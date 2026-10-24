Pizza Fan: 126 άτομα στη δικογραφία - Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν

Πώς γίνονταν οι παραγγελίες και πόσο ζημιώθηκε το Δημόσιο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Pizza Fan: 126 άτομα στη δικογραφία - Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη δικογραφία για την υπόθεση Pizza Fan περιλαμβάνονται 126 άτομα, με τον Κώστα Αντάρα ως βασικό συντονιστή.
  • Οι 23 συλληφθέντες διώκονται για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Το σύστημα παραγγελιοληψίας επέτρεπε την έκδοση παραγγελιών χωρίς νόμιμη απόδειξη σε περίπου 20% των περιπτώσεων, μέσω ειδικού αλγορίθμου.
  • Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντες φόρους, με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη πάνω από 140 εκατομμύρια ευρώ.
  • Η καταγγελία αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενοι δηλώνονταν για μικρότερη διάρκεια εργασίας, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές.
Snapshot powered by AI

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 126 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της Pizza Fan.

Ο Κώστας Αντάρας, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, αποτελούσε το αρχηγικό μέλος και τον βασικό συντονιστή. Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων. Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

fun.webp

To ιστορικό της υπόθεσης

Όσον αφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, διερευνήθηκε το περιεχόμενο καταγγελίας που αφορά Εγκληματική Οργάνωση σύμφωνα με την οποία το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία PIZZA FAN, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα, που ανήκουν στην προαναφερόμενη εταιρεία, δήλωναν τους εργαζόμενους σε αυτά για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτή που εργάζονταν στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Επιπλέον, διερευνήθηκε το σκέλος της καταγγελίας ότι μέρος της κερδοφορίας των καταστημάτων του συνόλου του δικτύου της εταιρείας προκύπτει από τη μερική μη απόδοση Φ.Π.Α. Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, υπήρχε η δυνατότητα στο σύστημα λήψης των παραγγελιών, που διενεργούσαν οι πελάτες είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του site της εταιρείας, να μπορεί να εκτελείται η παραγγελία χωρίς να εκδίδεται η νόμιμη απόδειξη, μέσω ειδικού αλγορίθμου. Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν είναι περίπου 20%, ενώ με την επίβλεψη όλου αυτού του συστήματος ήταν επιφορτισμένο το λογιστήριο της προαναφερόμενης εταιρείας.

Πώς γίνονταν οι παραγγελίες

Το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας διαχειριζόταν η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΕΠΕ» η οποία προωθούσε εν συνεχεία τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης. Η παραγγελία τότε εμφανιζόταν και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί. Όταν μια παραγγελία είχε ολοκληρωθεί ο εκάστοτε υπάλληλος – ταμίας του καταστήματος πατούσε πάνω σε αυτή και του δίνονταν τρείς επιλογές:

α) έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά,

β) έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και

γ) ακύρωση παραγγελίας.

Αυτές ήταν οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες, δινόταν μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομαζόταν «κέρασμα-απόδειξη». Τα κριτήρια στα οποία βασιζόταν η παραμετροποίηση του παράνομου μηχανισμού, ο οποίος προέβαινε, μέσω ειδικού αλγορίθμου, σε επέμβαση (παραβίαση) στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων μέσω παρόχου, προκειμένου να εμφανίσει τη δυνατότητα «κεράσματος» με συνέπεια την μη έκδοση απόδειξης είναι:

α) το ύψος της παραγγελίας (μέχρι 40€),

β) ο τρόπος πληρωμής (μετρητά - κάρτα) και

γ) ο τρόπος παράδοσης της παραγγελίας (delivery ή take away).

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η οργάνωση να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα. Επίσης οι παραγγελίες που αφορούν το εκάστοτε κατάστημα παρέμεναν καταγεγραμμένες σε αυτό, τουλάχιστον έως το κλείσιμο της ημέρας, ώστε να μπορεί να συμφωνεί το ταμείο της ημέρας του.

Η ζημία του Δημοσίου

Η οικονομική ζημία που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο σε διαφυγόντες φόρους (ΦΠΑ και Εισόδημα) από τη δράση της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€35.000.000,00), με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα εκατόν σαράντα εκατομμύρια ευρώ (€140.000.000,00).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος για το Baskegate: «Τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στη ντουλάπα ποιανού είναι;»

10:00ΥΓΕΙΑ

Παράλυση Bell ή εγκεφαλικό ; Γιατί η ξαφνική αδυναμία στο πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται

09:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari F50: Με μόλις 171 χιλιόμετρα στο κοντέρ θα ξεπεράσει τα 20 εκατoμμύρια δολάρια!

09:54LIFESTYLE

Κατερίνα Στικούδη: «Ο γιος μου ελέγχει τι φοράω, πολλές φορές αλλάζω στο αμάξι»

09:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν συμβούν κάποια πράγματα… τότε μάλλον πάμε για ολική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mπορεί μια κυβερνοεπίθεση με AI να προκαλέσει ντόμινο στις παγκόσμιες αγορές;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βρούτσης για σκάνδαλο μπάσκετ: «Έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή, δηλητηριάζουν τον αθλητισμό - Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην ΕΟΚ - Δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί τέτοιες ομοσπονδίες»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fiat Grande Panda: Νέα τιμή από 18.290 ευρώ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Η τρομακτική στιγμή που ο τυφώνας σηκώνει άνδρα στον αέρα - Γαντζώθηκε σε στύλο για να σωθεί

09:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Σκοτάδι», Halloween, εκθέσεις και «Το Βαλς των Ονείρων»

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει για το τεκμαρτό εισόδημα, τους επαγγελματίες και τα ακίνητα

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα-κόλαφος για το White Coast στη Μήλο: Ζητείται ανάκληση των οικοδομικών αδειών - Στο μικροσκόπιο οι πολεοδομικές παραβάσεις

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ - Αλεξανδρής για Λιόλιο: «Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Αλλοίωναν αποτελέσματα Παπαπέτρου - Τσαρούχα»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

BMW: Η ηλεκτρική Σειρά 1 έρχεται το 2028

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Μετά το άνοιγμα Φιντάν στην Αίγυπτο ο Γεραπετρίτης σπεύδει στον ΟΗΕ - Τι σχεδιάζει η Αθήνα

08:30LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νεο-αριστερές» αντιδράσεις για τη στάση Αχτσιόγλου ως στέλεχος της ΕΛΑΣ

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητά «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» - Νέα ένταση στην κορεατική χερσόνησο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

09:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διεθνές ρεζιλίκι: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τη δωροδοκία των 10.000 ευρώ στον τελικό του Eurocup του 2021

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής για τουρκολιβυκό: Τα μοιραία λάθη ΗΠΑ και Ευρωπαίων και η απειλή των ισλαμιστών

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χατζίδη - Θρίλερ με τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ - Παγκόσμιος αποτροπιασμός

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ - Αλεξανδρής για Λιόλιο: «Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του - Αλλοίωναν αποτελέσματα Παπαπέτρου - Τσαρούχα»

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό

08:30LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

03:15ΕΘΝΙΚΑ

Επιστολή HALC στον Μάρκο Ρούμπιο για την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την Pizza Fan: 126 άτομα στη δικογραφία - Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν είναι περίπου 20%

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

09:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν συμβούν κάποια πράγματα… τότε μάλλον πάμε για ολική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ