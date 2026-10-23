Pizza Fan: Βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις αποδείξεις «κέρασμα»

Snapshot Η έρευνα αποκάλυψε ότι το σύστημα παραγγελιοληψίας της Pizza Fan είχε ειδική λειτουργία «κέρασμα» που επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς έκδοση αποδείξεων.

Η φερόμενη φοροδιαφυγή αφορά την απόκρυψη εσόδων με ζημία για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ από μη απόδοση φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ.

Συνελήφθησαν 23 άτομα και ταυτοποιήθηκαν συνολικά 132 πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τα αποκρυβέντα έσοδα καταγράφονταν στο σύστημα χωρίς έκδοση αποδείξεων, ενώ τα χρήματα διακινούνταν με μετρητά και υπήρχαν μηνιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, πολυτελή οχήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία εξετάζονται περαιτέρω, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός φοροδιαφυγής στην υπόθεση της Pizza Fan έρχονται στο φως, μέσα από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και το βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη λειτουργία του συστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνολικά 23 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη απόκρυψη εσόδων από καταστήματα εστίασης μέσω ειδικού λογισμικού, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Βήμα-βήμα πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα

1. Η παραγγελία καταχωριζόταν κανονικά

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα καταστήματα για την εκτέλεσή τους.

2. Υπήρχε δυνατότητα ολοκλήρωσης χωρίς απόδειξη

Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα διέθετε ειδική λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα». Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη επιλογή επέτρεπε, σε επιλεγμένες παραγγελίες, την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς να εκδίδεται το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

3. Οι συναλλαγές παρέμεναν καταγεγραμμένες στο σύστημα

Παρά τη μη έκδοση απόδειξης, οι συγκεκριμένες παραγγελίες εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης των πραγματικών εσόδων των καταστημάτων και υπολογισμού των ποσών που φέρονται να αποκρύπτονταν από τις φορολογικές αρχές.

4. Τα χρήματα φέρονται να συγκεντρώνονταν και να διακινούνταν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα αρχηγικά μέλη φέρονται να μεριμνούσαν για τη μεταφορά χρημάτων σε μετρητά, ενώ πραγματοποιούνταν μηνιαίες συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την επίμαχη δραστηριότητα.

Δείτε το βίντεο:

Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημία

Η έρευνα αφορά την περίοδο από το 2016 έως το 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η οικονομική ζημία του Δημοσίου από τη φερόμενη μη απόδοση φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά, 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις μοτοσυκλέτες, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και ψηφιακά πειστήρια.

Τα κατασχεθέντα ηλεκτρονικά μέσα αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά, ενώ έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη και οι αποδιδόμενες πράξεις αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας.

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