεία «Γραμμή» του Γιώργου Κοσκωτά, όπου παρέμεινε μέχρι το 1988. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία ο όμιλος Κοσκωτά βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές υποθέσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Μετά την αποχώρησή του, ο Αντάρας ακολούθησε τη δική του επιχειρηματική πορεία, ιδρύοντας τη διαφημιστική εταιρεία Staff. Η εταιρεία συνεργάστηκε με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων η SEAT και η DeAgostini, ενώ το πελατολόγιό της περιλάμβανε και επιχειρήσεις της αγοράς πίτσας, όπως η Pizza Hut και η Roma Pizza. Η δραστηριότητα της Staff συνεχίστηκε έως το 2005.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PIZZA FAN (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI)

Η ιδέα για το delivery που εξελίχθηκε σε Pizza Fan

Η είσοδός του στην εστίαση δεν προέκυψε από κάποια οικογενειακή παράδοση ή από προηγούμενη εμπειρία στην κουζίνα, αλλά από τη δουλειά του στη διαφήμιση.

Μέσα από τη συνεργασία του με τη Roma Pizza, ο Αντάρας διαπίστωσε ότι η διαχείριση των τηλεφωνικών παραγγελιών και ο συντονισμός των καταστημάτων παρουσίαζαν σημαντικές δυσκολίες. Η πρότασή του ήταν να δημιουργηθεί ένα κεντρικό τηλεφωνικό σύστημα που θα συγκέντρωνε τις παραγγελίες και θα τις προωθούσε στα κατάλληλα καταστήματα.

Η ιδέα δεν προχώρησε τότε, αποτέλεσε όμως τη βάση για το δικό του επιχειρηματικό εγχείρημα.

Η Pizza Fan ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ως έτος ίδρυσης είτε το 1996 είτε το 1997. Το πρώτο πιλοτικό κατάστημα λειτούργησε στους Αμπελοκήπους. Ο ίδιος έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις του ότι επένδυσε στην οργάνωση, στην τεχνολογία και στη δημιουργία κεντρικών υποδομών, παρότι δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο της εστίασης.

Η ανάπτυξη ήρθε σταδιακά. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του, η επιχείρηση επένδυσε σημαντικά κεφάλαια για την επέκταση του δικτύου, ενώ το 2001 παραχώρησε ποσοστό 34% στη Vectis Capital, το οποίο επαναγόρασε περίπου πέντε χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια, το μοντέλο franchise αποτέλεσε βασικό εργαλείο ανάπτυξης. Η εταιρεία επεκτάθηκε με νέα καταστήματα και διεύρυνε το μενού της πέρα από την πίτσα, με εμπορικά σήματα και κατηγορίες προϊόντων όπως burgers, ζυμαρικά, σαλάτες και μαγειρευτά.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PIZZA FAN (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI)

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία και τα οικονομικά μεγέθη

Η Pizza Fan έφτασε να διαθέτει δίκτυο περίπου 140 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, τα οικονομικά μεγέθη της κεντρικής εταιρείας χρειάζεται να διαχωρίζονται από τον συνολικό τζίρο του δικτύου, καθώς δεν πρόκειται για το ίδιο μέγεθος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη χρήση του 2025, η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ εμφάνισε κύκλο εργασιών 60,44 εκατ. ευρώ, έναντι 50,97 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη της, ωστόσο, υποχώρησαν στις 533.112 ευρώ από περίπου 1,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο ίδιος ο Αντάρας είχε αναφέρει παλαιότερα ότι οι συνολικές λιανικές πωλήσεις του δικτύου ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ το 2025.

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Η σημερινή συγκυρία, πάντως, είναι διαφορετική από εκείνη της ανάπτυξης. Τα καταστήματα δεν δέχονταν παραγγελίες την προηγούμενη ημέρα, δημιουργώντας ερωτήματα για τη λειτουργία του δικτύου, τους συνεργάτες franchise και την επόμενη ημέρα της επιχείρησης.

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