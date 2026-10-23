Pizza Fan: Στον ανακριτή οι 21 συλληφθέντες

Στον ανακριτή οδηγούνται οι 21 συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά τη φερόμενη μεγάλη φοροδιαφυγή και απάτη με τον ΦΠΑ μέσω του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan.

Οι κατηγορούμενοι έφθασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10/2026).

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Mεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, πρόσωπο που φέρεται να κατείχε τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία, λογιστές, ο προγραμματιστής του επίμαχου λογισμικού και υπεύθυνοι καταστημάτων της αλυσίδας.