Pizza Fan: Στον ανακριτή οι 21 συλληφθέντες

Οι 21 συλληφθέντες κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και απάτη με τον ΦΠΑ μέσω του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan

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Pizza Fan: Στον ανακριτή οι 21 συλληφθέντες
ΕΛΛΑΔΑ
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Στον ανακριτή οδηγούνται οι 21 συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά τη φερόμενη μεγάλη φοροδιαφυγή και απάτη με τον ΦΠΑ μέσω του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan.

Οι κατηγορούμενοι έφθασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10/2026).

pizza fan - ευελπίδων

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Mεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, πρόσωπο που φέρεται να κατείχε τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία, λογιστές, ο προγραμματιστής του επίμαχου λογισμικού και υπεύθυνοι καταστημάτων της αλυσίδας.

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