Pizza Fan: Διώξεις για ξέπλυμα χρήματος, εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή στους 23 συλληφθέντες

Snapshot Οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση Pizza Fan αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπάρχουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται η κατηγορία για ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, η ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η πορεία του ιδρυτή της Pizza Fan και οι φορολογικές εκκρεμότητες

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδρυτής της Pizza Fan, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της διαφήμισης και ίδρυσε την αλυσίδα το 1996, με πρώτο κατάστημα στους Αμπελοκήπους. Μέσα από επιθετικές προσφορές, χαμηλές τιμές και την ανάπτυξη μέσω franchise, η εταιρεία ξεπέρασε τα 105 καταστήματα τον Φεβρουάριο του 2026.

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας το 2025 στα 60,44 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 533.112 ευρώ, από 1,59 εκατ. ευρώ το 2024. Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονταν από γνώμη με επιφύλαξη της ελεγκτικής εταιρείας, η οποία επισήμανε, μεταξύ άλλων, εκκρεμείς φορολογικούς ελέγχους για τις χρήσεις 2020-2025 και μη σχηματισμένες προβλέψεις για πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις και άλλες υποχρεώσεις.

Παράλληλα, ο ιδρυτής συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη αλλοίωση αποδείξεων και μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ. Οι κατηγορίες αποτελούν αντικείμενο της σχετικής υπόθεσης.

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