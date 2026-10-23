Pizza Fan: «Διαφωνούμε με τη δίωξη» λέει ο δικηγόρος των 23 κατηγορούμενων

Οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση Pizza Fan αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ

Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Pizza Fan: «Διαφωνούμε με τη δίωξη» λέει ο δικηγόρος των 23 κατηγορούμενων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, συνέργεια και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων.
  • Οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να οριστούν την επόμενη εβδομάδα.
  • Ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων ανέφερε ότι θα εξεταστούν τα στοιχεία της δικογραφίας και ότι υπάρχουν ενδείξεις υπερβολής στις αποδιδόμενες πράξεις.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και το κατηγορητήριο μπορεί να επεκταθεί σε αδικήματα και πρόσωπα αν προκύψουν νέα δεδομένα.
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Αντιμέτωποι με σοβαρά κακουργήματα βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση της Pizza Fan, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης και τη φερόμενη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο εισαγγελέας άσκησε, κατά περίπτωση, διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί κατηγορούμενο στην υπόθεση, δήλωσε ότι θα ζητηθεί προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας.

«Διαφωνούμε με τη δίωξη. Θα ζητήσουμε προθεσμία για να προετοιμαστούμε ενόψει της απολογίας μας, που ακόμη δεν έχει οριστεί. Θα οριστεί η ημέρα και η ώρα της απολογίας, κατά την οποία θα δώσουμε όλες τις εξηγήσεις μας σχετικά με τις αποδιδόμενες πράξεις», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για στοιχεία υπερβολής στις αποδιδόμενες πράξεις, επισημαίνοντας ότι η υπεράσπιση θα διαμορφώσει πληρέστερη άποψη αφού πρώτα μελετήσει το διαθέσιμο υλικό της δικογραφίας.

Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία

Οι 23 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Όλες οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα από την έρευνα, το κατηγορητήριο ενδέχεται να επεκταθεί τόσο ως προς τα αδικήματα όσο και ως προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον του ανακριτή, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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